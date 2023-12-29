Не YCombinator единым: зачем стартапу идти в акселератор

А как насчет других акселераторов: какая от них польза? Стоит ли туда идти? Чего ожидать и насколько трудно туда попасть? Независимый обозреватель Степан Буров попросил предпринимателей ответить на главные вопросы для тех, кто планирует развивать глобальные стартапы.

Мечта русскоязычных основателей стартапов — попасть в YCombinator. Считается, что если пройти этот акселератор и привлечь от него инвестиции, то дальше бизнесу едва ли не гарантировано светлое будущее.

Зачем идти в акселератор

Акселераторы чаще всего ассоциируются с возможностью привлечь инвестиции. И попадание в акселератор — действительно один из самых рабочих вариантов получить первый чек.

Но деньги — это далеко не всё, что может дать акселератор, особенно с хорошей репутацией. Вот такой список «плюшек» дает сооснователь SaaS-сервиса not8 Ярослав Медведев, который попал в голландский акселератор Antler Amsterdam в 2022 году:

Полезные связи. Кофаундера, если его нет. Фидбек от людей, которые давно в индустрии и видели много стартапов. Конкурентную среду, где все друг друга подбадривают и мотивируют двигаться быстрее. Credibility на будущее: бренд акселератора валидирует стартап для инвесторов.

Причем в последние годы наметился интересный тренд: все меньше акселераторов предлагают выпускникам гарантированные чеки за долю в компании (например, $100 тыс. за 5%). Какие возможности они готовы предоставлять вместо этого — рассказывает руководитель продуктового маркетинга стартапа Gan.ai Анна Маикова, которая прошла программы пяти акселераторов за последние семь лет:

Кредиты на важные сервисы, например Microsoft Azure, AWS, ChatGPT. Здесь польза может измеряться в сотнях тысяч долларов. Например, известный в Кремниевой долине акселератор Vercel AI почти полностью состоит из кредитов 40 топ-сервисов (среди них Anthropic, Cohere, ElevenLabs, Hugging Face), доступ к которым стоит около $850 тыс.

Помощь с go-to-market. Важные знакомства с представителями enterprise-компаний для будущих пилотных проектов.

Возможность быстро оформить неиммиграционные визы. Например, B1 и O1 в США, для бизнес-поездки и работы в стране акселератора.

И конечно, сама программа акселератора содержит в себе ценные знания для предпринимателей. Например, основатель стартапа HintEd Артем Таганов, который участвовал в американском акселераторе MassChallenge в конце 2021 года, научился там продавать на международных рынках и выстраивать коммуникации в команде. Еще больше ценной информации он получил от менторов MassChallenge: это и опытные инвесторы, и топ-менеджеры компаний из Fortune 500.

Наконец, опыт прохождения акселератора может не только усилить бизнес, но и улучшить качество личной, внерабочей жизни. Так, в среде участников акселератора легко завязываются дружеские отношения, порой на долгие годы, рассказывает Анна Маикова.

Какой акселератор нужен вашему бизнесу

Окей, допустим, акселераторы действительно приносят пользу. Но как разобраться, стоит ли влезать в эту историю конкретно в вашем кейсе? И если стоит, то как выбрать акселератор?

Основатель стартапа HintEd Артем Таганов рекомендует ответить себе на следующие вопросы, прежде чем идти в любой акселератор:

Зачем вам участвовать в акселераторе?

Что вы хотите извлечь из этого опыта?

Нет ли возможности сделать то же самое без помощи акселератора?

Если вы надеетесь, что акселератор поможет увеличить продажи или привлечь деньги — это не так, считает Таганов (с оговоркой: только если это не YCombinator). А если вы еще сами не понимаете, кому, что и как будете продавать, участие в акселераторе может обернуться для вас потерей времени (хоть и довольно увлекательной и веселой).

Обращайте пристальное внимание на критерии отбора акселератора, рекомендует руководитель продуктового маркетинга стартапа Gan.ai Анна Маикова. Многие акселераторы фокусируются на конкретных вертикалях, например, AI или Web3. Поэтому заявки стоит подавать именно в те акселераторы, которые специализируются в вашей индустрии.

В какой акселератор подать заявку сейчас? Выбирайте в разделе CHANCE

Также грамотно выбирать акселераторы в той части света, где вы собираетесь развивать продукт. Именно по этой причине основатель стартапа HintEd Артем Таганов выбрал чилийский Start-Up Chile в качестве своего второго акселератора, когда решил выходить на латиноамериканский рынок. По его словам, бренд участника Start-Up Chile ценится на рынке и помогает открывать двери в крупные корпорации и к большим фондам.

Впрочем, бывает, что идею подать заявку в конкретный акселератор буквально подкидывает судьба — и тогда выбирать не приходится.

Ярослав Медведев, CEO и сооснователь сервиса not8, прошел акселератор Antler Amsterdam в 2022 году. По его словам, идея подать заявку в Antler пришла спонтанно. «Это было так: я искал работу и увидел в LinkedIn призыв к фаундерам стартапов участвовать в следующем наборе акселератора. Мы с моим партнером Владом Дехановым скооперировались и подали заявку в последние дни отбора. Нам на удивление быстро ответили и пригласили на собеседование. Мы сильно волновались, но в итоге успешно презентовали проект — и нас пригласили очно пройти трек акселератора. Так мы оказались в Нидерландах», — рассказал Медведев.

