Как работает «Яндекс Директ» — пошаговое руководство

В «Яндексе» за рекламу отвечает сервис «Яндекс Директ». О том, что такое контекстная реклама, как работают базовые механики и алгоритмы настройки рекламных кампаний в «Яндекс Директе», рассказывает Владислав Позолотин, специалист по рекламе Webit .

Содержание:

Что такое контекстная реклама?

Контекстная реклама — это реклама в поисковых системах, наиболее популярные из которых «Яндекс» и Google. В «Яндексе» за рекламу отвечает сервис «Яндекс Директ».

Всю контекстную рекламу можно обобщенно разбить на два типа: реклама на поиске и реклама в сетях. Конечно, есть еще такие форматы, как баннеры на поиске, баннер на главной, медийка и т.д.

Однако места их показа также делятся на поиск и сети, а сами кампании применяются не во всех случаях.

Преимущества контекстной рекламы

Основной и самый большой плюс контекстной рекламы как в «Яндексе», так и в Google, — возможность ее показа именно в тот момент, когда пользователь ищет определенный товар или услугу.

Поскольку практически любая потребность в наши дни проходит через поисковики, значит, и готовые что-либо купить потребители находятся именно там. Кроме того, контекстная реклама позволяет очень точно выцепить целевую аудиторию и не отпускать ее на дальнейших этапах.

Можно показывать предложение в тот момент, когда человек ищет наш продукт. Помимо этого, контекстная реклама будет всплывать до тех пор, пока потребитель не купит тот или иной товар.

Реклама в поиске

Самый популярный формат контекстной рекламы — реклама в поиске.

При поисковом запросе в «Яндексе» перед нами появляются результаты поисковой выдачи.

Например, если мы захотим купить диван и забьем запрос в поиск, то вот так будет выглядеть результат:

Как видите, все 4 первые ссылки помечены меткой «реклама». Так и выглядит реклама на поиске.

В «Яндексе» под поисковую рекламу отведено 4 позиции сверху и 5 снизу. При правильной и грамотной настройке рекламы и наличии конкурентов органическая выдача даже не попадает на первый экран результатов поисковой выдачи.

А по статистике самыми кликабельными считаются первые 3 ссылки. Думаю, понятно, насколько важно рекламироваться по ключевым для вас поисковым запросам и находиться по ним в топе.

Рекламная сеть «Яндекса» (РСЯ)

Второй вид контекстной рекламы — это реклама в сетях.

У «Яндекса» есть множество своих сервисов (погода, почта, диск, новости и т.д.), а также сайты-партнеры. Сайты-партнеры — это ресурсы, которые на своих страницах сдают в аренду места под рекламу.

Наиболее яркий пример — «Авито». Рекламные блоки, которые вы видите, когда заходите на сайт и ищете необходимый товар, и есть реклама «Яндекса» в сетях.

Таких сайтов-партнеров у «Яндекса» очень много, однако не все из них смогут дать качественный трафик.

Создаем аккаунт и рекламную кампанию в «Яндекс Директ»

Начнем с создания рекламного аккаунта. Для размещения рекламы в «Яндекс Директ» необходимо создать стандартный аккаунт «Яндекса». После этого переходим к регистрации рекламного кабинета. Попасть в него можно либо с главной, в меню снизу, либо же по прямому адресу.



Стартовый экран «Яндекс Директа» для незарегистрированного в нем пользователя выглядит так:

Жмем «Зарегистрироваться» и регистрируем рекламный кабинет «Яндекса».

На старте предлагают выбрать страну и валюту. По умолчанию стоит Россия и российские рубли. Обратите внимание, что в дальнейшем нельзя будет поменять ни страну, ни валюту, поэтому заранее решите, что выбрать в этом пункте.

Заполняем поля и кликаем «Начать пользоваться сервисом».

«Яндекс» предлагает нам сразу же создать кампанию по типу «Мастер кампаний». Это тип рекламы, который будет показываться и на поиске, и в сетях. К тому же она максимально автоматизирована в настройке для новичков.

