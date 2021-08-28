Защита репутации в сети: как наказать обидчиков за клевету

Адвокат по уголовным, гражданским и административным делам Мурат Идрисов рассказывает, что делать, если в сети появилась порочащая вашу компанию информация.

Многие наверняка предпочитают следовать правилу Ричарда Брэнсона «сохранять кристально чистую репутацию», но как быть в том случае, если кто-то все же поставил ее под угрозу?

Интернетом пользуются 4,66 млрд человек — 60% населения планеты. Любая информация уже давно распространяется мгновенно, причем фейковые сообщения тиражируются в 6 раз быстрее правдивых.

Хорошая новость: в начале 2021 года были внесены изменения в статью 128.1 УК РФ «Клевета». Теперь жертве клеветы (распространению заведомо ложных сведений, которые порочат честь, достоинство или репутацию) в интернете могут присудить до 1 млн рублей, а автора порочащей информации даже лишить свободы.

Есть надежда, что желающих делать это станет меньше, вот только все не так просто — факт клеветы еще надо доказать.

Первое, что нужно сделать при появлении любой негативной информации о вас — найти ее источник. Здесь может быть два варианта:

публикации в СМИ;

отзывы на различных интернет-ресурсах от недовольных клиентов, бывших сотрудников, конкурентов или просто троллей.

Если клевета опубликована в СМИ

В этом случае необходимо действовать следующим образом:

Определить автора публикации. Если информация ложная, следует сразу обратиться в Роскомнадзор с подтверждающими доказательствами. Также можно написать жалобу в прокуратуру на то, что информация не соответствует действительности. Еще один вариант — обратиться в суд, но это куда более сложный путь.

Суду придется предоставить доказательства того, что информация действительно ложная — иначе выиграть процесс не удастся.

Пример тому — иск «Национального совета по гомеопатии» к журналу «Вокруг света» из-за статьи, в которой говорилось о неэффективности гомеопатии.

Ее несколько лет назад опубликовал на своей странице в Facebook главный редактор издания. В своем заявлении истцы утверждали, что существуют многочисленные исследования, доказывающие эффективность гомеопатии, однако ссылок на них не предоставили, поэтому суд иск отклонил и не обязал журнал публиковать опровержение.

Кстатти, теперь по закону любым интернет-площадкам с более чем 3000 пользователей необходимо регистрироваться в Роскомнадзоре, что позволяет работать с ними так же, как и со СМИ (ФЗ 97 от 5.05.2014г.).

Порядок действий для работы с такими площадками не будет отличаться от перечисленных выше шагов.

Если клевету написали в отзывах или комментариях

В таком случае план действий следующий:

Перевести действие в правовое поле: попросить человека, оставившего негативный комментарий, написать официальное письмо с указанием ситуации или проблемы.

В 90% случаев граждане с заведомо ложными данными сразу отсеиваются. Если автор не отвечает, стоит попросить ресурс связаться ним.

Если и это не удалось, придется сделать запрос порталу на удаление комментария в связи с тем, что информация в нем не подтверждена.

Например, некая строительная компания, выполняющая ремонтные работы оказала услуги частному лицу. Пока шла работа, никаких претензий со стороны заказчика не было, а после ее окончания стороны подписали все необходимые акты. Также есть гарантия на ремонт.

Но спустя три месяца заказчик пишет на сайтах с отзывами и в соцсетях строительной компании, что ремонт сделали плохо. Попытки связаться с заказчиком не приносят результата, на письменные обращения он не отвечает.

На этом основании компания может обратиться в суд с иском о защите деловой репутации. Как показывает практика, шансы выиграть дело достаточно высоки: можно рассчитывать на то, что суд обяжет ресурс удалить такую информацию.

Проверить информацию на подлинность и обоснованность. Изучить конкретную ситуацию: возможно, человек неправильно пользовался вашим продуктом или услугой или ошибку все-таки допустила сама компания.

Если автор в конце концов вышел на связь, а ваша компания все-таки подтвердила ложность информации, следует попросить ресурс, на котором она была опубликована, выпустить опровержение.

Если администрация ресурса никак не реагирует или отказывется публиковать опровержение, надо написать заявление в Роскомнадзор и сообщить о распространении ложной информации.

Если ошибку допустила компания — принести публичное извинение на том же ресурсе. Стоит помнить, что распространение сведений, которые соответствуют действительности, уже не считается клеветой, даже если они отрицательно скажутся на репутации компании.

Если виноват пользователь, компания может претендовать на возмещение затрат на юридические услуги и материальное возмещение за потерю деловой репутации.

Итак, чтобы защитить репутацию свою или компании, важно знать собственные права и отстаивать их, действуя в рамках закона:

найти источник негативной информации;

определить автора публикации;

если информация ложная: обратиться в Роскомнадзор, предоставив соответствующие доказательства, написать жалобу в прокуратуру или обратиться в суд;

если информация размещена в виде отзывов в соцсетях, проверить ее на подлинность и обоснованность, а также правильность применения (когда речь идет о товаре);

предложить автору написать официальное письмо с указанием ситуации или проблемы;

если ваша компания нашла ложную информацию, попросить ресурс, на котором она опубликована, сделать опровержение. В случае его бездействия или отказа, обратиться в Роскомнадзор;

если ошибка допущена самой компанией — принести публичное извинение на ресурсе;

потребовать возмещение затрат на юридические услуги и материальное возмещение за потерю деловой репутации.

Легенда фондового рынка Уоррен Баффет сказал однажды, что репутация – это то, чем нужно дорожить при любых обстоятельствах, потому что зарабатывать ее приходится годами, а разрушается она в один миг.

Поэтому важно не только избегать ситуаций, которые могут поставить компанию под удар, но и уметь грамотно защищаться, если это пытаются сделать другие.

Фото на обложке: Unsplash