Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Колонки

Не YCombinator единым: зачем стартапу идти в акселератор

Колонки
Степан Буров
Степан Буров

Независимый обозреватель

Дарья Кармадонова

Мечта русскоязычных основателей стартапов — попасть в YCombinator. Считается, что если пройти этот акселератор и привлечь от него инвестиции, то дальше бизнесу едва ли не гарантировано светлое будущее. 

А как насчет других акселераторов: какая от них польза? Стоит ли туда идти? Чего ожидать и насколько трудно туда попасть? Независимый обозреватель Степан Буров попросил предпринимателей ответить на главные вопросы для тех, кто планирует развивать глобальные стартапы.

Не YCombinator единым: зачем стартапу идти в акселератор

Зачем идти в акселератор

Акселераторы чаще всего ассоциируются с возможностью привлечь инвестиции. И попадание в акселератор — действительно один из самых рабочих вариантов получить первый чек. 

Но деньги — это далеко не всё, что может дать акселератор, особенно с хорошей репутацией. Вот такой список «плюшек» дает сооснователь SaaS-сервиса not8 Ярослав Медведев, который попал в голландский акселератор Antler Amsterdam в 2022 году:

  1. Полезные связи. 
  2. Кофаундера, если его нет. 
  3. Фидбек от людей, которые давно в индустрии и видели много стартапов. 
  4. Конкурентную среду, где все друг друга подбадривают и мотивируют двигаться быстрее. 
  5. Credibility на будущее: бренд акселератора валидирует стартап для инвесторов.

Причем в последние годы наметился интересный тренд: все меньше акселераторов предлагают выпускникам гарантированные чеки за долю в компании (например, $100 тыс. за 5%). Какие возможности они готовы предоставлять вместо этого — рассказывает руководитель продуктового маркетинга стартапа Gan.ai Анна Маикова, которая прошла программы пяти акселераторов за последние семь лет: 

  • Кредиты на важные сервисы, например Microsoft Azure, AWS, ChatGPT. Здесь польза может измеряться в сотнях тысяч долларов. Например, известный в Кремниевой долине акселератор Vercel AI почти полностью состоит из кредитов 40 топ-сервисов (среди них Anthropic, Cohere, ElevenLabs, Hugging Face), доступ к которым стоит около $850 тыс.
  • Помощь с go-to-market. Важные знакомства с представителями enterprise-компаний для будущих пилотных проектов.
  • Возможность быстро оформить неиммиграционные визы. Например, B1 и O1 в США, для бизнес-поездки и работы в стране акселератора.

И конечно, сама программа акселератора содержит в себе ценные знания для предпринимателей. Например, основатель стартапа HintEd Артем Таганов, который участвовал в американском акселераторе MassChallenge в конце 2021 года, научился там продавать на международных рынках и выстраивать коммуникации в команде. Еще больше ценной информации он получил от менторов MassChallenge: это и опытные инвесторы, и топ-менеджеры компаний из Fortune 500.

Наконец, опыт прохождения акселератора может не только усилить бизнес, но и улучшить качество личной, внерабочей жизни. Так, в среде участников акселератора легко завязываются дружеские отношения, порой на долгие годы, рассказывает Анна Маикова.

 

Все сервисы и компании, связанные с релокацией, на одной карте

Какой акселератор нужен вашему бизнесу

Окей, допустим, акселераторы действительно приносят пользу. Но как разобраться, стоит ли влезать в эту историю конкретно в вашем кейсе? И если стоит, то как выбрать акселератор?

Основатель стартапа HintEd Артем Таганов рекомендует ответить себе на следующие вопросы, прежде чем идти в любой акселератор: 

  • Зачем вам участвовать в акселераторе? 
  • Что вы хотите извлечь из этого опыта? 
  • Нет ли возможности сделать то же самое без помощи акселератора? 

Если вы надеетесь, что акселератор поможет увеличить продажи или привлечь деньги — это не так, считает Таганов (с оговоркой: только если это не YCombinator). А если вы еще сами не понимаете, кому, что и как будете продавать, участие в акселераторе может обернуться для вас потерей времени (хоть и довольно увлекательной и веселой).

Обращайте пристальное внимание на критерии отбора акселератора, рекомендует руководитель продуктового маркетинга стартапа Gan.ai Анна Маикова. Многие акселераторы фокусируются на конкретных вертикалях, например, AI или Web3. Поэтому заявки стоит подавать именно в те акселераторы, которые специализируются в вашей индустрии.

В какой акселератор подать заявку сейчас? Выбирайте в разделе CHANCE

Также грамотно выбирать акселераторы в той части света, где вы собираетесь развивать продукт. Именно по этой причине основатель стартапа HintEd Артем Таганов выбрал чилийский Start-Up Chile в качестве своего второго акселератора, когда решил выходить на латиноамериканский рынок. По его словам, бренд участника Start-Up Chile ценится на рынке и помогает открывать двери в крупные корпорации и к большим фондам.

Впрочем, бывает, что идею подать заявку в конкретный акселератор буквально подкидывает судьба — и тогда выбирать не приходится.

Ярослав Медведев, CEO и сооснователь сервиса not8, прошел акселератор Antler Amsterdam в 2022 году. По его словам, идея подать заявку в Antler пришла спонтанно. «Это было так: я искал работу и увидел в LinkedIn призыв к фаундерам стартапов участвовать в следующем наборе акселератора. Мы с моим партнером Владом Дехановым скооперировались и подали заявку в последние дни отбора. Нам на удивление быстро ответили и пригласили на собеседование. Мы сильно волновались, но в итоге успешно презентовали проект — и нас пригласили очно пройти трек акселератора. Так мы оказались в Нидерландах», — рассказал Медведев.