Нас интересует профессиональная настройка, так что жмем «Перейти в режим эксперта». После перехода в этот режим мы сразу начинаем создание рекламной кампании, но уже сами выбираем и ее тип, и все настройки.

На этом этапе демонстрируется полный список типов рекламных кампаний и краткое описание каждого из них. Нам нужна кампания на поиске, поэтому выбираем первый пункт «Текстово-графическое объявление» (сокращенно ТГО).

Создадим рекламную кампанию. Для примера возьмем производителя мебели «ЭРА-Мебель». Сайт выбран из поиска, вы же сюда впишете свой.

Прописываем название кампании. Оно должно быть понятно вам самим — это главное, но еще лучше, если оно сможет дублироваться в UTM-метках.

В «Места показа рекламы» выбираем «Поиск Яндекса». Мы будем разделять рекламные кампании на поиске и в РСЯ.

Счетчик метрики автоматически подтянется к ссылке на сайт, если для этого сайта он зарегистрирован. Если же счетчик не подтянулся, нужно проверить корректность его настройки и прописать вручную. Если его нет — зарегистрировать.

Выбираем рекламную стратегию

На этом этапе происходит один из важнейших пунктов настройки рекламной кампании в «Яндекс Директ» — выбор стратегии. Всего стратегий в «Яндексе» четыре:

Оптимизация конверсий;

Оптимизация кликов;

Целевая доля рекламных расходов;

Ручное управление ставками с оптимизацией.

Оптимизация конверсий позволяет выбирать целевую конверсию, по которой умный алгоритм «Яндекса» будет показывать вашу рекламу пользователям, похожим на уже совершивших целевое действие.

Помимо этого, возможна стратегия с оплатой за конверсию, т.е. платить нужно только после совершения целевого действия.

Оптимизация кликов — ограничиваете либо среднюю цену клика, либо недельный бюджет. И в рамках заданных условий алгоритм «Яндекса» постарается собрать для вас максимальное количество кликов.

Целевая доля рекламных расходов (ROI) похожа на оптимизацию конверсий с той разницей, что тут указывается, какую долю рекламных расходов вы хотите оплатить. Для этого у ключевой цели, по которой будет происходить оптимизация, должна быть прописана ценность.

Ручное управление ставками с оптимизацией — самая распространенная стратегия. При ее выборе вы самостоятельно проставляете ставки для каждого из условий показа (например, для каждого ключевого слова).

После выбора стратегии смотрим расписание показов и свой часовой пояс. Можно включить режим почасовой настройки и настроить разные интервалы показа рекламы в разные дни.

Если ваш сайт и бизнес позволяет собирать заявки и отвечать на них не сразу, то рекламу можно крутить круглосуточно. Если же вы, скажем, рекламируете кафе, то лучше настроить показы только в то время, когда вы открыты и к вам можно прийти.

Немаловажный пункт — корректировки. Они позволяют вычленить целевую аудиторию. Вносить корректировки необходимо на основании накопленной статистики.

Задаем «Минус-фразы» на кампанию. Их можно добавлять еще и на уровне групп, отдельных ключей. Здесь же мы заполняем те фразы, которые точно не хотим, чтобы искали.

«Минус-слова» задаются только для поиска. Для кампании в РСЯ «минус-фразы» не прописываются, т.к. алгоритм их действия в сетях другой.

Обязательно ставим галочку на «Останавливать объявления при неработающем сайте».

Расширенный географический таргетинг позволяет показывать рекламу пользователям вне заданного вами региона при условии, что они ищут товар или услугу в вашем регионе.

Есть также возможность запрета показов на определенных площадках. Она используется в РСЯ для отсечения некачественных площадок.

Некачественными считаются те, с которых нет конверсий, несмотря на высокий расход по ним. Стоит регулярно смотреть статистику по своей кампании и своевременно находить и отключать сливающие бюджет площадки.

Далее заполняем виртуальную визитку с контактами вашей организации.

Учет автоматически остановленных объявлений конкурентов будет влиять на то, будет ли стратегия учитывать объявления ваших конкурентов, например, по расписанию.

