Подкасты: что это, зачем они нужны и где их слушать

Роман Рыбальченко, основатель агентства Roman.ua, рассказывает, где слушать подкасты и как это делать с максимальной эффективностью.

Хотя в России подкасты развивались медленнее, чем на Западе, их время наконец пришло — по прогнозам IAB Russia, месячный охват подкастов достигнет 11 млн человек в 2020 году (в два раза больше, чем за год до этого) и увеличится до 28 млн к 2024 году. Подкасты позволяют узнавать что-то новое и прокачивать знания в разных сферах, параллельно занимаясь другими делами.

Вы узнаете:



Для меня, как для руководителя, который живет в режиме многозадачности и постоянно обучается чему-то новому, подкасты уже давно стали необходимостью.

Что такое подкаст простыми словами

Подкаст — это тематический аудиоблог с одним или несколькими ведущими. Его можно слушать онлайн или скачивать себе на устройство. Каждый выпуск — отдельная тема или история. По сути, подкаст — это записанное и выложенное в интернет обращение к аудитории.

История появления подкастов

Родоначальником подкастинга считается журналист Кристофер Лайдон. В 2003 году он начал записывать и выкладывать на сайт свои интервью в аудиоформате с учеными, политиками, блоггерами и другими известными личностями. Уже в 2004 году Бен Хаммерсли опубликовал в «The Guardian» статью «Звуковая революция», где рассуждал о феномене аудиоблогинга. В 2005 году Apple представила новую версию аудиоплеера iTunes 4.9 с поддержкой подкастов и добавила аналогичный раздел в iTunes Music Store. Интересно, что термин «Podcasting» — это микс слов «iPod» и «Broadcasting» (вещание).

Зачем нужны подкасты

Для обучения. Подкасты — это простой способ узнать что-то новое. Если регулярно слушать подкасты, то можно быстро прокачать свои знания в определенной сфере. Для отдыха. Выбор развлекательных подкастов очень большой: от стендапов и ток-шоу до сериалов в аудиоформате. Есть также музыкальные подкасты.

Преимущества подкастов

Прослушивание подкаста можно совмещать с другими делами. Обычно это плавание, бег, домашняя уборка. Этим подкасты отличаются от YouTube, где нужно не только слушать, но и смотреть. Подкаст прост в производстве, и добиться хорошего качества звука несложно. Высокое качество позволяет слушать подкасты на ускорении. Существует множество приложений для смартфонов, которые позволяют скачивать и слушать подкасты в самолете или местах, где не ловит интернет. Все подкасты — бесплатные. Вам не нужно платить за прослушивание, и, в отличие от YouTube, рекламы либо нет, либо очень мало.

Фото: Arina P Habich/ Shutterstock

Какие бывают подкасты

Условно аудиоподкасты можно разделить на две категории.

Развлекательные. В эту категорию входят музыкальные, юмористические подкасты, ток-шоу. Например, создательница сериала «Девочки» Лина Данэм ведет ироничный блог о любви, отношениях, здоровье. Подкаст «Сериал» — детективная история в аудио-формате, его прослушали уже 100 миллионов человек. Обучающие. Автор подкаста делится своей экспертностью в определенной теме. Например, подкасты про английский язык, маркетинг, офлайн-бизнес, социальные сети, IT.

Как слушать подкасты

Регулируйте скорость. Чтобы узнать как можно больше за короткий период, увеличьте скорость произведения в 1.25-2 раза. Используйте автоматическое вырезание пауз. Эта функция поможет сэкономить еще больше времени на прослушивании. Используйте хорошую гарнитуру. Если планируете слушать подкасты в общественном транспорте — купите наушники с шумоподавлением. Как вариант — активируйте функцию «усиление звука» в приложении для подкаста. Если вы собираетесь слушать подкасты перед сном, используйте функцию «таймер сна» в приложениях для подкастов. Так вы сможете задать время, когда подкаст автоматически остановится.





