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Самая большая подборка сервисов и инструментов zero-code и low-code

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Глеб Онищенко
Глеб Онищенко

Аналитик Runa Capital

Мария Передок

Что делать, если вам нужно быстро протестировать гипотезу, разработать приложение или автоматизировать процессы, а навыков программирования нет? Глеб Онищенко, инвестиционный аналитик Runa Capital, составил список из 50+ сервисов и инструментов, которые помогут создать сайт, приложение, чат-бота, базу данных и многое другое без написания кода. Всё, что нужно — правильно их использовать, остальное они сделают за вас.

Самая большая подборка сервисов и инструментов zero-code и low-code

Читайте по теме: Ни строчки кода: почему сервисы no-code набирают популярность и как они помогают бизнесу

Содержание: 

1. Разработка игр

2. Разработка веб-сайтов

3. E-commerce-платформы

4. Конструкторы чат-ботов

5. Решение в области финтеха и страхования

6. Создание подкастов

7. Разработка мобильных приложений

8. Интеграция процессов

9. Автоматизация процессов

10. Электронные таблицы

11. Разработка мобильных приложений на основе электронных таблиц

12. Инструменты для бизнеса

13. Тестирование

14. Data Science

 

Для внешних процессов:

Разработка игр

  1. AppOnBoard — платформа, которая предлагает полнофункциональные демо-версии и позволяет пользователям мгновенно испытать приложение или игру перед загрузкой.
  2. Gdevelop-app — кроссплатформенная программа с открытым исходным кодом. Использовать может любой желающий — у программы простой интерфейс и высокая скорость работы. 
  3. Flowlab — игровая студия, которая работает прямо в браузере. Кодирование игры не требуется, есть функция экспорта на iOS, Android и Windows. 
  4. Construct — полноценное, но очень простое в использовании программное обеспечение для создания игр, которое отличается высокой скоростью работы и регулярными обновлениями.

Разработка веб-сайтов

  1. Automattic (WordPress) — сервис от популярной издательской онлайн-платформы WordPress. Высокая скорость работы и простой интерфейс позволяют быстро разобраться в том, как его использовать. 
  2. Webflow — сервис для дизайнеров, с помощью которого можно делать красивые веб-страницы без сложных кодов. 
  3. Builder — инструмент для визуального управления и оптимизации контента сайтов и приложений.
  4. Tilda — простой и популярный конструктор сайтов. Есть множество шаблонов, по которым вы делаете страницу, не заморачиваясь над сложными схемами. 
  5. Landen — инструмент для публикации и редактирования красивых веб-сайтов и лендингов без кода. 
  6. Blueprints — генератор сайтов, которые позволяет создавать макеты и шаблоны за короткий срок. 
  7. Pory — инструмент для создания сайтов с помощью продвинутых таблиц Airtable в качестве базы данных.
  8. Grid.studio — веб-платформа следующего поколения для создания прогрессивных веб-сайтов без написания кода

E-commerce платформы

  1. BigCommerce — открытая SaaS-платформа для электронной коммерции. 
  2. Ecwid — облачное решение для электронной коммерции, позволяющее продавцам внедрять функции интернет-магазина в любую веб-платформу.

Конструкторы чат-ботов 

  1. Spectrm — онлайн-платформа, которая поставляет новостной контент через мессенджеры. 
  2. Formito — инструмент для создания чат-ботов для связи с клиентами. 
  3. Flow XO — продукт для обмена бизнес-идеями и мыслями при помощи чат-бота. Предназначен для кроссплатформенных приложений. 

Решение в области финтеха и страхования

  1. Unqork — фулфилмент-платформа для финансовых услуг и страхования.

Создание подкастов

  1. Anchor — универсальная платформа, которая позволяет любому человеку записывать или загружать высококачественное аудио, размещать неограниченное количество эпизодов и распространять их повсюду всего одним щелчком мышки. 

Разработка мобильных приложений

  1. Bubble.io — инструмент программирования point-and-click (метод управления интерфейсом, заключающийся в наведении указателя на активную область и нажатии кнопкой) для веб-и мобильных устройств
  2. OpenAsApp — платформа для автоматизированного создания и совместного использования приложений.
  3. Draftbit — платформа для создания мобильных приложений прямо в браузере.
  4. Adalo — no-code ПО для создания приложений. Построено на технологии drag & drop, которая позволяет добавлять и перемещать элементы страницы: видео, текст, карты, иконки, изображения, кнопки. 
  5. Bravo Studio — продукт для мгновенного превращения прототипов Figma в нативные приложения для iOS и Android. 
  6. Kodiak — инструмент для создания iOS-приложений с помощью drag & drop.
  7. MiniAppMaker — инструмент для создания iOS-приложений с помощью функций Airtable. 
silver iPhone 6 displaying pair of white sneakers
Unsplash

 

Для внутренних процессов:

Интеграция процессов

  1. Notion — приложение для повышения производительности, рабочее пространство для ваших заметок, задач, вики-страниц и баз данных.
  2. Monday — инструмент социальной коммуникации для улучшения процессов обмена информацией внутри организации.
  3. Fibery — платформа, которая помогает в работе и постановке задач.
  4. Kintone — гибкая облачная система. Позволяет организовать рабочее пространство в сети и контролировать время.  