Настраиваем группу объявлений

Так нас встречает окно группы объявлений при переходе на него с этапа настройки кампании.

Выбираем название для группы. «Автотаргетинг» отключаем полностью. Что это такое и что в нем возможно — «Яндекс» рассказывает в боковых подсказках. Мы же создаем группу по ключевым словам, поэтому снимаем все галочки в окне «Автотаргетинг» и движемся дальше.

Выбираем интересующие нас регионы показа. Для нашей рекламной кампании поставим «Москва и область». Если реклама настраивается на всю Россию, то рекомендуется вычленять крупные города в отдельные кампании.

Подбираем ключевые фразы

Это самый важный пункт во всей рекламной кампании. Ключевые фразы — это фразы, по которым будет осуществляться показ вашего объявления в выдаче поиска или же после которых вы будете догонять пользователя объявлением в РСЯ.

Подбор ключевых фраз осуществляется по алгоритму наибольшего соответствия. На примере интернет-магазина мебели: мы продаем кровати, шкафы, спальни, гостиные и кухни. Что будет вводить в поисковик человек, готовый купить нашу мебель?

Скорее всего, он будет искать по запросам «купить диван» или же «где купить двухместную кровать в Москве», а может, «какой шкаф лучше выбрать». Чтобы узнать, какие фразы пользователи используют для поиска, собираясь купить тот или иной товар, можно воспользоваться сервисом «Яндекс Вордстат».



Он сформулирует все фразы, по которым искали введенный вами запрос. К тому же покажет, сколько раз этот запрос искали в предыдущем месяце в выбранном регионе.

Однако если сравнивать запросы «купить диван» и «какой шкаф лучше выбрать», можно заметить, что в первом случае пользователь хочет купить, а во втором же он только сравнивает.

Это значит, что пользователь с первым запросом с бó‎льшей вероятностью уже готов купить и для нас он более интересен. Поэтому запросы прямой направленности лучше объединять в отдельные группы и делать на них упор, повышая ставку и устанавливая дополнительные корректировки.

Под разные товарные группы стоит заводить отдельные кампании и группы. Это позволит повысить релевантность ваших объявлений к ключам. Если представить всю рекламную кампанию в виде дерева, то она будет выглядеть примерно так:

Здесь для примера приведены различные варианты того, как можно разбить ключевые фразы на группы:

По типу заинтересованности пользователя;

По типу конструкции продукции;

По типу названия модели продукта.

Чем точнее вы разобьете фразы на группы, тем более точные (релевантные) объявления сможете составить на каждую из групп. И тем выше шанс того, что пользователь кликнет именно на наше объявление.

Итак, мы добавили в нашу группу ключевые фразы, переходим дальше.

Формируем рекламное объявление в «Яндекс Директ»

Рекламное объявление «Яндекса» состоит из двух заголовков, текста, ссылки, изображения (для РСЯ), визитки (заполняли на этапе кампании), уточнений и быстрых ссылок.

Первый заголовок может состоять из 56 символов, включая пробелы и знаки препинания. Он должен максимально точно соответствовать вашим ключевым фразам.

Второй заголовок выступает в качестве дополнения. Обычно содержит 30 символов, включая пробелы, но знаки препинания не учитываются.

Показывается целиком или полностью после первого заголовка, если на его показ хватает места. В РСЯ появляется редко, так что в него лучше прописывать дополнительную информацию, без которой первый заголовок не потеряет смысла.

Текст несет в себе основное описание вашего товара или услуги. Может иметь в составе 81 символ без учета знаков препинания. В тексте стó‎ит описать ваши преимущества перед конкурентами. Например, долгую гарантию, низкие цены, сезонные скидки и т.д.

Окно сбоку от полей объявления покажет, как будет выглядеть ваше объявление на поиске или в РСЯ.

Здесь второй заголовок длиннее, чем его может показать «Яндекс», потому что на десктопе в поиске текст будет обрезаться многоточием.

