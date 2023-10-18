Как защитить права на сайт: комментарии юриста

Споры об интеллектуальных правах нередко возникают вокруг интернет-сайтов и размещенного на них контента. О том, как законодательство рассматривает сайт с точки зрения права, а также о возможных мерах, позволяющих обезопасить себя от судебных тяжб, рассказывает Юнетта Дрюпина, юрист компании «Мобиус Технологии».

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Сайт как составное произведение

Интернет-сайт считается составным произведением, что логично, поскольку он представляет собой целый комплекс элементов, на которые могут распространяться в том числе авторские права. Сущность составного произведения — это подбор и расположение материала, а составителю сборника или автору иного составного произведения (в том числе интернет-сайта) принадлежат авторские права (п.2 ст. 1260 ГК РФ).

Следовательно, сайт может включать не только результаты работ самого составителя, но и другие объекты интеллектуальных прав. Как следствие, при неправомерном использовании составного произведения может встать вопрос о множественном нарушении — нарушаются права как правообладателей контента, задействованного на сайте, так и авторов самого сайта.

Учитывая разнообразие объектов интеллектуальной собственности, задействованных на сайте, а также возможность значительных финансовых потерь при нарушении прав на такие объекты, правообладателю сайта рекомендуется обезопасить себя всеми доступными способами.

Самый очевидный из них подсказывает само законодательство. Составитель или иной автор составного произведения осуществляет свои права при условии соблюдения прав авторов произведений. Это прямо сказано в п. 3 статьи 1260 ГК.

Это значит, что автор — составитель сайта должен убедиться, что весь контент используется с соблюдением прав всех затронутых в ходе составления правообладателей. К примеру, если речь идет о фотографии, необходимо получить соответствующие разрешения от фотографа, но и тут стоит быть внимательными и предусмотреть в договоре с фотографом все необходимые способы использования произведения, сроки и другие договоренности.

Правообладателям интернет-сайта, которые не отнеслись должным образом к подбору контента для размещения, рекомендуется провести аудит и принять меры по устранению найденных нарушений.

Потеря интернет-сайта, вероятно, будет очень болезненной для его владельца, так как репутация и аудитория в интернете набираются в течение долгого времени, нередко и с существенным денежными вложениями. Поэтому стоит учитывать, что многократное неправомерное использование чужой интеллектуальной собственности может привести к удалению интернет-ресурса целиком без возможности восстановления.

Родись красивым и умей постоять за себя: как закон защищает авторские права на сайт

Нарушение прав на интернет-сайт может быть связано с нарушением интеллектуальных прав на любые его элементы: базы данных, информация, бренды, логотипы, программы.

Безусловно, трендовый визуал, комфортность восприятия и узнаваемость интернет-сайта предельно важны для любой компании. Поэтому неудивительно, что и дизайн сайта также охраняется законом, и в связи с этим недопустимо копирование ни сайта в целом, ни его отдельных элементов.

Стоит отметить, что дизайн интернет-сайта относится к авторскому праву, а также может относиться и к патентному, так как на оригинальные решения можно получить патент в качестве промышленного образца. Такой патент будет эффективно защищать отдельные элементы дизайна интернет-сайта, например, сюда может входить пространственная организация или общая структура веб-ресурса.

Иногда правообладатели в качестве инструмента используют знак охраны авторского права: в том случае, если дизайн художественно оформлен, в любом удобном месте размещается знак вида латинской буквы «С» в окружности, наименование правообладателя и год первой публикации. Такой знак охраны призван напомнить потенциальному нарушителю о незаконности использования чужого авторского творчества.

А на что влияет способ создания сайта? В основном в компании интеллектуальная собственность «рождается» двумя способами: по договору или трудом сотрудников.

Когда сайт сделан сотрудником

Если речь идет про сотрудников, то компания как работодатель должна надлежащим образом оформить трудовые отношения со своими работниками, а именно предусмотреть служебность созданных сотрудниками результатов интеллектуальной деятельности (РИД). Это делается посредством правильно составленного трудового договора, внутренних нормативных актов и регламентированного внутри компании способа идентификацией служебного РИДа.

Созданный при соблюдении этих условий сайт будет считаться служебным произведением, то есть произведением, которое создали сотрудники, находившиеся в трудовых отношениях с компанией. Следовательно, статус правообладателя будет у компании-работодателя. Статус правообладателя крайне важен — именно он дает право защищать права на сайт.

Когда сайт сделан подрядчиком

Нередко компании обращаются к исполнителю за услугой по созданию сайта. В этом случае крайне важно отобразить все условия сотрудничества в договоре. Нужно предусмотреть гарантии исполнителя о соблюдении прав третьих лиц на интеллектуальную собственность, в том числе и на дизайн сайта.

В этом же договоре или в приложении к нему нужно подробно расписать требования к создаваемому продукту, указать цену, срок и другие условия. При правильно составленном договоре исключительное право на интернет-сайт переходит заказчику, что и дает ему статус правообладателя.

Сайт, сделанный с помощью конструктора

Сегодня очень популярны соглашения по созданию интернет-сайтов с помощью специальных программных комплексов — конструкторов сайтов. Из сказанного выше очевидно, что вопрос о том, кто является правообладателем интернет-сайта, один из ключевых.

При использовании специальных конструкторов для создания сайта необходимо внимательно ознакомиться с условиями предлагаемого соглашения и убедиться, что такие условия применимы для компании: ведь при использовании конструктора пользователь не создает свой код для сайта, поэтому и прав на этот код у пользователя не возникает. И в вопросах дизайна у пользователя также не возникнет прав на используемые шаблоны.