Автоматизация процессов

  1. Zapier — продукт позволяет пользователям соединять между собой различные веб-приложения. 
  2. Tonkean — платформа помогает управлять масштабными инициативами, автоматически собирает реальный прогресс и текущее состояние того, над чем работают команды, с помощью искусственного интеллекта. 
  3. Bryter — набор инструментов для автоматизации процессов с помощью машинного обучения. 
  4. Parabola — drag & drop инструмент для автоматизации ручных процессов обработки данных без использования электронных таблиц или кода. 
  5. n8n — бесплатная платформа для автоматизации рабочих процессов. Позволяет синхронизировать текущие задачи и данные между различными приложениями.
  6. Automate.io — iPaaS-платформа, которая интегрирует облачные приложения, автоматизирует маркетинговые процессы, продажи и другие бизнес-задачи. 
  7. Integromat — платформа, которая может подключаться практически к любому сервису и автоматизировать его работу. 
  8. Alloy — платформа для автоматизации электронной коммерции. 
  9. Synesty — облачное ПО для соединения различных API-системы и интерфейсов. 
  10. Axiom.ai — программное обеспечение для создания ботов, которые позволят автоматизировать однообразную работу.

Электронные таблицы 

  1. Airtable — продвинутые электронные таблицы для тех, кому неинтересно в Google. Есть возможность сделать внутри таблицы базу данных. 
  2. DashDash — электронные таблицы с широким функционалом: интеграция, автоматизация, публикация.
  3. ActionDesk — простые и гибкие электронные таблицы с мощностью BI-инструментов.
  4. Stackby — платформа для управления, планирования работы с помощью электронных таблиц и API. 

Разработка мобильных приложений на основе электронных таблиц

  1. Glide — платформа, которая позволяет создавать мобильные приложения на основе Google Таблиц. 
  2. AppSheet — платформа для создания мобильных приложений для бизнеса, образования, некоммерческих организаций с помощью машинного обучения.

Инструменты для бизнеса

  1. Mendix — программное обеспечение для разработки приложений.
  2. Ninox — переход от бумаги и электронных таблиц к совместной платформе, которую легко настроить. 
  3. Bettyblocks — платформа высокопроизводительных приложений (hpaPaaS). Позволяет создавать сложные приложения без кодирования.
  4. DronaHQ — low-code платформа для создания бизнес-приложений.
  5. Fliplet — открытый инструмент для создания мобильных приложений.
  6. Retool — быстрый способ создать пользовательский интерфейс для бизнеса с помощью таблиц, списков, диаграмм, форм, карт и макетов. 
  7. FormBeaver — инструмент для создания и размещения пользовательских приложений баз данных.

Тестирование

  1. Reflect — no-code сервис для тестирования, работающий в браузере. План тестирования продукта не привязан ко времени. Тестирование доступно на различных устройствах, в том числе мобильных. 
  2. Scriptworks (part of Odin) — визуальный интерфейс позволяет разрабатывать масштабируемые и многоразовые автоматизированные тестовые пакеты.

Data Science

  1. Gyana — no-code инструменты позволяют визуализировать информацию на карте, используя большие данные и искусственный интеллект.
  2. IntersectLabs — машинное обучение на основе данных электронных таблиц в 3 клика. 
  3. Lobe — приложений для сбора и анализа больших данных при помощи искусственного интеллекта. Разработчики сервиса говорят, что у них это делать так же просто, как собирать Lego. 
  4. Obviously.ai — no-code решение для SaaS-компаний, которые хотят спрогнозировать поведение клиентов, используя имеющиеся у них данные. 

Фото на обложке: Unsplash

Что делать, если вам нужно быстро протестировать гипотезу, разработать приложение или автоматизировать процессы, а навыков программирования нет? Глеб Онищенко, инвестиционный аналитик Runa Capital, составил список из 50+ сервисов и инструментов, которые помогут создать сайт, приложение, чат-бота, базу данных и многое другое без написания кода. Всё, что нужно — правильно их использовать, остальное они сделают за вас.
https://rb.ru/opinion/zero-and-low-code-podborka/

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