Уточнения — краткие фразы, которые будут показываться в объявлении под текстом. Их количество не ограничено, однако в объявление войдет только четыре. Каждое уточнение «Яндекса» может содержать до 25 символов.

Быстрые ссылки — четыре дополнительные ссылки в объявлении, которые могут вести на отдельные страницы сайта. Состоят из заголовка, самой ссылки на страницу и описания.

Описание будет показано только в случае премиум-размещения в поиске, т.е. на первой позиции, или же в некоторых форматах в РСЯ. Всего можно добавить восемь быстрых ссылок, однако показано будет только четыре.

Думаю, очевидно, что необходимо заполнять все поля по максимуму. Однако не стоит гнаться за количеством символов, теряя в качестве.

Графические объявления

Помимо ТГО, в РСЯ можно запустить еще и графические объявления. Эти объявления показываются только в сетях и создаются либо с помощью конструктора креативов в интерфейсе «Яндекс Директ», либо посредством загрузки уже готовых баннеров.

Если идей для баннеров совсем нет, то просто укажите ссылку на сайт и конструктор автоматически сгенерирует варианты баннеров. Вам останется только подправить их.

Всего поддерживается 15 размеров баннеров: чем больше из них будет создано или загружено, тем на бó‎льшем количестве площадок реклама сможет появляться.

При использовании конструктора креативов автоматически будут созданы объявления с каждым из форматов креатива. Сохраняем кампанию и отправляем группу объявлений на модерацию.

Модерация

Обычно модерация кампаний и отдельных объявлений занимает от часа до суток. В редких случаях время может увеличиться. Если это произошло, можно позвонить в техподдержку «Яндекса», и оператор поможет вам разобраться в причине.

В «Яндекс Директ» все кампании проходят модерацию. В некоторых ситуациях объявление может быть допущено к показам автоматически.

Однако позже оно все равно будет оправлено на ручную модерацию, и если модератор заметит несоответствие требованиям рекламы, то может отклонить ваше объявление. Новые кампании обязательно проходят ручную модерацию.

Если вы уже крутите рекламу и решили внести изменения в рекламные объявления в «Яндекс Директе», то после их внесения они сначала отправятся на модерацию, а в это время показываться будет старая версия объявления.

Объявление с изменениями заработает, как только все изменения будут допущены.

Если по какой-либо причине ваше объявление было отклонено, проверьте, не нарушили ли вы требования к рекламным материалам — справка и все требования есть в самом «Яндексе».

Чаще всего объявления отклоняют по причине опечатки в тексте или использовании запрещенных символов (например, «!» и «[ ]» в быстрых ссылках), в таком случае просто внесите изменения, и объявление автоматически отправится на повторную модерацию.

Настраиваем ретаргетинг

Это тип рекламы, показываемый в РСЯ. Основная особенность — он настраивается не по ключам, как стандартные кампании в поиске или РСЯ, а по определенным условиям, а точнее сегментам и целям метрики и аудиторий «Яндекса».

Он используется для того, чтобы довести до продажи пользователя, который уже видел наше объявление и даже, скорее всего, был на сайте, но по какой-то причине не совершил целевое действие.

Стоит оговориться, что ретаргетинг доступен только с подключенной метрикой. В таком случае есть возможность, например, создать сегмент с пользователями, которые были на сайте более пяти минут, но не оставили заявку.

Ведь если человек провел много времени на сайте, значит, ему действительно интересен наш продукт, но вот условия очевидно не устроили.

Тогда с помощью ретаргетинга мы можем вернуть его на наш сайт и предложить какие-либо уникальные условия, которые его точно заинтересуют и подвигнут оставить заявку.

Настроим ретаргетинг «Яндекс Директа» на наш сайт. Для начала переходим в раздел «Ретаргетинг и аудитории».

Здесь создаем новое условие:

Название условия должно быть понятным.

