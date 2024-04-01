Что такое зарплатный проект и зачем он нужен

Зарплату сотрудникам можно выплачивать разными способами: наличными, на расчётный счёт или карту и через зарплатный проект, который особенно популярен из-за автоматизации платежей и интеграции с бухгалтерскими системами.
Елена Виноградова, лидер продуктовой команды в банке для бизнеса «Бланк», расскажет, что такое зарплатный проект, какие у него есть особенности и как на него перейти бизнесу.
Содержание:
- Что такое зарплатный проект и кому полезен?
- Как платить зарплату сотрудникам?
- Схема работы зарплатного проекта
- Особенности и условия зарплатного проекта
- Что нужно для подключения зарплатного проекта?
- Основные критерии выбора банка для подключения зарплатного проекта
- Как закрыть зарплатный проект?
- Плюсы и минусы зарплатного проекта для бизнеса
- Плюсы и минусы зарплатного проекта для сотрудников
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Итоги
Что такое зарплатный проект и кому полезен?
Зарплатный проект — банковская услуга, которая позволяет предпринимателям и компаниям автоматизировать выплаты (зарплату, командировочные, отпускные, больничные и т. д.) сотрудникам, экономить на комиссии и получать различные бонусы от банков. Подключить систему могут и ИП, и юрлица, у которых есть как минимум один сотрудник. Сейчас большинство проектов позволяют выплачивать деньги на разные карты, то есть сотрудникам не нужно выпускать зарплатные карты в конкретном банке.
В этот сервис входит:
- открытие специального счёта;
- выпуск карт;
- бонусы для сотрудников (например, скидки в ресторанах или доступ в бизнес-залы);
- контроль за своевременными выплатами со стороны банка и т. д.
Зарплатные проекты бывают двух видов: для ИП и для юридических лиц. Разница лишь в количестве дополнительных опций — для предпринимателей базовый пакет услуг, а для юрлиц — расширенный, например, с индивидуальным менеджером.
Как платить зарплату сотрудникам?
Предприниматель может выплачивать зарплату тремя способами:
- Наличными;
- На карту или по реквизитам на расчётный счёт;
- Через зарплатный проект.
Первые два способа отнимают много времени и денег у работодателя. Если зарплата выдаётся наличными, то ему нужно пойти в банк, снять нужную сумму с расчётного счёта, платить комиссию и бегать с документами к сотрудникам для подписания.
Начисление зарплаты по расчётному счёту тоже вызывает немало трудностей. Во-первых, предпринимателю необходимо самостоятельно создать платёжное поручение на каждого сотрудника, не ошибиться в данных и заплатить ту же комиссию банку. Во-вторых, во многих банках действуют лимиты на переводы физическим лицам. Если предприниматель их превышает, то он может столкнуться с увеличенной комиссией и даже с финансовым мониторингом, поскольку его могут заподозрить в отмывании доходов.
Схема работы зарплатного проекта
Чтобы облегчить жизнь предпринимателям и компаниям и сделать их финансовую деятельность прозрачной, банки предлагают услугу зарплатного проекта, который автоматизирует выплаты сотрудникам и исключает большие комиссии и лимиты на переводы.
Вот схема работы этой системы:
- Предприниматель или бухгалтер (если такой в компании есть) составляет списки сотрудников с реквизитами карт и суммами выплат и направляет в банк. Также он должен приложить следующие документы:
— Свидетельство о регистрации ИП;
— Свидетельство о постановке на учёт в налоговой службе;
— Выписка из ЕГРИП;
— Образец подписи ИП;
— Паспортные данные.
Но во многих современных банках, например, в Бланке, эти документы не требуются и информация подтягивается автоматически из баз данных при заявке на услугу.
- Банк проверяет реестры выплат компании, заводит платёжное поручение с указанием общей суммы. Работодатель переводит средства в банк, который уже распределит деньги между сотрудниками.
- В день зарплаты банк отправляет сотрудникам деньги, а работодателю — отчёт о том, что всё было перечислено. Обычно это занимает один день.
Особенности и условия зарплатного проекта
Одна из особенностей зарплатного проекта — возможность его интеграции с бухгалтерскими программами. В таком случае предпринимателю не нужно самостоятельно загружать в личный кабинет банка ведомости и добавлять сотрудников. Достаточно только реквизитов работника, чтобы создать платёж внутри одной программы.