При прочих равных Ярослав Медведев рекомендует предпринимателям подавать заявки в американские акселераторы. В США больше денег и лучшие условия для развития бизнеса, констатирует он.

 

Есть ли минусы у акселераторов

Да, их предостаточно. Например, Ярослав Медведев столкнулся в Antler Amsterdam со следующими проблемами:

  • Коучинг-сессии после десятинедельной основной программы оказались бесполезными для основателей not8. В первую очередь потому, что коучи были в основном с корпоративным бэкграундом и среди них не хватало предпринимателей с опытом «экзитов», которые хорошо понимали бы проблемы стартапов на ранней стадии, считает Медведев.
  • Партнеры акселератора не вовлекались в дальнейший фандрайзинг стартапов. Хотя, как рассказывали Медведеву предприниматели из предыдущих когорт акселератора, им помогали активно и делали для них десятки «теплых» интро в фонды. В какой-то момент у партнеров Antler перестало хватать ресурса на всех выпускников акселератора, и они стали более щепетильно относиться к собственным рекомендациям.
  • За небольшой чек от акселератора — €100 тыс. — пришлось отдать довольно большую долю компании, 12%. Эти деньги быстро закончились, и необходимо было сразу приступать к новому фандрейзингу.

Анна Маикова добавляет к вышеперечисленному, что программа акселератора обычно продолжается не больше двух-трех месяцев. Этого времени недостаточно, чтобы охватить все вопросы, которые стоят перед стартапом ранней стадии, и приходится фокусироваться только на самой важной цели (например, привлечении раунда).

Также программы акселераторов рассчитаны преимущественно на first-time-фаундеров. Поэтому если у вас уже есть нетворк и понимание индустрии, вам может быть не так интересно, резюмирует Маикова.

 

Как попасть в акселератор

Итак, несмотря на минусы, вы решили, что хотите попасть в акселератор. Теперь расскажем, через что придется пройти во время отбора, как подготовиться и что сыграет в вашу пользу.

Отбор в акселератор часто состоит из двух частей: письменной части (заявки) и устного питча (собеседования).

В письменной части сфокусируйтесь на объеме рынка и traction, рекомендует Анна Маикова. Подробно пропишите результаты, которых вы уже успели достигнуть. Уделите особенное внимание команде стартапа и компетенциям ее членов. 

Главное перед собеседованием — хорошо отрепетировать свой питч. Также по возможности практикуйте неформальное общение на нужном для собеседования языке. 

А еще — лучше заранее пообщаться с опытными людьми. Сооснователь not8 Ярослав Медведев созвонился перед отбором в Antler Amsterdam со знакомыми, которые уже участвовали в акселераторе, и в этих разговорах узнал важные нюансы о том, как проходить собеседование.

Акселераторы особенно ценят опыт в крупных международных компаниях и предпринимательское прошлое. Например, в пользу основателей not8 при отборе в акселератор Antler Amsterdam сыграли их бэкграунд в McKinsey и «Яндексе», а также неудачная попытка сделать сервис экскурсий для путешественников на Кипре, считает Ярослав Медведев.

 

Напутствия для тех, кто загорелся идеей попасть в акселератор

Часто выходцам из СНГ для попадания в международные акселераторы не хватает исключительно soft skills, рассказывает Анна Маикова. Она посоветовала побольше улыбаться, ненапряжно вести small talk в начале разговора. «Неагрессивно реагировать на вопросы, не воспринимать их как критику. Уметь правильно отвечать "не знаю"», — подытожила Маикова

Артем Таганов уверен: бояться подавать заявки в топовые акселераторы не нужно — как минимум, заполнение заявки помогает систематизировать понимание продукта и его ценности для клиентов. 

«Don’t overthink it. Просто возьмите и подайте заявку. В худшем случае вы просто не пройдете отбор и ничего не потеряете. А потенциальная выгода несоизмерима. Особенно для first-time-фаундеров», — советует Ярослав Медведев.

 

Где искать полезную информацию об акселераторах

  • Большой список доступных акселераторов на платформе f6s;
  • Престижные мировые венчурные фонды (такие, как Sequoia Capital или a16z) анонсируют свои акселераторы в почтовых рассылках;
  • Русскоязычные венчурные инвесторы (например, Александр Горный, Игорь Шойфот и участники бизнес-клуба Шмит16) рассказывают о возможностях для стартапов в своих телеграм-каналах;
  • Также подпишитесь на топ-20 инвесторов из вашей индустрии в LinkedIn и X: там они обычно постят информацию, релевантную для вашей вертикали;
  • 118 ссылок для тех, кто мечтает попасть в YCombinator (большая часть информации оттуда релевантна и для других акселераторов);

Бонус для тех, кто дочитал до конца: реальный питч-дек, который помог стартапу not8 привлечь инвестиции от Antler Amsterdam, можно скачать здесь.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Микровоздействия и эмпатия: что ждет мобильную разработку в 2024 году
  2. 2 Маркетинг 2024: главные тренды и неочевидные наблюдения
  3. 3 Как избежать претензий от Роскомнадзора к сайту компании
  4. 4 Цифровые двойники: как работают, зачем нужны и как смоделировать своего
  5. 5 Как проектное управление помогает внедрить IT-решение и сэкономить ресурсы
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

29 декабря 2023

RS-Innovation Lab

31 декабря 2023

Акселератор ВТБ

31 декабря 2023

VK Cloud

Все ВОЗМОЖНОСТИ