Далее необходимо выбрать правило, по которому будет фильтроваться аудитория. Всего доступно 4 варианта:

Цель метрики — конкретная цель, прописанная в привязанной к сайту метрике. Сегмент метрики — создаем в метрике сегмент на основании каких-либо условий и выбираем его. Сегмент аудиторий — создаем сегмент в аудиториях (сервис «Яндекса») и выбираем его. Например, фид с контактами клиентов из CRM. Цель мобильного приложения — ключевое действие в мобильном приложении.

Выбираем «Сегмент метрики» и из второго меню нажимаем на «Были на сайте более 5 минут».

Важно, чтобы сегмент появился и стал доступен, для начала его необходимо создать в самой метрике.

Сохраняем сегмент и переходим обратно в рекламный кабинет. Создаем новую кампанию по уже знакомому алгоритму.

Первое отличие от поисковой кампании — для кампании в РСЯ в том числе и ретаргентинга выбираем показы в сетях без поиска. Разница в том, что в качестве условий показа на этот раз будут не фразы, а условие показа, созданное ранее.

Затем выбираем пункт «Ретаргетинг и подбор аудитории»:

Добавляем условие, созданное в предыдущем шаге «Был на сайте более 5 минут». Дальше все по аналогии с кампанией, которую создавали выше.

Повышаем узнаваемость бренда с помощью баннеров

Основная задача такого баннера заключается в повышении узнаваемости бренда и увеличении охвата аудитории.

Настройка баннера производится из рекламного кабинета путем создания кампании «Заметность на поиске Яндекса».

Для баннера задаются условия показа в виде ключевых фраз. Это позволяет показывать его именно той аудитории, которая использует интересующие вас поисковые запросы.

Автоматизируем контекстную рекламу и отслеживаем ее эффективность

Динамические объявления

Для автоматизации контекстной рекламы в «Яндекс Директе», а точнее, ее настройки на многостраничные сайты или же интернет-магазины, будут полезны динамические объявления.

Они позволяют настраивать рекламу персонализировано на каждую из страниц сайта при больших объемах этих страниц. Например, отдельно на каждую из карточек товара.

Для создания таких объявлений необходимо указать ссылку на сайт или же загрузить специальный файл с карточками товаров (фид). «Яндекс Директ» проанализирует его содержимое и на основании этой информации автоматически составит заголовки и ключевые слова.

Главный плюс такой рекламы в том, что заголовок будет формироваться под конкретный запрос пользователя.

Другими словами, если пользователь вводит в поисковую строку название товара с артикулом, который есть на вашем сайте, то в заголовке объявления этот артикул будет указан, и объявление будет максимально релевантным запросу.

Доступен такой формат контекстной рекламы как для поиска, так и для сетей.

Отслеживаем эффективности рекламы

Настроить рекламу — это лишь полдела, так как любая реклама всегда требует уточнений и корректировок, а для этого необходимо отслеживать ее эффективность, чтобы вовремя принимать меры – отключать дорогостоящие площадки и ключевые слова, поднимать ставки по приносящим конверсии.

Вся реклама «Яндекс Директа» напрямую привязана к «Яндекс Метрике», аналитическому сервису «Яндекса». Аналитику рекламных кампаний можно смотреть и в Google Analytics, однако она не заменит «Метрику» целиком.

Для максимально точных результатов рекомендуется подключить как «Яндекс Метрику», так и Google Analytics, а также добавить какой-либо из сервисов коллтрекинга для отслеживания продаж со звонков.

Однако просто установить счетчики на сайт недостаточно. Для аналитики рекламных кампаний в «Директе» необходимо в каждом из объявлений в ссылке прописывать UTM-метку.

UTM-метки

UTM-метка — это такая «добавка» к ссылке, позволяющая собирать информацию о пользователе и его поведении.

Наверняка вы замечали иногда, что переходишь вроде бы по короткой ссылке, но в URL сайта обнаруживаешь длинную ссылку с кучей непонятных символов. Это и есть UTM-метка.

Они позволяют узнать, с какого сервиса контекстной рекламы перешел пользователь, с какой рекламной кампании, группы, фразы и по какому объявлению кликнул, а также какое у него устройство и т.д.

