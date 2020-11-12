Найти клиентов и сделать кастдев: зачем предпринимателю преподавать

Основатели и топ-менеджеры рассказывают о том, зачем преподают и какая в этом польза для бизнеса.

Чтобы сделать кастдев

Денис Собе-Панек, партнер Strategy Partners (экосистема «Сбера»)

Преподает на программе Digital MBA в «Нетологии»





Я не могу назвать себя полноценным преподавателем, хотя вся моя профессиональная деятельность связана с образовательными практиками. Мне приходится много учить клиентов, потому что лучший клиент — подготовленный клиент. В консалтинге проект ждет успех, если клиент и консультант плывут в одной лодке и делают совместный продукт. Это возможно только в том случае, если ты максимально делишься экспертизой.

У меня довольно узкая специфика в теме цифрового маркетинга и цифровых бизнес-моделей, поэтому преподавать я начал рано — лет в 20. Просто в нашей теме на тот момент не было экспертов, а интерес к ней был: приходилось учиться на практике, читать западные блоги, смотреть вебинары.

Места для преподавания находили меня сами: я выступал и в МШУ Сколково, и в МГИМО, и в РАНХиГСе. Никогда не ставил перед собой цель сделать преподавание основной деятельностью, так как я в тот же момент потерял бы свое основное конкурентное преимущество как преподавателя — практический опыт и погруженность в постоянно меняющийся бизнес-контекст.

Образовательная деятельность полезна для бизнеса: нередко мои студенты становились заказчиками. На слушателях я отрабатываю новые подходы и методики: обратная связь от них и результаты практической работы позволяют мне проверить новые концепции не на текущих клиентах, а в безопасной образовательной среде. В этом смысле я учусь вместе со своими студентами.





Чтобы найти помощников на проекты

Валерия Розов, основательница HR-компании Typical и соосновательница кейс-чемпионата P1

Преподает Basics of Product Management в ВШМ СПбГУ







В детстве я мечтала преподавать: приходила домой после школы, все раскладывала на столе и бесконечно делала уроки, представляя, что я учитель, который объясняет остальным ученикам, как нужно что-то решать. Потом это все куда-то делось, страсть к обучению других пропала. Хотя в рамках работы надо было постоянно учить своих сотрудников — тут хочешь или нет, но преподаешь.

Мои коллеги из ВШМ (Высшая школа менеджмента в СПбГУ) сами предложили сделать курс по продакт-менеджменту, я подумала и решила вписаться. На тот момент мне нигде преподавать не хотелось, так как все программы казались скучными и бесперспективными, но с ВШМ немного другая история — я сама там училась и понимаю уровень.

Стала преподавать интенсивный курс: три пары по три часа в неделю — к каждой тщательно готовилась. Студенты, которые прошли мой курс, сейчас помогают мне по side-проектам. Знакомство с ними — ключевой профит для бизнеса от преподавания.





Чтобы найти клиентов

Артем Кашехлебов, партнер в брендинговом агентстве Sensesay, брендолог Pinkman

Преподает в RMA, РАНХиГС и «Нетологии»







Я начал развиваться в области диджитал задолго до преподавания, а чтение лекций всегда было факультативной нагрузкой. К моменту первой лекции в качестве преподавателя в вузе уже успел поработать в собственной веб-студии и нескольких венчурных фондах как руководитель маркетинговых направлений.

Началось все с того, что один из моих институтских учителей, став проректором, позвал меня в московский коммерческий вуз читать про маркетинг. Потом я решил попробовать себя в бизнес-школах, где аудитория, как правило, сильно осознаннее и подготовленнее, в параллели начал преподавать в онлайн-формате.

Мне было непривычно шутить и эмоционально вести занятия, не видя глаз слушателей. Но потом привык и сегодня на вебинарах чувствую себя почти так же свободно, как и в живой аудитории.

В какой-то момент стало совсем тяжко. Утро и день я работал на основных работах, а все вечера, иногда вместе с выходными, отдавал преподаванию.

Помню свой субботний рекорд по чтению лекций: начал в 9:00 и закончил в 23:00 с перерывом на обеденный час. Было жестко, больше так не хочу. Именно в тот момент я начал воспринимать эту деятельность не просто как факультатив, так как гонорары из разных мест преподавания в совокупности стали достаточно ощутимы для семейного бюджета.



В 2018 году я запустил свое брендинговое агентство и существенно сократил нагрузку преподавания, чтобы эти направления не мешали друг другу и не конкурировали. Сегодня я доволен балансом. В процессе обучения удается найти будущих сотрудников и клиентов: один из наших сенсеев в агентстве училась на моем курсе, а сколько было реализовано интересных проектов совместно с выпускниками — вообще не счесть.





Чтобы выращивать сотрудников под себя

Арам Харди, СЕО Hardy Consulting и сооснователь Prisma

Преподает как приглашенный лектор в московских вузах и в Оксфорде







Я постоянно нанимаю сотрудников в свое консалтинговое агентство. В основном это специалисты из США, которые стоят в десять раз дороже наших ребят. В какой-то момент возникла идея начать преподавать, чтобы выращивать сотрудников под себя. Мне всегда нравилось делиться знаниями, я не понимаю, почему многие боятся рассказывать и показывать, как надо.

