Заменит ли фриланс инхаус-команды и что выгоднее?

Павел Шинкаренко – СЕО Solar Staff, сервиса, который администрирует и автоматизирует выплаты и документооборот при работе с фрилансерами. Исходя из наработанного опыта в сфере гиг-экономики, он рассказывает, когда фрилансеры выгоднее штатной команды. Материал найдут актуальным те, кому за прошедший год в той или иной форме пришлось реструктуризировать штат из-за пандемии, а также предприниматели, которые находятся в поисках путей по масштабированию бизнеса.

Рынок работодателя окончательно трансформируется в рынок сотрудников. Прошедший год и чёрный лебедь в виде пандемии только подтвердили очевидный тренд, связанный с ростом гиг-экономики во всём мире.

Исследование PwC показало, что глобальный рынок фриланса в 2020 году достиг объёма в $6,54 трлн. По прогнозам компании, к 2025 году сфера гиг-экономики увеличится в два раза и достигнет показателей $13,84 трлн. Рынок фриланса растёт попутно с ростом спроса на услуги проектных исполнителей со стороны предпринимателей. Компании начинают использовать фрилансеров для решения самых разнообразных задач.

Когда фриланс выгоднее штатных сотрудников?

1. Решение узконаправленных задач

2. Выполнение линейных функций

Допустим, у вас есть потребность в настройке рекламной кампании для вашего бутика в сезон роста спроса, однако у вашей команды нет необходимых знаний и навыков. Теперь вам не нужно искать сотрудника в штат — это слишком дорого и долго. Проще обратиться к классифайдам и найти фрилансера с необходимыми квалификациями через условный Авито.Услуги.Высококвалифицированные сотрудники с узким профилем активно переходят на фриланс, чтобы больше зарабатывать и участвовать в самых разных проектах Подобного специалиста очень сложно «схантить» в инхаус-команду, так как ему это просто не выгодно.

Часто работодателю нужен не сотрудник, а конкретные функции. Например, нужно чтобы товар выкладывался на полки вовремя, и вовсе необязательно для этого нужен человек в штате.

Так крупные ритейлеры, которым необходим большой объём линейных сотрудников, перестают оформлять мерчендайзеров и кассиров в штат, а предпочитают заниматься их временным наймом через классифайды или компании по типу GigAnt и Wowworks.

Из-за цифровизации и автоматизации компании будут переводить все больше сотрудников на проектную работу. Причем речь идет не только о низкоквалифированном труде, а о большинстве исполнителей.

3. Тестирование гипотез

Представьте ситуацию: вашей компании необходимо открыть направление поддержки и сопровождения клиентов. В обычной ситуации вы разрабатываете стратегию, обозначаете географию, нанимаете команду поддержки, занимаетесь обучением, тестируете формат и только после этого закрепляете поддержку как услугу. Всегда есть риск, что новое направление окажется не нужным, но деньги уже потрачены.

А теперь представьте ситуацию, когда вместо поиска и найма сотрудников для нового подразделения вы нанимаете проектную команду через подрядчиков. Тогда в случае неудачи вы всегда сможете отказаться от команды — у вас нет обязательств как перед штатными сотрудниками. В случае успешного тестирования вы продолжите работать с существующей проектной командой или поменяете её на инхаус-команду.

Когда фриланс не может заменить инхаус?

1. Менеджмент и администрирование бизнес-процессов

Фрилансеры — прекрасный инструмент для закрытия исполнительных задач, однако использование тех же проектных исполнителей невозможно без сильного костяка компании, способного их контролировать. Вы можете привлечь на проект сторонних копирайтеров и дизайнеров, но вы никак не справитесь без квалифицированного аккаунта, способного вести проект.

Интересно отметить, что на западных рынках всё активнее развивается концепция Hunting in packs — формат, когда для выполнения проекта привлекается полноценная команда фрилансеров, которые забирают выполнение проекта полностью на себя.

Несмотря на это, спрос на сильную команду менеджеров остаётся. В обозримом будущем при активном переходе компаний к сотрудничеству с фрилансерами инхаус-команды начнут трансформироваться и их ядро будут составлять конкретно специалисты по ведению и развитию бизнеса.

2. Задачи с высоким приоритетом

У любого бизнеса есть задачи, выполнение которых необходимо на постоянной основе. Простейший пример — аналитика. Изучение рынка — глобальный и перманентный процесс, задержка в котором может сильно повлиять на ваши конечные результаты.

