Быстрые ответы от YandexGPT: как они повлияют на продвижение сайтов

«Яндекс» открыл доступ к тестированию быстрых ответов в результатах поиска, сгенерированных нейросетью YandexGPT. Надежда Плечкова, SEO-специалист MediaNation , протестировала новинку и рассказала, как нововведение отразится на продвижении сайтов.

Коротко про YandexGPT

С 2016 года «Яндекс» предлагает пользователям краткие ответы на их запросы. Ответы постоянно модернизируются, становятся более удобными и информативными. В 2023 году поисковик улучшил эту функцию с помощью искусственного интеллекта — нейросети YandexGPT.

В сентябре 2023-го поисковая система анонсировала появление сгенерированных ответов в поиске. Эта функция находится на этапе ограниченного тестирования. Подать заявку на участие может любой желающий в мобильном приложении «Яндекс — с Алисой».

Влияние на SEO: сократятся или увеличатся переходы на сайты

Как пишет «Яндекс», компания использует быстрые ответы от нейросети, чтобы пользователи могли получить дополнительные подробности по интересующей теме, а площадки — переходы на сайт. В итоге сайты смогут увеличить долю трафика из «Яндекс Поиска». Попробуем разобраться, так ли это. Рассмотрим два сценария развития событий.

Переходы на сайты через краткие ответы увеличатся

Сайты получат дополнительный трафик по двум причинам:

Нейросеть ссылается на сайты-первоисточники. Нейросеть будет предоставлять пользователям обобщенные краткие ответы на пользовательские запросы со ссылками на источник, мотивируя их сделать переход на сайт для получения полной информации по запросу. В результате пользователи станут чаще переходить по ссылкам из быстрых ответов и обращаться к сайтам-источникам за получением дополнительной информации. Быстрые ответы выделяют сайт в поисковой выдаче. Это выгодно для сайтов, которые попадут в быстрые ответы и займут первую позицию в выдаче. Они получат больше переходов из органического поиска, чем другие тематические веб-ресурсы.

Мы задали вопрос нейросети про быстрые ответы от YandexGPT: сократятся переходы на сайты или нет. Мы получили ответ, что генерация ответов через нейросеть сократит время на поиски информации.

Люди смогут быстро получать необходимую информацию сразу через блок быстрых ответов. При этом пользователи будут игнорировать сниппеты с другими сайтами в поисковой выдаче и задерживать внимание на быстром ответе от нейросети. Только при необходимости будут переходить на сайт, чтобы получить более детальную информацию по поисковому запросу.

Переходы на сайты через краткие ответы сократятся

Краткие ответы могут негативно повлиять на посещаемость сайтов. Среди возможных причин:

Пользователи не станут ждать получения ответа. Нейросети требуется на 3–4 секунды больше времени для генерации ответа, чем обычно загружаются остальные результаты поиска. Вероятно, часть аудитории не станет ждать получения быстрого ответа и сразу перейдет к привычной поисковой выдаче.

Консервативная аудитория. Часть пользователей ориентирована на привычный и интуитивно понятный функционал. Такие люди чаще всего пользуются тем, что давно испробовано, и настороженно относятся к новшествам. Вероятно, что посетители будут намеренно пролистывать блок быстрых ответов, не понимая, зачем они нужны, и переходить к сниппетам сайтов в органической выдаче.

Люди ограничатся ответом от нейросети. Если нейросеть сможет в будущем наиболее полно и конкретно отвечать на пользовательские запросы, у человека не будет нужды совершать лишние клики и переходить на сайты.

Функция быстрых ответов на основе YandexGPT только развивается и еще не до конца изучена. Пока сложно сказать, как она повлияет на количество переходов на сайты. Мы предполагаем, что потенциально количество переходов из раздела быстрых ответов может увеличиться, а из привычной поисковой выдачи — немного сократиться.

Непонятно, будут переходы через ответы от нейросети маркироваться в сервисе веб-аналитики «Яндекс Метрика» или считаться как переходы из поисковой системы. Этот аспект мы будем анализировать после полноценного релиза новой функции.

