Что такое зарплатный проект и зачем он нужен

Елена Виноградова, лидер продуктовой команды в банке для бизнеса «Бланк», расскажет, что такое зарплатный проект, какие у него есть особенности и как на него перейти бизнесу.

Зарплату сотрудникам можно выплачивать разными способами: наличными, на расчётный счёт или карту и через зарплатный проект, который особенно популярен из-за автоматизации платежей и интеграции с бухгалтерскими системами.

Содержание:

Что такое зарплатный проект и кому полезен?

Зарплатный проект — банковская услуга, которая позволяет предпринимателям и компаниям автоматизировать выплаты (зарплату, командировочные, отпускные, больничные и т. д.) сотрудникам, экономить на комиссии и получать различные бонусы от банков. Подключить систему могут и ИП, и юрлица, у которых есть как минимум один сотрудник. Сейчас большинство проектов позволяют выплачивать деньги на разные карты, то есть сотрудникам не нужно выпускать зарплатные карты в конкретном банке.

В этот сервис входит:

открытие специального счёта;

выпуск карт;

бонусы для сотрудников (например, скидки в ресторанах или доступ в бизнес-залы);

контроль за своевременными выплатами со стороны банка и т. д.

Зарплатные проекты бывают двух видов: для ИП и для юридических лиц. Разница лишь в количестве дополнительных опций — для предпринимателей базовый пакет услуг, а для юрлиц — расширенный, например, с индивидуальным менеджером.

Как платить зарплату сотрудникам?

Предприниматель может выплачивать зарплату тремя способами:

Наличными; На карту или по реквизитам на расчётный счёт; Через зарплатный проект.

Первые два способа отнимают много времени и денег у работодателя. Если зарплата выдаётся наличными, то ему нужно пойти в банк, снять нужную сумму с расчётного счёта, платить комиссию и бегать с документами к сотрудникам для подписания.

Начисление зарплаты по расчётному счёту тоже вызывает немало трудностей. Во-первых, предпринимателю необходимо самостоятельно создать платёжное поручение на каждого сотрудника, не ошибиться в данных и заплатить ту же комиссию банку. Во-вторых, во многих банках действуют лимиты на переводы физическим лицам. Если предприниматель их превышает, то он может столкнуться с увеличенной комиссией и даже с финансовым мониторингом, поскольку его могут заподозрить в отмывании доходов.

Схема работы зарплатного проекта

Чтобы облегчить жизнь предпринимателям и компаниям и сделать их финансовую деятельность прозрачной, банки предлагают услугу зарплатного проекта, который автоматизирует выплаты сотрудникам и исключает большие комиссии и лимиты на переводы.

Вот схема работы этой системы:

Предприниматель или бухгалтер (если такой в компании есть) составляет списки сотрудников с реквизитами карт и суммами выплат и направляет в банк. Также он должен приложить следующие документы:

— Свидетельство о регистрации ИП;

— Свидетельство о постановке на учёт в налоговой службе;

— Выписка из ЕГРИП;

— Образец подписи ИП;

— Паспортные данные.

Но во многих современных банках, например, в Бланке, эти документы не требуются и информация подтягивается автоматически из баз данных при заявке на услугу.

Банк проверяет реестры выплат компании, заводит платёжное поручение с указанием общей суммы. Работодатель переводит средства в банк, который уже распределит деньги между сотрудниками.

Работодатель переводит средства в банк, который уже распределит деньги между сотрудниками. В день зарплаты банк отправляет сотрудникам деньги, а работодателю — отчёт о том, что всё было перечислено. Обычно это занимает один день.





Важно: согласно 136 ст. ТК РФ , работодатель может выплачивать зарплату наличными или на расчётный счёт. Если сотрудник хочет получать деньги только наличными, то компания имеет право отказать ему в одном случае — если при устройстве на работу сотрудник подписал договор, в котором указано, что в организации есть только безналичный расчёт.

Особенности и условия зарплатного проекта

Одна из особенностей зарплатного проекта — возможность его интеграции с бухгалтерскими программами. В таком случае предпринимателю не нужно самостоятельно загружать в личный кабинет банка ведомости и добавлять сотрудников. Достаточно только реквизитов работника, чтобы создать платёж внутри одной программы.

Это сильно облегчает работу бухгалтеру: он может легко настроить периодичность платежей, подключить дополнительные услуги, но, самое главное, — у него есть возможность подписывать платежи прямо внутри ПО, не заходя в личный кабинет в банке. В Бланке же зарплатный проект уже подключён к 1С:ДиректБанку, то есть предпринимателю не нужно самостоятельно интегрировать и настраивать бухгалтерские сервисы.

