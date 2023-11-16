Разработка, дизайн и тексты: заменит ли ИИ фрилансеров

Согласно исследованию Solar Staff , более 50% фрилансеров, занятых в разработке, дизайне и маркетинге, используют нейросети в работе. Искусственный интеллект (ИИ) быстро обучается, может оперировать большим количеством данных и не уставать. Способен ли ИИ заменить специалистов в разных сферах и как будет влиять на ценность фрилансеров на рынке, рассказал Павел Шинкаренко, CEO сервиса для безопасных сделок с фрилансерами Solar Staff.

Нейросети в работе фрилансеров: цифры

По результатам нашего исследования, ChatGPT от OpenAI используют все опрошенные маркетологи, 90% программистов и 2/3 дизайнеров на фрилансе. Copilot, совместный проект GitHub и OpenAI, выбирают 37,5% разработчиков. Дизайнеры также часто используют сервис Midjourney. Российские альтернативы, такие как YandexGPT и «Кандинский» от «Сбера», популярны у 11% фрилансеров.

Большинству разработчиков ИИ помогает писать код, а более трети используют его для проверки работы и составления документации. Дизайнерам нейросети помогают генерировать изображения, искать идеи, редактировать и ретушировать визуалы. 88% маркетологов с помощью нейросетей пишут тексты, а еще ИИ помогает им управлять рекламными кампаниями, проводить аналитику по соцсетям и расшифровывать аудиофайлы.

Значит ли это, что ИИ со временем заменит фрилансеров?

С чем ИИ пока не справляется

Нейросеть не дает стабильный результат. Качество полученной фактуры требует экспертизы и перепроверки: нельзя поручить ИИ задачу, которую никто не будет контролировать, и слепо внедрять в работу.

Например, нужно разработать программное обеспечение для нового типа устройства или платформы, для которой еще не существует устоявшихся стандартов или библиотек. В такой ситуации программистам нужно будет проектировать архитектуру с нуля, принимая решения на основе нечетких или неполных требований. ИИ не сможет справиться с задачей из-за отсутствия четких инструкций и примеров для обучения. У него нет творческого мышления, которое требуется для инноваций.

Или рассмотрим разработку фрилансером-маркетологом креативной концепции для рекламной кампании. Хотя ИИ может генерировать идеи на основе анализа больших данных и предыдущих успешных кампаний, создание эксклюзивного продукта, способного вызвать у широких масс эмоциональную реакцию, требует человеческого творчества, эмпатии и понимания культурных и социальных контекстов.

Фрилансер-профессионал обладает критическим мышлением, глубоким пониманием отрасли и этических аспектов; гибок в работе с клиентами. Поэтому сегодня замена нейросетями человеческого труда выглядит нереалистично. Возможно, спустя какое-то время выйдет новая версия того же ChatGPT, и стабильность его работы повысится. Но пока перепроверяем и ждем.

В некоторых случаях нейросеть может выступать основным инструментом — тогда контент нужно файнтюнить (от англ. fine tuning — улучшить с учетом правок). Все существующие генеративные модели на рынке — General Generative AI, то есть большие лингвистические модели. Они способны со средним успехом решать любую задачу, и в этом их ценность. Можно также проводить дообучение сетей на своих данных, выстраивать алгоритмы перепроверки задач. Но без участия профессионалов в разных сферах это невозможно.

Искусственный интеллект на текущем этапе — это Solution in Box, набор инструментов, готовых к внедрению в работу. Но пока это не Ready Made Solution, и сейчас нет такой задачи, которую можно поручить ИИ и расслабиться в ожидании предсказуемого результата.

Как нейросети помогают в решении бизнес-задач

Главные преимущества ИИ — способность аккумулировать огромные объемы данных и высокая скорость обработки. Как это может помочь бизнесу и конкретным специалистам?

Рассмотрим на примере из банковского сектора. Банк, выдавая кредит, занимается скорингом: собирает максимум информации о человеке и оценивает риски по возвращению средств. Фактически это обработка и анализ данных, кредитной истории, с помощью которых банки выявляют шаблоны поведения клиентов и на их основе решают — давать кредит или нет. Например, банк берет 100 тыс. клиентов, которые рассчитались по кредитам, и столько же должников, и просит ИИ оценить, к какой категории человек ближе. В этом случае нейросеть справляется лучше сотрудника, поскольку анализирует огромное количество цифровых следов. Собирать такую информацию вручную дорого и долго.