Обычные быстрые ответы против ответов от нейросети

Всем привычные быстрые ответы в поисковой системе станут выглядеть иначе. Они будут по-прежнему находиться сразу под строкой поиска, но их содержание будет переработано с помощью большой языковой модели от YandexGPT.

Новые быстрые ответы от YandexGPT отличаются от прошлых версий более высокой точностью. Благодаря анализу огромного массива данных система на основе большой языковой модели стала генерировать более корректные ответы из подходящего источника.

YandexGPT умеет анализировать информацию в интернете в режиме реального времени и выдает краткие ответы как на простые, так и на сложные запросы. Нейросеть работает достаточно быстро, генерируя ответ в среднем за 3–4 секунды.

Ранее в быстрые ответы попадали необработанные куски текста из веб-ресурсов, что не всегда отвечало на запрос пользователя.

Как генерируются быстрые ответы

Процесс генерации быстрых ответов от YandexGPT выглядит так:

Получение и обработка запросов в базе данных. Сбор информации по разным источникам и поиск наилучших вариантов ответов. Выбор подходящих источников и генерация ответа. Формирование выжимки статьи с помощью комбинации текстовых фрагментов. Демонстрация наиболее удачного ответа на пользовательский запрос из всех возможных сгенерированных в системе вариантов со ссылкой на источник.

Просим YandexGPT сгенерировать ответы на разные запросы

YandexGPT заявляет, что сможет перечислить плюсы и минусы разных вещей, выявить их различия, подсказать лучший вариант из возможных, ответить на сложные запросы на базе имеющихся источников.

Мы провели эксперимент: вбили в поисковую строку «Яндекса» разные информационные запросы и проанализировали ответы на них.

Запрос: хорошие качества человека на английском для резюме.

Быстрый ответ: «Яндекс» вывел положительные качества человека с переводом в виде списка. Английские слова выделил жирным начертанием для разграничения иностранных и русских слов. Это облегчило навигацию по уже и так краткому ответу.

Результат: полученный ответ удовлетворил наш запрос.

Запрос: сравнение стоимости Porsche Cayenne и Volkswagen Tiguan.

Быстрый ответ: нейросеть вывела в ответ две позиции каждой модели автомобиля с соответствующим диапазоном цен на них и кратким текстовым описанием.

Результат: нейросеть ответила на наш вопрос относительно сравнения цен. Но смутило то, что она нашла ответ на иностранном ресурсе и не смогла перевести его на язык поискового запроса. Мы также заметили, что диапазоны цен в строках каждой модели машины незначительно отличаются от диапазона цен в текстовом описании. Это ставит под сомнение корректность полученной информации.

Запрос: чем отличается птица киви от фрукта киви.

Быстрый ответ: получили текстовое описание, разбитое на абзацы по 4–5 строк.

Результат: полученный ответ нас не устроил. Мы ожидали, что быстрые ответы смогут сопоставить несравнимые объекты: птицу киви и фрукт киви, но нейросеть вывела только описание птицы.

Запрос: плюсы и минусы овощей.

Быстрый ответ: YandexGPT вывел два абзаца, и в первом указал на достоинства, а во втором — на недостатки. Для разделения этих частей использовал жирное начертание.

Результат: ответ, созданный нейросетью, ответил на наш запрос. Мы получили плюсы: источник витаминов, улучшение пищеварения, получение клетчатки. И минусы: опасность попадания в организм удобрений.

Запрос: чихуахуа или той-терьер, сравнение.

Быстрый ответ: «Яндекс» предоставил сравнение двух пород собак сначала в текстовом формате, а потом по параметрам в отдельности, при этом значимые слова выделил жирным начертанием.

Результат: нейросеть ответила на запрос. Она сделала сравнение каждой из пород по разным параметрам: вес, длина мордочки, корпус и др.

Запрос: лучшие актеры мира.

Быстрый ответ: нейросеть вывела список из самых кассовых актеров и актрис в истории кино. Окрасила нумерацию серым цветом, чтобы при прочтении пользователь делал акцент на тексте.

