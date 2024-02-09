«Яндекс» продал бизнес в России: причины и предположения, как изменится российский IT-рынок

В конце января 2024 года нидерландская компания Yandex N.V. продала российский бизнес, и теперь большая его часть принадлежит российским финансовым и промышленным магнатам. Мы спросили экспертов, каковы последствия этой сделки: как она повлияет на ситуацию на рынке, найм в сфере IT и политику работы компании.

Валентин Домбровский, СЕО Geekfactor.io

С одной стороны, эта сделка — формальное разделение российской и международной «ветвей» компании. С другой стороны, интерес вызывает тот факт, что 35% доли в российской компании получает команда менеджеров. Эта доля сопоставима с размерами долей основателей стартапов, когда они становятся публичными. Таким образом, команда топ-менеджеров получает больше мотивации для развития компании, что в целом должно дать положительный результат.

Что касается найма в IT-сфере, то «Яндекс» при любых обстоятельствах остаётся значимым игроком, задающим тренды, с которыми надо считаться. Есть шанс, что сделка повлияет на политику компании по отношению к сотрудникам, работающим за рубежом. Известно, что многие крупные компании отказались от сотрудничества с «удалёнщиками». Станет «Яндекс» одной из таких компаний или нет — покажет время.

Кирилл Котов, основатель консалтингового агентства Growth,

ex-руководитель отдела продаж «Яндекс Практикум»





Российский «Яндекс» принял ожидаемое решение, учитывая непростые отношения с международным бизнесом. Западные страны продолжают вводить санкции. Возможно, нидерландская компания Yandex N.V. столкнулась с проблемой конвертации средств или получения виз для своих сотрудников. Поэтому произошло то, что произошло.

На мой взгляд, продажа бизнеса позитивно отразится как на IT-сфере в целом, так и на сотрудниках компании в частности. «Яндекс» будет больше инвестировать в развитие своих кампусов и офисов. Захват ещё большей доли рынка позволит сфокусироваться на своих сотрудниках и инновациях, а не экспансии за рубеж.

Автор: Кирилл Бантуков, CTO банка для бизнеса «Бланк»

Завершение сделки по разделу активов «Яндекса» — значимое событие для российского бизнеса и технологического сообщества. Позитивным моментом является то, что компания сохранила ключевые патенты и технологии, обеспечивающие основной доход. Важно, что внутренняя команда сохраняет полномочия по управлению и развитию продуктов.

Это событие можно рассматривать как положительный фактор, так как устраняет неопределенность и определяет структуру сделки с инвесторами ЗПИФ, не связанными с государством. В краткосрочной перспективе возможны изменения в IT-сфере, связанные с технологическими аспектами, финансированием RnD-проектов и управлением проектами.

Спикер: Александр Канатов, CEO «Стахановец»

Продажа «Яндекса» российским акционерам указывает на усиление локального контроля над ключевыми секторами экономики. С учётом 50% скидки и полуторагодовой сделки это, вероятно, была вынужденная мера. Санкционная политика недружественных стран повлияла на прозрачность сделки: что, с одной стороны, защищает её бенефициаров, с другой — может вызвать опасения у иностранных инвесторов относительно прозрачности и стабильности российского бизнес-окружения в IT-отрасли.

Переход под контроль российских акционеров может привести к усилению государственного влияния на компанию и дополнительным ограничениям в работе сервисов, а деятельность «Яндекса» может стать более уязвимой: возникнут трудности при сотрудничестве с зарубежными партнёрами, блокировка сервисов и приложений в крупнейших сторах.

Николай Моженков, создатель компании AMCrypto,

партнер БКС и «Совкомбанка»

То, что продажа состоится, было ясно заранее. Она была произведена по правилам, прописанным государством и принятым западными владельцами. Да, «Яндекс» купили дешевле, чем многие предполагали. Его стоимость сейчас ниже, чем в 2020 году. IT-компании на Западе переоценены. В стоимость «Яндекса» всегда было вложено много западных денег, а сейчас она скорректировалась с учетом СВО и оттока капитала.

Компания разделилась. В Голландии будут заниматься ИИ и беспилотным транспортом, а в России остался «реальный „Яндекс“», который стал сильнее. Конкуренты ушли из страны, и теперь компания получит большую долю рынка и аудиторию. Также это большой плюс для безопасности: теперь недружественные страны не будут влиять на российский поисковик.

Всё станет лучше: государство будет контролировать деятельность IT-гиганта, налоги будут поступать в Россию, а не в Голландию, как раньше. Это однозначный плюс для экономики. Для фондового рынка ситуация также понятна: потрясений не произошло. Конечно, после объявления о продаже рынок упал на 9%, однако потом догнал 4,5%. Это нормальная волатильность для технологических компаний.

Я не думаю, что компания станет консервативной. Напротив, она станет захватывать долю рынка, пойдёт в новые экосистемы, как это делает «Сбер» и многие другие. Крутые креативные проекты, конечно, тоже будут появляться.

Дмитрий Хомутов, генеральный директор Ideco

На мой взгляд, это приведёт к долгосрочным негативным последствиям. Продажа активов «Яндекса» с 50% скидкой от рыночной цены на бирже, скорее всего, вызовет отрицательные эмоции и неуверенность среди инвесторов и других компаний в индустрии. Это может спровоцировать ухудшение инвестиционного климата.

Более того, событие может оказать негативное влияние на стоимость акций других компаний в российском IT-секторе, поскольку инвесторы могут стать более осторожными и сократить вложения из-за потенциального риска.

Россия может потерять потенциал в инновационной сфере. Вместо того, чтобы оставаться в собственности основателей и развиваться под их контролем, компания переходит в руки акционеров. Возможно, теперь будут принимать решения на основании финансовых показателей компании вместо видения продуктов и развития компании-единорога.

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