Еще один пример — служба поддержки. ИИ не заменяет ее, а улучшает эффективность. Нейросети ускоряют процессы и готовят компанию к переходу от модели Customer Support к Neo Customer Support: когда сотрудники концентрируют усилия на решении сложных проблем пользователей сервиса, а не занимаются копипастом ответов на стандартные вопросы. Это значительно меняет развитие саппорта, и, возможно, приведет к тому, что сервисы станут более успешными и клиентоориентированными, а бизнес не будет терять пользователей из-за человеческого фактора.

Важно: автоматизировать можно процессы, которые уже оцифрованы. Поэтому, например, с HR-процессами ИИ работает плохо. Сегодня на рынке мало компаний с масштабными цифровыми системами и сопутствующими регламентами сбора первичной HR-информации. И эффективность их систем и без ИИ намного выше аналоговых. Большинство же компаний не упаковывают в цифру многие процессы по работе с сотрудниками, поэтому автоматизация через ИИ не принесет очевидного профита.

Реальна ли угроза замены труда фрилансеров

Рассмотрим задачи специалистов в разных нишах, где применение ИИ в будущем может улучшить бизнес-результаты.

Одна из сфер, где есть большой потенциал работы с ИИ — LegalTech. Юридический бизнес довольно консервативен и испытывает определенный стресс из-за развития нейросетей. Самая высокооплачиваемая юридическая работа — это исследования, аналитика и прогнозирование. С этими функциями ИИ может справиться точно лучше человека. Отрасль очень крупная, в ней крутятся большие финансовые ресурсы, и она может быть автоматизирована: искусственный интеллект составит контракт лучше, чем средний юрист на сегодня. Вероятно, он все еще не заменит высококвалифицированного специалиста, но уже способен провести исследование, рассмотреть прецеденты, определить нормативное регулирование лучше джуниора и на уровне юриста среднего уровня. При этом он сделает эту работу гораздо быстрее.

Применение ИИ актуально и в бухгалтерском деле. Чем дальше мы двигаемся в развитии цифровой экономики, тем меньшее значение приобретает ручной труд в бухгалтерском учёте, ведь его можно автоматизировать: задать параметры работы с данными, получить нужный отчёт и результат. В будущем это может очень положительно сказаться на экономических процессах.

С наибольшими угрозами сталкиваются фрилансеры, работающие с контентом. Соучредительница нью-йоркской маркетинговой платформы в сфере моды Fashion Mingle поделилась, что лучше автора, чем ChatGPT, у нее отродясь не было. Однако другие источники Forbes отмечают, что потерять работу могут только фрилансеры без опыта работы.

Основная угроза для копирайтеров на фрилансе состоит скорее в возможной потере доверия между ними и работодателями. Весной американский бизнес-консультант Шон О’Доуд загрузил на Upwork две вакансии и за сутки получил от фрилансеров почти 300 заявок, более 200 из которых были написаны при помощи ChatGPT. Это определил сторонний сервис. Работодатели объясняют, что слепо использовать нейросети могут и сами, им же необходимы глубина размышления и детали, которые не может дать ИИ.

Стоит ли опасаться программистам? Система Copilot и ChatGPT уже умеют писать код или корректировать его. Если нейросети продолжат развиваться высокими темпами, характер труда разработчиков принципиально изменится. С помощью ИИ дизайнеры и маркетологи генерируют картинки и тексты, что ускоряет работу в разы. Вероятный исход — насыщение рынка, но не замена.

Пока на рынке по-прежнему ощущается острая нехватка разработчиков. Компании всерьез рассматривают ИИ как решение кадровой проблемы. Однако горизонт реального внедрения остается неопределенным из-за высокой стоимости и необходимости в технологической автономности. Пока реалистичный сценарий выглядит так, что специалисты будут по-прежнему нужны, но из-за более активного использования нейросетей произойдет ускорение в разработке софта.

Если говорить об угрозах именно для получения работы фрилансером, то стоит понимать: сейчас фрилансеры используют ИИ, а не бизнес использует ИИ вместо фрилансеров.

На данном этапе ИИ скорее стимулирует фрилансеров к профессиональному росту, повышению грейда, развитию узких хардовых компетенций и необходимых софт-скилов. Грамотная адаптация к новым условиям, интеграция ИИ в работу позволит таким специалистам повышать свою ценность на рынке и продолжать эффективное сотрудничество с бизнесом.

Фото на обложке: Possessed Photography/Unsplash