При прочих равных Ярослав Медведев рекомендует предпринимателям подавать заявки в американские акселераторы. В США больше денег и лучшие условия для развития бизнеса, констатирует он.

Есть ли минусы у акселераторов

Да, их предостаточно. Например, Ярослав Медведев столкнулся в Antler Amsterdam со следующими проблемами:

Коучинг-сессии после десятинедельной основной программы оказались бесполезными для основателей not8. В первую очередь потому, что коучи были в основном с корпоративным бэкграундом и среди них не хватало предпринимателей с опытом «экзитов», которые хорошо понимали бы проблемы стартапов на ранней стадии, считает Медведев.

Партнеры акселератора не вовлекались в дальнейший фандрайзинг стартапов. Хотя, как рассказывали Медведеву предприниматели из предыдущих когорт акселератора, им помогали активно и делали для них десятки «теплых» интро в фонды. В какой-то момент у партнеров Antler перестало хватать ресурса на всех выпускников акселератора, и они стали более щепетильно относиться к собственным рекомендациям.

За небольшой чек от акселератора — €100 тыс. — пришлось отдать довольно большую долю компании, 12%. Эти деньги быстро закончились, и необходимо было сразу приступать к новому фандрейзингу.

Анна Маикова добавляет к вышеперечисленному, что программа акселератора обычно продолжается не больше двух-трех месяцев. Этого времени недостаточно, чтобы охватить все вопросы, которые стоят перед стартапом ранней стадии, и приходится фокусироваться только на самой важной цели (например, привлечении раунда).

Также программы акселераторов рассчитаны преимущественно на first-time-фаундеров. Поэтому если у вас уже есть нетворк и понимание индустрии, вам может быть не так интересно, резюмирует Маикова.

Как попасть в акселератор

Итак, несмотря на минусы, вы решили, что хотите попасть в акселератор. Теперь расскажем, через что придется пройти во время отбора, как подготовиться и что сыграет в вашу пользу.

Отбор в акселератор часто состоит из двух частей: письменной части (заявки) и устного питча (собеседования).

В письменной части сфокусируйтесь на объеме рынка и traction, рекомендует Анна Маикова. Подробно пропишите результаты, которых вы уже успели достигнуть. Уделите особенное внимание команде стартапа и компетенциям ее членов.

Главное перед собеседованием — хорошо отрепетировать свой питч. Также по возможности практикуйте неформальное общение на нужном для собеседования языке.

А еще — лучше заранее пообщаться с опытными людьми. Сооснователь not8 Ярослав Медведев созвонился перед отбором в Antler Amsterdam со знакомыми, которые уже участвовали в акселераторе, и в этих разговорах узнал важные нюансы о том, как проходить собеседование.

Акселераторы особенно ценят опыт в крупных международных компаниях и предпринимательское прошлое. Например, в пользу основателей not8 при отборе в акселератор Antler Amsterdam сыграли их бэкграунд в McKinsey и «Яндексе», а также неудачная попытка сделать сервис экскурсий для путешественников на Кипре, считает Ярослав Медведев.

Напутствия для тех, кто загорелся идеей попасть в акселератор

Часто выходцам из СНГ для попадания в международные акселераторы не хватает исключительно soft skills, рассказывает Анна Маикова. Она посоветовала побольше улыбаться, ненапряжно вести small talk в начале разговора. «Неагрессивно реагировать на вопросы, не воспринимать их как критику. Уметь правильно отвечать "не знаю"», — подытожила Маикова

Артем Таганов уверен: бояться подавать заявки в топовые акселераторы не нужно — как минимум, заполнение заявки помогает систематизировать понимание продукта и его ценности для клиентов.

«Don’t overthink it. Просто возьмите и подайте заявку. В худшем случае вы просто не пройдете отбор и ничего не потеряете. А потенциальная выгода несоизмерима. Особенно для first-time-фаундеров», — советует Ярослав Медведев.

Где искать полезную информацию об акселераторах

Большой список доступных акселераторов на платформе f6s;

Престижные мировые венчурные фонды (такие, как Sequoia Capital или a16z) анонсируют свои акселераторы в почтовых рассылках;

Русскоязычные венчурные инвесторы (например, Александр Горный, Игорь Шойфот и участники бизнес-клуба Шмит16) рассказывают о возможностях для стартапов в своих телеграм-каналах;

Также подпишитесь на топ-20 инвесторов из вашей индустрии в LinkedIn и X: там они обычно постят информацию, релевантную для вашей вертикали;

118 ссылок для тех, кто мечтает попасть в YCombinator (большая часть информации оттуда релевантна и для других акселераторов);

Бонус для тех, кто дочитал до конца: реальный питч-дек, который помог стартапу not8 привлечь инвестиции от Antler Amsterdam, можно скачать здесь.

Фото на обложке: Unsplash