Когда начал преподавательскую деятельность, был фаундером Prisma и Hardy Consulting развивался активно (на тот момент помогали нескольким компаниям из Fortune 100). Я соглашаюсь на все приглашения вузов, в том числе читаю лекции в негосударственных нефлагманских университетах.

Сейчас готовиться к ним уже не приходится, а поначалу продумывание занятий занимало несколько часов в неделю. Лучших студентов забираю к себе в Hardy Consulting — экономия по сравнению с наймом специалистов из США или даже подходящих специалистов на российском рынке (которых мало) огромная.





Чтобы самореализоваться

Дмитрий Спиридонов, сооснователь и генеральный директор CloudPayments, советник заместителя председателя правления в «Тинькофф»

Преподает на программе Digital MBA в «Нетологии»





Каждая новая сфера знаний требует десятилетий, чтобы глубоко в ней разобраться. Я не вижу смысла тратить годы на теорию — гораздо эффективнее получить информацию от тех людей, которые весь этот путь уже прошли раньше тебя и могут дать практический опыт с выжимкой.

Когда осознал это, захотел внести свой собственный вклад в то, чтобы вокруг было как можно больше подкованных с разных сторон специалистов.

При выборе места для преподавания смотрел на два пункта:

наличие комьюнити вокруг бренда образовательной площадки;

совпадение концепции проекта с моими взглядами.

Я не могу сказать, приносит ли преподавательская деятельность пользу бизнесу. Тут скорее история про самореализацию, личную отдачу. Будет ли профит для компании — вопрос второй.





Чтобы сравнить образовательные подходы

Анастасия Жбанова, вице-президент по коммуникациям AliExpress Россия

Преподает корпоративные и бренд-коммуникации в ВШЭ







Я училась далеко не в МГУ или Вышке, и когда возникло желание делиться знаниями, смотрела на топовые вузы — хотелось сравнить подходы. На момент начала преподавательской деятельности была директором по продуктовым и медиакоммуникациям в Mail.ru Group, только перешла на эту должность из «Одноклассников».

Я много слышала о ВШЭ: современном вузе с западной моделью образования. Мне очень понравилась команда департамента, куда меня позвали, — показалось, что мы сработаемся. Первое время я присматривалась к студентам: для меня было важно, чтобы они приходили на занятия заинтересованные и мотивированные на учебу.

К лекциям я до сих пор каждый раз готовлюсь: обновляю презентации новыми примерами, часто приглашаю спикеров.

Лекции у меня по субботам, они занимают полдня. Среди студентов часто находятся будущие сотрудники. Так получилось, что после каждого курса я брала кого-то из ребят на работу и, самое классное, что они в компаниях задерживаются. Артем с первого потока работает в «Юле», Полина со второго – в «Ситимобил», Амина с третьего — в AliExpress.





Чтобы тестировать инновации

Тимофей Головин, генеральный директор НУМА Инвест, партнер Winno

Преподает в РЭУ им. Плеханова, НИУ ВШЭ и РАНХиГС





Собственные курсы именно в вузах начались с того, что товарищ, тогда декан на магистратуре в МосПолитехе, попросил меня закрыть предмет Lean Startup, так как слетел преподаватель, а со своими стартапами мы работали как раз по этой методологии.

Аналогичная ситуация произошла и в РЭУ, но уже с другим предметом, который шел полностью на английском. В РАНХиГС сначала помогал сделать кейс-чемпионат по финтеху для студентов, а потом постепенно втянулся в преподавание нескольких курсов, перепланировку магистратуры в сторону внутрикорпоративных предпринимателей и другие активности. До МосПолитиха опыта преподавания у меня особо не было: вел отдельные мастер-классы и стратегические сессии в рамках нашего акселератора, но не цельные курсы.

Изначально я рассматривал курсы скорее как хобби и способ систематизировать собственные знания, но потом возникла интересная синергия с пользой для бизнеса.

Например, мы как акселератор, много работаем не только со стартапами, но и с корпоративными инновациями, и последнее время часто приходится конкурировать с компаниями, у которых есть госресурс. Поэтому нестандартные подходы, новые инструменты, пересборки методологий становятся необходимостью. И студенты — прекрасная аудитория для того, что апробировать все это, а потом уже предлагать корпорациям.

Есть и другие истории, например, один из стартапов в нашем портфеле пришел напрямую с курса магистратуры, на котором я преподавал. Сейчас мы стараемся сделать этот процесс более системным, чтобы таких историй было больше. Например, помогаем развивать в одном вузе тему «Стартап как диплом» и даже спроектировали магистратуру со встроенным акселератором.

Поскольку лекции являются факультативом к основной работе, готовиться к ним приходится вечерами и по выходным. Загрузка всегда разная: бывает 3-4 двойных пары в неделю, а бывает, что пар нет. Оплата рассчитывается по преподавательской ставке — она небольшая. Некоторые активности делаю бесплатно. Есть еще истории с корпоративным обучением от вузов, когда обучают кадровый резерв крупных корпораций — там ставки уже рыночные.