Привлечение фрилансеров в подобных случаях попросту неактуально, так как схожие направления не отличаются гибкостью и нуждаются в полноценной команде, на которую можно рассчитывать.



Иными словами, фриланс не подходит для тех услуг, которые ваш бизнес не готов отдать на субподряд.

Как работа с проектными исполнителями меняет процессы бизнеса?

Пандемия коронавируса закрепила очевидный тренд на активную трансформацию глобальной экономики. В первую очередь это коснулось отношений между бизнесом и сотрудниками. Многие компании вроде Mail.ru полностью перевели сотрудников на гибридный режим работы.

Постепенный переход компаний в сторону гибридного сотрудничества с исполнителями несёт ещё один тренд — компании меняют своё отношение к сотрудникам и формату взаимодействия с ними. К чему это может привести:

1. Трансформация HR-процессов

С одной стороны, рост интереса к проектным исполнителям уменьшает потребность в функционале HR-а: нет необходимости заниматься долгим поиском необходимого специалиста, готовить его и адаптировать под рабочее пространство.

С другой стороны, развитие платформ по привлечению специалистов заменяют HR. Зачем вам отдельный рекрутер для поиска человека, если этот человек уже ждет вас на классифайде? Точно так же вам не нужна команда по найму и обучению линейного персонала, если это может быть отдано на сторону рекрутинговых компаний.

С развитием рынка фриланса меняется сама структура отношений с исполнителями. Трудовой договор уходит и заменяется проектными договорами и ГПХ.

Из-за развития гиг-экономики инхаус-команды становятся более высококвалифицированными, и хантинг становится настоящей проблемой. Развитие бренда работодателя — одна из ключевых задач, которая будет стоять перед HR-командами в будущем. Именно проработка атрибутов бренда работодателя позволит вам в будущем содержать квалифицированную инхаус-команду, которая будет отвечать за развитие компании.

Отдельно стоит упомянуть юридическое сопровождение исполнителей в эпоху гиг-экономики. Допустим, отдать это на руки бухгалтерам возможно, если речь идёт о 5 или 10 исполнителях. Однако как будет выглядеть структура взаимоотношений с проектными исполнителями, если их число превышает 50 человек? Этот вопрос касается и компаний с большими командами дизайне-фрилансеров, и агентств по работе с блогерами.

Так на рынке появляются сервисы, которые автоматизируют документооборот и выплаты фрилансерам, забирая на себя все процессы.

2. Постепенное сокращение инхаус-команд

Постепенно любые исполнительные функции, вне зависимости от их квалификации,будут уходить на сторону фриланса. Однако потребность в сильной инхаус-команде только возрастает.

В обозримом будущем ваша внутренняя команда — это пул специалистов, чьи задачи основаны на процессинге, создании чек-листов, аккаутинге и корпоративной культуре. Например, технические директора и team-lead разработчики будут работать в штате в то время, как программисты — наниматься извне.

Уже сегодня фриланс может позволить вам масштабировать ваш бизнес и принести те выгоды, которые позволят вашему продукту закрепиться на рынке.

Для этого:

Разберитесь со структурой организации. Сколько у вас сотрудников и какие задачи они выполняют? Что из их функционала может быть заменено фрилансером и будет ли это дешевле? Попросите своего HR-a или самостоятельно создайте профили компании на всех современных классифайдах: Авито.Услуги, Сбер.Услуги, Яндекс.Работа и прочие. Возможно, когда у вас появится потребность в новом сотруднике, привлечение фрилансера окажется оперативнее и выгоднее. Поймите, куда развивается ваш бизнес. Планируете ли вы его масштабировать в ближайшее время или внедрять новые направления? Где для этого вы планируете искать трудовые ресурсы и сколько это будет стоить? Возможно, вместо поиска и найма целой команды, вам стоит обратиться к подрядчикам, которые специализируется на формировании проектных команд, как ранее упомянутые WowWorks и GigAnt. Как много фрилансеров вы подключаете к работе? Если их пять, то проблем нет, но если их 20-30 — возможно, вам необходим отдельный сотрудник по рекрутменту и ведению проектных исполнителей, как у Яндекса. Если штатный сотрудник обходится слишком дорого, вам стоит обратить внимание на сервисы, которые специализируются на администрировании проектных исполнителей.