Таким образом, авторские права у пользователя могут возникнуть только на творческий контент созданного таким способом сайта — а на все то, что предоставил конструктор, прав не возникнет. Поэтому нужно четко понимать, насколько условия соглашения с правообладателем конструктора сайтов подойдут бизнесу и насколько будут подходить в будущем — так как быстро скопировать сайт и «переехать» в другое администрирование вряд ли удастся.

Что делать, если права нарушены

Нередко возникают ситуации, когда права компании-правообладателя нарушаются. В этом случае одним из инструментов решения конфликта может быть досудебный способ разрешения спора.

Суть такого метода — попытаться решить конфликт между участниками до передачи дела в суд. А если компания решает идти за защитой в суд, ей следует подобрать наиболее подходящую стратегию, например, можно действовать через процедуру обеспечения иска в Мосгорсуде, а можно пойти за определением в ФАС. В любом случае нужно подготовить правоустанавливающие документы на сайт, заручиться доказательствами факта нарушения и позаботиться о возможности предоставления иных материалов по делу.

Процедура обеспечения иска через Мосгорсуд

Отдельно стоит упомянуть процедуру защиты через Мосгорсуд. С развитием антипиратского закона в России стала возможна процедура защиты авторских и смежных прав (кроме прав на фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии) в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети интернет, через Мосгорсуд в соответствии с частью 3 статьи 26 Гражданского процессуального кодекса РФ.

С помощью этой процедуры в соответствии со статьей 144.1 ГПК РФ можно достаточно быстро и без существенных денежных затрат защитить свои права. Таким образом, если, например, правообладателю принадлежат исключительные права на контент и дизайн сайта, он может подать заявление на обеспечение иска в Мосгорсуд. К такому заявлению прикладываются доказательства факта неправомерного использования и доказательство наличия у заявителя прав на объекты интеллектуальной собственности.

После предоставления судом этого обеспечения в течение 15 дней необходимо в этот же суд подать и сам иск, а также в течение тех же 15 дней подать заявление в Роскомнадзор об ограничении контента.

Именно таким способом воспользовались ООО «Научно-Производственный Центр Антикоррозионной Защиты», обратившись в Мосгорсуд с запросом на обеспечение, а впоследствии и с иском к компании Экзатель С.А. (Exatel S.A.) дело №3-1207/2016. Истец требовал прекратить создание ответчиком технических условий, обеспечивающих размещение, распространение, доступ и любое иное использование дизайна и контента сайта.

Другими словами, был выявлен сайт-клон, который полностью копировал дизайн и контент сайта истца, и истец без каких-либо сложностей отстоял свое право, приложив в качестве документа, доказывающего правообладание, договор с подрядчиком на создание сайта.

Сайт-клон был заблокирован, после этого при попытке попасть на неправомерный сайт всплывает текст следующего содержания: «Запрашиваемый ресурс заблокирован в исполнение требований закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации».

Интернет-сайты: споры могут быть разными

Авито и «Авто.ру»

Одним из самых показательных примеров можно назвать обращение компании Авито в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с запросом о нарушении порталом «Авто.ру» авторских прав: «Авто.ру» неправомерно разместил на своем ресурсе скопированные с сайта Авито объявления о продаже автомобилей.

ФАС вынесла решение о неправомерности действий «Авто.ру», однако впоследствии стороны договорились уладить дело полюбовно. И хотя компания «Авто.ру» очистила свой сайт от такого рода объявлений, инцидент задал вектор в решении вопросов неправомерного копирования.

Другой пример показывает, что в судебной плоскости возможно отклонение доводов о том, что компенсацию стоит взыскать за каждую страницу, так как спорный сайт является составным произведением.

Как указал Суд по интеллектуальным правам (СИП), использование составного произведения составляет один факт использования права на подбор или расположение материалов, и компенсация должна взыскиваться за незаконное использование сайта в целом.

«Ориджинал Воркс» и «Чистая вода»

Так было в деле № А55-20118/2017, где рассматривался иск ООО «Ориджинал Воркс» к ЗАО «Чистая вода». Компания «Ориджинал Воркс» разработала дизайн сайта для АО «Чистая вода», но поскольку не получила оговоренную в соглашении оплату полностью, не передала заказчику исключительные права на сайт. Тем не менее заказчик обратился к стороннему подрядчику и доработал сайт. Поскольку права на дизайн и другие элементы юридически принадлежали ООО «Ориджинал Воркс», а доработка проходила без согласия правообладателя, разработчик обратился в суд.

После долгих разбирательств было принято решение, что исключительное право на созданный сайт не перешло ЗАО «Чистая вода» из-за несоблюдения условий договора, в связи с чем ООО «Ориджинал Воркс» была выплачена компенсация, но в меньшем денежном выражении, чем рассчитывал правообладатель сайта.

«ВКонтакте» и «Дабл Дата»

Громким делом стал спор между «ВКонтакте» (ВК) и «Дабл Дата», разбирательство по нему продолжалось шесть лет. Компания «Дабл Дата», предоставляющая решение для банковского скоринга, собирала данные о пользователях ВК с помощью собственного ПО.

ВК счел, что «Дабл Дата» действует неправомерно, поскольку нарушает исключительные права ВК на принадлежащую компании базу данных пользователей. Кроме того, было заявлено, что программа для сбора данных замедляет работу ВК.

Многочисленными судебными инстанциями последовательно принимались решения как в пользу ВК, так и в пользу «Дабл Дата», поскольку границы интеллектуальных прав в этом случае предельно размыты. В итоге стороны пришли к мировому соглашению — в противном случае разбирательства могли бы растянуться еще на годы.

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