Скриншот с моего аккаунта на Pockets Casts показывает, что я сэкономил:

за счет перемотки — 8 часов времени;

за счет изменения скорости — 6 дней;

за счет автоматического вырезания пауз — 19 минут;

за счет автоматической перемотки повторяющихся тизеров в начале — 1 час 31 минуту.

Суммарно я сэкономил 6 дней и 21 час.

Где слушать подкасты

Слушать подкасты можно в интернете или с помощью приложений. В таблице ниже мы собрали самые функциональные.

Функционал/название сервиса Apple Подкасты SoundCloud Pockets Casts Podcast Republic CastBox Синхронизация между устройствами + + + + + Регулировка скорости произведения + - + + + Таймер сна + - + + + Усиление звука - - + - - Вырезание пауз - - + - - Возможность скачать подкасты + + + + + Платформа iOS iOS

Android Android Android iOS

Android







Какие подкасты стоит послушать

Лучшие подкасты на русском языке в 2020 году

1. Продуктивный Роман



Слушать: Apple Подкасты, SoundCloud, сайт

Длительность: 10-90 минут

Не могу не сказать про свой подкаст. Я веду его с 2016 года. В выпусках я делюсь секретами продуктивности, наработанной маркетинговой экспертизой и приглашаю гостей — предпринимателей из сферы диджитал, создателей успешных сервисов и приложений.

2. BeardyCast

Слушать: Apple Подкасты, SoundCloud, сайт

Длительность: 50-120 минут

Подкаст о технологиях и медиакультуре. В подкасте подкупает ироническая манера повествования. Например, один из выпусков называется «Замедление времени, смерть вселенной и космические туалеты».

3. Книжный базар

Слушать: Apple Подкасты, Яндекс.Музыка, сайт.

Длительность: 30-90 минут

Интеллектуальный подкаст от «Медузы». Ведущие остроумно рассуждают о литературе. Каждый выпуск — это новый список рекомендованных книг.

4. Несладкий бизнес

Слушать: Apple Подкасты, Яндекс.Музыка

Длительность: 40-50 минут

Полезный подкаст о бизнесе. Гости аудиоблога — начинающие и успешные предприниматели из разных сфер, которые раскрывают внутреннее устройство бизнеса и делятся своими лайфхаками.

5. Заварили бизнес

Слушать: Apple Подкасты, SoundCloud, сайт.

Длительность: 30-45 минут

Подкаст ведет девушка, которая запустила свое первое дело — кофейню в Москве. История от начинающего предпринимателя привлекает крутыми сюжетными поворотами.

6. Websarafan

Слушать: Apple Подкасты, SoundCloud, сайт.

Длительность: 40-90 минут

В своих выпусках основательница бизнес-сообщества Websarafan Таисия Кудашкина приглашает в гости предпринимателей и успешных представителей разных профессий. Ведущая затрагивает разные темы: от построения личного бренда до секретов тайм-менеджмента.

7. #НикогдаНеРано

Слушать: Apple Подкасты, SoundCloud

Длительность: 25-60 минут

Подкаст о том, как разные поколения ведут бизнес в России. В каждом выпуске принимают участие новичок-предприниматель и мастодонт в бизнесе. Они делятся своим опытом и взглядами на рынок.

8. Деньги пришли

Слушать: Яндекс.Музыка

Длительность: 15-50 минут

Подкаст посвящен взаимодействию с деньгами. Гости рассказывают свои истории о личных финансах. Apple включил «Деньги пришли» в список лучших русскоязычных подкастов 2019 года.

9. Как (не) работать

Слушать: Apple Подкасты, SoundCloud

Длительность: 20-60 минут

Ведущие подкаста — Аня и Оля, редакторы Rusbase. Подкаст посвящен альтернативным средствам заработка. Своим опытом уже поделились фотограф-руфер, стример, инвестор-путешественник и другие интересные герои.

10. Эмоциональный интеллигент

Слушать: Apple Подкасты, Яндекс.Музыка, сайт.