Это сильно облегчает работу бухгалтеру: он может легко настроить периодичность платежей, подключить дополнительные услуги, но, самое главное, — у него есть возможность подписывать платежи прямо внутри ПО, не заходя в личный кабинет в банке. В Бланке же зарплатный проект уже подключён к 1С:ДиректБанку, то есть предпринимателю не нужно самостоятельно интегрировать и настраивать бухгалтерские сервисы.
Зарплатный проект можно интегрировать и с другими бухгалтерскими системами. Например, предприниматели часто пользуются «Контуром» и «Эльбой». К тому же некоторые банки разработали собственные сервисы для бухгалтерского учёта, которые помогут рассчитать выплаты и завести платежки.
Что нужно для подключения зарплатного проекта
Вот основные шаги, чтобы открыть зарплатный проект:
- Выберите банк с наиболее выгодными условиями (об этом ниже).
- Отправьте заявку в банк или обратитесь в офис.
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Составьте документы и направьте в банк. После проверок остаётся только подписать договор.
Основные критерии выбора банка для подключения зарплатного проекта
- Стоимость обслуживания и комиссии за переводы. Некоторые банки предлагают полностью бесплатное обслуживание
- Возможность интеграции с вашими бухгалтерскими программами. Это упрощает и автоматизирует работу бухгалтера.
- Способ подключения. Многие банки позволяют открыть зарплатный проект через сайт или приложение. Это сильно экономит время предпринимателя, поскольку не нужно лично приезжать в офис.
- Наличие бонусов и льгот для сотрудников. У каждого банка собственные бонусные программы, обычно это повышенный кешбэк, льготные кредиты и ставки по ипотеке. А руководителям часто доступны премиальные сервисы, например, несколько бесплатных поездок на такси и проходы в бизнес-залы в аэропортах.
- Сроки подключения сервиса. Большинство банков откроют проект за сутки.
Как закрыть зарплатный проект?
Чтобы закрыть зарплатный проект (если назрела необходимость), нужно направить запрос в банк и погасить перед ним все задолженности. Важно помнить, что, если в рамках услуги банк выпускал карты для сотрудников, после расторжения договора они перестанут обслуживаться бесплатно.
Плюсы и минусы зарплатного проекта для бизнеса
Каждый банк предлагает свои тарифы и условия обслуживания сервиса, но есть общие преимущества. Ниже некоторые из них.
- Автоматизация процесса выплат сотрудникам (в том числе с помощью интеграции через 1С).
- Экономия времени и денег.
- База сотрудников, к которой всегда есть доступ.
- Автоматическое формирование платёжки НДФЛ.
- Различные бонусы и льготы для руководителей (страховки, премиальные карты, льготные кредиты и т. д.).
Минус есть только один: сотрудник не всегда готов менять карту и банк, а работодатель не имеет право его заставить. По договоренности с компанией работник может оставить свою карту, но при этом, если его банк берёт комиссию за перевод зарплаты, работодатель обязан её оплатить.
Плюсы и минусы зарплатного проекта для сотрудников
Для сотрудника в зарплатном проекте тоже много преимуществ:
- Своевременное и прозрачное зачисление зарплаты.
- Бесплатное обслуживание карт.
- Различные бонусы и льготы (повышенный кешбэк, льготные кредиты и т. д.).
Как минус можно выделить вероятность того, что необходимо будет сменить банковскую карту, на которую приходит зарплата.
Итоги
- Зарплатный проект — крайне удобная банковская услуга, которая помогает автоматизировать процесс выплат сотрудникам и экономит время и деньги ИП и компаний за счёт бесплатного обслуживания и отсутствия комиссии.
- В рамках этого сервиса сотрудникам и руководителям полагаются различные бонусы от банка, например, кешбэк или пониженные ставки по ипотеке.
- Это необязательная услуга: работодатель может выплачивать зарплату наличными или на расчётный счёт.
- ИП или компания не имеет права навязать ту или иную карту сотруднику.
- Обращайте внимание на возможность интеграции с вашими бухгалтерскими приложениями — это упростит процессы и работу бухгалтера.
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Открыть зарплатный проект очень легко: нужно подать заявку в банк, в большинстве случаев онлайн, и подготовить все нужные документы.
Фото: Unsplash
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