Зарплатный проект можно интегрировать и с другими бухгалтерскими системами. Например, предприниматели часто пользуются «Контуром» и «Эльбой». К тому же некоторые банки разработали собственные сервисы для бухгалтерского учёта, которые помогут рассчитать выплаты и завести платежки.

Что нужно для подключения зарплатного проекта

Вот основные шаги, чтобы открыть зарплатный проект:

Выберите банк с наиболее выгодными условиями (об этом ниже). Отправьте заявку в банк или обратитесь в офис. Составьте документы и направьте в банк. После проверок остаётся только подписать договор.





Основные критерии выбора банка для подключения зарплатного проекта

Стоимость обслуживания и комиссии за переводы. Некоторые банки предлагают полностью бесплатное обслуживание

Некоторые банки предлагают полностью бесплатное обслуживание Возможность интеграции с вашими бухгалтерскими программами. Это упрощает и автоматизирует работу бухгалтера.

Это упрощает и автоматизирует работу бухгалтера. Способ подключения. Многие банки позволяют открыть зарплатный проект через сайт или приложение. Это сильно экономит время предпринимателя, поскольку не нужно лично приезжать в офис.

Многие банки позволяют открыть зарплатный проект через сайт или приложение. Это сильно экономит время предпринимателя, поскольку не нужно лично приезжать в офис. Наличие бонусов и льгот для сотрудников. У каждого банка собственные бонусные программы, обычно это повышенный кешбэк, льготные кредиты и ставки по ипотеке. А руководителям часто доступны премиальные сервисы, например, несколько бесплатных поездок на такси и проходы в бизнес-залы в аэропортах.

У каждого банка собственные бонусные программы, обычно это повышенный кешбэк, льготные кредиты и ставки по ипотеке. А руководителям часто доступны премиальные сервисы, например, несколько бесплатных поездок на такси и проходы в бизнес-залы в аэропортах. Сроки подключения сервиса. Большинство банков откроют проект за сутки.

Как закрыть зарплатный проект?

Чтобы закрыть зарплатный проект (если назрела необходимость), нужно направить запрос в банк и погасить перед ним все задолженности. Важно помнить, что, если в рамках услуги банк выпускал карты для сотрудников, после расторжения договора они перестанут обслуживаться бесплатно.

Плюсы и минусы зарплатного проекта для бизнеса

Каждый банк предлагает свои тарифы и условия обслуживания сервиса, но есть общие преимущества. Ниже некоторые из них.

Автоматизация процесса выплат сотрудникам (в том числе с помощью интеграции через 1С).

Экономия времени и денег.

База сотрудников, к которой всегда есть доступ.

Автоматическое формирование платёжки НДФЛ.

Различные бонусы и льготы для руководителей (страховки, премиальные карты, льготные кредиты и т. д.).

Минус есть только один: сотрудник не всегда готов менять карту и банк, а работодатель не имеет право его заставить. По договоренности с компанией работник может оставить свою карту, но при этом, если его банк берёт комиссию за перевод зарплаты, работодатель обязан её оплатить.

Плюсы и минусы зарплатного проекта для сотрудников

Для сотрудника в зарплатном проекте тоже много преимуществ:

Своевременное и прозрачное зачисление зарплаты.

Бесплатное обслуживание карт.

Различные бонусы и льготы (повышенный кешбэк, льготные кредиты и т. д.).

Как минус можно выделить вероятность того, что необходимо будет сменить банковскую карту, на которую приходит зарплата.

Итоги

Зарплатный проект — крайне удобная банковская услуга, которая помогает автоматизировать процесс выплат сотрудникам и экономит время и деньги ИП и компаний за счёт бесплатного обслуживания и отсутствия комиссии.

В рамках этого сервиса сотрудникам и руководителям полагаются различные бонусы от банка, например, кешбэк или пониженные ставки по ипотеке.

Это необязательная услуга: работодатель может выплачивать зарплату наличными или на расчётный счёт.

ИП или компания не имеет права навязать ту или иную карту сотруднику.

Обращайте внимание на возможность интеграции с вашими бухгалтерскими приложениями — это упростит процессы и работу бухгалтера.

Открыть зарплатный проект очень легко: нужно подать заявку в банк, в большинстве случаев онлайн, и подготовить все нужные документы.





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