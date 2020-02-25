Как удвоить трафик на сайт с помощью «Яндекс.Дзена»: кейс телеканала RU.TV

Есть популярные мифы, что «Яндекс.Дзен» читают в основном люди старше 50 лет, а алгоритм настолько непредсказуем, что продумывать контент-стратегию бесполезно. Но музыкальный телеканал RU.TV сделал ставку на эту площадку и не прогадал.

Любой телеканал находится в постоянном поиске инструментов для повышения трафика. Не стал исключением и музыкальный канал RU.TV, который в феврале 2019 года решил попробовать систему «Яндекс.Дзен». На начальном этапе особых надежд на нее не было — она была лишь одним из многих внедренных решений и в перспективе должна была хоть немного улучшить показатели сайта, что было бы уже неплохо.

Первое время после подключения «Дзена» прирост аудитории был небольшим. Но когда команда увеличила усилия и сделала ставку на эту площадку, число посетителей сайта за три месяца выросло вдвое. Мы довели месячный трафик до 1,4 млн визитов. А благодаря тому что площадка показывает контент только заинтересованным в теме читателям, мы привлекли лояльных зрителей, что повысило интерес рекламодателей.

Но разумеется, не обошлось без сложностей.

Первый подводный камень: привязка сайта

Главная проблема в работе с «Дзеном» возникает еще на этапе подключения сайта. Мало того, что оно может растянуться на четыре недели, так еще и будет лишь одна попытка привязки домена к каналу. Если не получится, сайт уйдет в пожизненный бан.

У «Дзена» жесткие правила и исключений нет даже для крупных брендов.

Чтобы минимизировать риски, еще до отправки сайта на проверку качества для подключения к системе нужно выполнить несколько задач:

удалить весь неуникальный контент;

оптимизировать тексты для людей, а не для поисковой системы (без конструкций, созданных исключительно для SEO, и клонированных статей);

сделать неагрессивный дизайн без навязчивой рекламы;

перенести сайт не на IDN-домен;

подключить только ту рекламу, которая разрешена «Яндексом».

Правда, даже в случае соблюдения всех условий у «Яндекса» есть универсальная «отмазка», позволяющая внести ваш сайт в черный список:

«У нас нет возможности указать на конкретные материалы вашего сайта, которые стали основной причиной или наиболее негативно повлияли на оценку вашего сайта, так как мы получаем только общий отчет системы».

Второй подводный камень: смена алгоритмов

Команда «Дзена» постоянно добавляет нововведения, что не всегда полезно для трафика. Так, после смены системы ранжирования летом мы наблюдали резкий спад числа просмотров. Решилась проблема лишь увеличением числа контента.

Зато если раньше сайтом телеканала интересовались в основном девушки до 24 лет, с помощью «Дзена» нам удалось не только увеличить, но и разнообразить аудиторию.

Для сравнения:

2018 год

2019 год

Контент для разной аудитории

Долгое время существовал миф, что «Дзен» читают люди старше 50 лет, а охват более молодой аудитории на этой площадке низкий. Это было актуально на этапе вывода «Дзена» на рынок, но сейчас ситуация выравнивается, и доля пользователей в возрасте 25–35 лет уже не уступает доле 45–55-летних.

Блог RU.TV посвящен музыке и шоу-бизнесу, поэтому мы попытались максимально разнообразить тематику и повысить интерес пользователей.

Сегментации как таковой не было, потому что изначально на этапе публикации статьи неясно, покажут ее школьникам или пенсионерам, мужчинам или женщинам.

Единственный критерий, по которому подбирались и писались все статьи, — актуален ли материал для поклонников современной музыки и шоу-бизнеса.

Так, самое молодое поколение до 24 лет всегда активно читало новости про рэперов и блогеров. К примеру, статьи про Элджея стабильно собирали от 2 тысяч до 25 тысяч переходов.

93 030 переходов

Психологи утверждают, что люди в возрасте от 25 до 44 лет сильнее интересуются взаимоотношениями. Используя эту теорию, мы стали чаще публиковать новости о личной жизни артистов. К примеру, статья об отношениях Алексея Воробьева стала одним из самых популярных материалов телеканала на «Яндекс.Дзене».

178 760 переходов

Взрослая аудитория от 45 лет следит за жизнью королевской семьи Великобритании, интересуется разоблачениями и звездами, которые были популярны еще в советское время.