Это полностью законно, т.к. все данные обезличены и используются в рамках рекламы исключительно для более точной настройки контекстной рекламы. Приведем пример:

https://yandex.ru — так выглядит обычная ссылка на сайт.

https://yandex.ru?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_content=ad_id|{ad_id}|banner_id|{banner_id}|campaign_type|{campaign_type}|campaign_id|{campaign_id}|device_type|{device_type}|group_id|{gbid}|phrase_id|{phrase_id}|position|{position}|position_type|{position_type}|placement|{source}|placement_type|{source_type}|region_name|{region_name}|correction|{coef_goal_context_id}&utm_campaign=my_company&utm_term={keyword} — а вот так выглядит ссылка с меткой.

Все, что идет после знака, и есть UTM-метка. Она никак не меняет конечный путь ссылки, а лишь отвечает за сбор информации. Сгенерировать такую ссылку можно с помощью различных сервисов, например, ppc-help.

Так что, создавая рекламные кампании, не забудьте добавить в каждое объявление метки и отслеживайте все параметры вашей рекламы.

Однако проставлять UTM-метки, да и вообще вносить массовые изменения в кампании через интерфейс неудобно.

К примеру, у вас есть 10 кампаний, в каждой из которых по 20 групп, а в каждой группе по 3 объявления. Чтобы изменить, например, ссылку, дописав UTM-метку, вам приется скопировать и вставить ее 600 раз.

Для этих целей есть «Директ Коммандер».

«Директ Коммандер»

Это отдельная программа, которую можно установить как на Windows, так и на MacOS. Она позволяет производить массовые действия с рекламными кампаниями. Вот как выглядит ее интерфейс:

«Директ Коммандер» предоставляет практически все те же возможности настройки рекламы, что и браузерная версия, но с возможностью делать все это в разы быстрее.

Для того, чтобы начать пользоваться программой, необходимо лишь скачать ее с официального ресурса «Яндекса» (это бесплатно), установить, зайти под своим логином, на котором у вас зарегистрирован рекламный кабинет, и получить данные о кампаниях.

Что можно делать:

Создавать поисковые и РСЯ кампании — от настройки кампании до написания объявлений;

Вносить массовые изменения на уровне кампаний/групп/фраз/объявлений;

Заменять картинки, текст, фразы;

Синхронизировать с рекламным кабинетом;

Выгружать кампаний с сервера и загрузка на сервер;

Дублировать кампании/группы/объявления в неограниченном количестве.

Прогноз бюджета

У «Яндекса» есть свой сервис для прогноза бюджета, доступен из рекламного кабинета:

Сервис позволяет выбрать ключевые фразы, задать период, на который хотим составить прогноз, а также выбрать регион показов рекламной кампании.

После того, как мы задали все эти параметры, сервис выстраивает прогноз, в котором предоставляются результаты в зависимости от настроек и требуемого результата.

Например, по представленным на скриншоте фразам и ГЕО на Москву и область сервис показывает 5 вариантов бюджета в зависимости от того, сколько трафика я планирую выкупать.

Помимо этого, у каждой из фраз можно отдельно выставить требуемое количество трафика, и от этого будет меняться итоговый бюджет на месяц.

Сервис прогноза бюджета удобен и позволяет приблизительно оценить требуемый бюджет на рекламу в «Яндекс Директе».

Однако не стоит забывать, что результаты прогноза не совсем точные. Реальные цифры могут отличаться как в бó‎льшую, так и в меньшую стороны в зависимости от типов рекламы и стратегий.

На сегодняшний день контекстная реклама — один из основных источников привлечения трафика на интернет-ресурсы, а «Яндекс» — главная площадка среди контекстной рекламы в целом.

Грамотная и умелая настройка рекламы в «Яндекс.Директе» позволит получать целевые заявки с учетом всех ваших требований и пожеланий, а широкий спектр разновидностей рекламных объявлений позволит «допродать» товары или услуги даже потенциальным покупателям, которые пока не готовы к покупке.

Фото на обложке: Shutterstock / Primakov