Длительность: 9-70 минут

Научные и по делу подкасты о психологии. В числе прочих затрагивают такие темы: фильтр аутентичности, ненасильственное развитие, страх упущенной жизни.

Фото: Pe3k/Shutterstock

Лучшие подкасты на английском языке в 2020 году

1. Entrepreneurial Thought Leaders



Слушать: Apple Подкасты, SoundCloud, сайт.

Длительность: 90 минут

Бизнес-подкаст посвящен развитию и инновациям. Создан при содействии Стэнфордского университета. Среди приглашенных гостей такие культовые личности, как Гай Кавасаки и Марк Цукерберг.

2. The Productivityist Podcast

Слушать: Apple Подкасты, YouTube

Длительность: 2-60 минут

Подкаст о личной эффективности. Выходит также в формате видеоподкаста. Главное преимущество канала — короткие выпуски, основанные на личном опыте. Автор дает инструкции, рассматривает инструменты полезные инструменты и приводит свои лайфхаки.

3. Note to Self

Слушать: Apple Подкасты, SoundCloud, сайт.

Длительность: 20-30 минут

Крутой подкаст от Монуша Зомороди — бывшего репортера нью-йоркской радиостанции WNYC. Автор рассматривает широкий круг тем, от расизма в Facebook до перформансов Марины Абрамович.

4. How to Fall

Слушать: Apple Подкасты, SoundCloud, сайт.

Длительность: 60 минут

Мотивирующий и добрый подкаст. Известные люди из разных сфер рассказывают про свои падения и чему они их научили.

5. Great Lives

Слушать: Apple Подкасты, SoundCloud, сайт.

Длительность: 30 минут

Каждый выпуск — это пересказ жизни великого человека другой известной личностью. В подкасте уже рассказали про Принса, Екатерину 2, Фредди Меркьюри.

6. Marketing Geeks

Слушать: Apple Подкасты, сайт.

Длительность: 25-80 минут

Один из лучших подкастов на английском языке о маркетинге. Ведущие подкаста говорят о маркетинге в широком его понимании: социальные сети, email-маркетинг, копирайтинг, построение воронки продаж.

7. The goop Podcast

Слушать: Apple Подкасты, сайт.

Длительность: 50 минут

Подкаст ведет актриса Гвинет Пэлтроу. На свой канал она приглашает как представителей шоу-бизнеса, так и экспертов из разных сфер. В гости к знаменитости уже приходили актриса Сара Джессика Паркер и писательница Элизабет Гилберт.

8. How I built this

Слушать: Apple Подкасты, SoundCloud.

Длительность: 20-90 минут

Автор подкаста, Гай Раз, приглашает новаторов и предпринимателей поделиться своей историей успеха.

9. The Daily

Слушать: Apple Подкасты, сайт.

Длительность: 30 минут

Подкаст от New York Times для тех, кто хочет быть в курсе важных новостей. В каждом выпуске ведущий Майкл Барбаро берет интервью у журналистов New York Times, спрашивая их о значимой актуальной повестке.

10. Decoder Ring

Слушать: Apple Подкасты, Spotify.

Длительность: 40 минут

Критик Вилла Паскин ведет остроумный и интересный подкаст о жизни. Автор разбирает культурные головоломки, привычки и вкусы людей под необычным углом.

Фото: Rawpixel.com/Shutterstock

Выводы

Подкасты — это возможность получить новые знания в максимально комфортной обстановке. Попробуйте скачать один-два подкаста по интересующей вас тематике. Совмещайте прослушивание со спортом или домашними делами. Со временем вы поймете, какие подкасты нужно слушать именно вам.

Если вы хотите использовать подкасты для изучения английского языка, выберите несколько интересных вам тематик. Так вы сможете легко поддерживать мотивацию к совершенствованию.

Rusbase тоже запустил подкасты: вы можете не только читать наши материалы, но и слушать их в аудиоформате. Подписывайтесь на наш канал на удобной для вас платформе.

Фото на обложке: Africa Studio/Shutterstock