Результат: нейросеть представила список из десяти персон лучших актеров мира. Ответ посчитали подходящим под запрос. Помимо этого запроса в ходе тестирования быстрых ответов были введены такие запросы как: лучшие актеры России, лучшие актеры Голливуда, лучшие актеры 2023 и др. По ним YandexGPT не смог сформировать ответы. В поисковой выдаче появились привычные сниппеты со ссылками на сайты. Возможно, это произошло, потому что запрос содержал привязку к конкретным временным отрезкам и местам.

Запрос: решить квадратное уравнение.

Быстрый ответ: уравнение и его решение с использованием формулы.

Результат: мы попробовали вводить разные математические примеры и уравнения, чтобы проверить нейросеть на способность выводить разные результаты. Быстрые ответы показали ход действий и результат решения квадратного уравнения, что удовлетворило наш запрос.

Мы решили проверить источник информации, на основе которого был подготовлен ответ, и обнаружили, что быстрые ответы дублируют информацию на сайте, а единственным изменением в ответе было выделение жирным начертанием и добавление звездочек.

Далее мы решили узнать, справится ли нейросеть с ролью SEO-специалиста и поможет ли нам сделать сайт более конверсионным.

Запрос: как увеличить конверсию сайта.

Быстрый ответ: вывел список из 10 советов по увеличению конверсии сайта.

Результат: нейросеть вывела приемлемый ответ на наш практический запрос, однако не смогла полностью предоставить инструкцию к действию. Кроме того, не все пункты оказались универсальны и полезны любому сайту. В SEO-работе нужно учитывать специфику отдельно взятого бизнеса. Чтобы получить больше подробностей по теме, можно перейти по ссылке источника или же ввести каждый из сгенерированных пунктов в поисковую строку.

Инсайты эксперимента

Нейросеть пока не может ответить на некоторые сложные запросы. Например, что появилось раньше — курица или яйцо; во что инвестировать в 18, чтобы в 25 накопить на квартиру, и т. д. В редких случаях нейросеть генерировала ответ: «К сожалению, нейросеть не смогла ответить на этот вопрос. Попробуйте спросить что-нибудь другое».

YandexGPT игнорирует коммерческие запросы. Помимо информационных, мы протестировали коммерческие запросы: цена билетов в зоопарк «Лимпопо»; цена iPhone 15; купить квартиру в Нижнем Новгороде и т. д. Мы заметили, что по запросам с коммерческим намерением пользователя нейросеть не выводит быстрых ответов. Поэтому предполагаем, что коммерческий трафик продолжит поступать на сайты в прежнем режиме.

В 75% случаев нейросеть выделяет важные слова или словосочетания жирным шрифтом. Это помогает пользователям обратить внимание на ключевые моменты краткого ответа.

После всех сгенерированных ответов размещается ссылка на источник. Это помогает изучить рассматриваемый вопрос в деталях и подробнее ознакомиться со статьей. Сайт, на котором нейросеть брала информацию, можно оценить «пальцем вверх» — если ответ понравился, и «пальцем вниз» — если ответ не подошел под запрос. На основе голосов поисковик сможет оценить, подошел сгенерированный ответ или нет.

Подведем итог

По проведенному исследованию мы сделали вывод: несмотря на оперативность генераций, нейросети нужно еще многому научиться. Пользователи пока не могут получать быстрые ответы на запросы разной сложности формулировок и степени их конкретизации.

Возможно, в будущем краткие ответы от YandexGPT смогут выдавать больше результатов по пользовательским запросам, что сделает сгенерированные нейросетью ответы более привлекательными и полезными.

Функция еще находится на этапе тестирования, и пока сложно сказать, как будут реагировать пользователи на обновленные быстрые ответы. Но одно мы можем сказать точно: работайте над качеством контента вашего сайта и старайтесь наиболее полно и конкретно отвечать на запросы пользователей из числа вашей целевой аудитории. Тогда у вас будет больше шансов попасть в быстрые ответы от нейросети и получить больше переходов на сайт.

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