68 170 переходов

Самый большой охват собирают материалы, которые раскрывают неожиданные подробности из жизни звезд. К примеру, все знают, что Леди Гага носит парики, но что шикарные локоны Ким Кардашьян — фейк, было известно далеко не всем.

Сейчас это одна из самых популярных наших статей, которая привлекала трафик через «Яндекс.Дзен» на протяжении недели и продолжает делать это до сих пор.

311 760 переходов на 19 декабря

Группа «Ленинград» пользуется огромной популярностью, но если про Сергея Шнурова знают все, то имена вокалисток не на слуху у большинства поклонников коллектива. Поэтому статья про них собрала большой трафик у читателей «Яндекс.Дзена».

134 000 переходов

Количество или качество?

«Яндекс.Дзен» пропагандирует: «Пишите 3 статьи в неделю, и ваш трафик значительно увеличится». Три статьи в неделю — это примерно 10 тысяч переходов в месяц. Каждый материал может как «зайти» у аудитории, так и затеряться среди конкурентов, утратив актуальность уже через пару дней. Может даже, что все три не получат должной популярности.

В начале работы мы публиковали сразу 20 статей в день, постепенно увеличивая количество до 25. Но столкнулись с двумя проблемами:

Из-за высокого объема работы страдало качество материалов: они были короткими и не такими ценными для аудитории, как у конкурентов. Не хватало актуальных инфоповодов для ежедневного наполнения контент-плана.

В итоге мы стали придерживаться политики высокой концентрации трендового контента в блоге, но пишем минимум 16 статей в день с понедельника по пятницу и по 10 в день в выходные. Да, они конкурируют за выдачу друг с другом, но зато некоторые из них «взлетают» тогда, когда от них никто этого не ждет, — спустя недели и даже месяцы.

Притом мы успеваем делать и короткие материалы на тысячу символов по актуальным новостям из мира музыки и шоу-бизнеса, и длинные статьи до 7 тысяч знаков на интересные темы.

Такая разница между количеством статей в будни и в выходные связана с тем, что, согласно статистике площадки, в субботу и воскресенье «Яндекс.Дзен» читают меньше — люди заняты работой по дому, отдыхом с семьей или развлечениями, тогда как с понедельника по пятницу они часто заглядывают в браузер, чтобы почитать что-то интересное на работе, во время обеда или по дороге домой.

Одну-две новости в день мы публикуем не на сайт, а напрямую в блог на «Дзене», чтобы собирать подписчиков и получать трафик и на канал.

Собственно, цифры

Суммарное число визитов за декабрь 2018 года — 603 684 человека.

За август 2019 года — 778 995 человек.

За ноябрь 2019 года — 1 380 000 человек.

Число визитов продолжает расти, и в декабре 2019 года трафик в день доходил до 158 192 человек.

Команда контент-менеджеров стала опытнее и лучше чувствует, какие темы привлекут большее внимание алгоритмов. Помогают и коллеги с телеканала, которые лучше разбираются в сфере музыки и шоу-бизнеса и регулярно подкидывают инфоповоды, яркие заголовки и следят за соблюдением редакционной политики в статьях.

Аудитория стала больше доверять каналу и его сайту и начала воспринимать его как место с высокой концентрацией интересного тематического контента о шоу-бизнесе.

Как получить максимум

У «Яндекс.Дзена» не так много ограничений по тематике статей, поэтому, в теории, через него можно продвигать почти любой бизнес кроме сегмента dark market. Но главная проблема в том, что тяжело подобрать контент, который одновременно будет пользоваться популярностью у целевой аудитории, обладать неплохим качеством и не подрывать репутацию бренда.

Если ваш продукт предназначен для широкой аудитории, лучший вариант — создание блога, подключение RSS к вашему сайту и ежедневная публикация контента по теме. Секрет успеха: цепляющие заголовки и высокая концентрация статей.

Если же вы работаете с узкой группой клиентов, то лучше заказать рекламу в «Яндекс.Дзене» с оплатой только за дочитывания. Система будет пытаться показать вашу статью максимальному количеству заинтересованных людей, а дочитывание материала до конца будет знаком, что реклама вашего бизнеса усвоена потенциальным покупателем.

Фото на обложке: Shutterstock / Digital Storm