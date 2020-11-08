Самая большая подборка сервисов и инструментов zero-code и low-code

Что делать, если вам нужно быстро протестировать гипотезу, разработать приложение или автоматизировать процессы, а навыков программирования нет? Глеб Онищенко, инвестиционный аналитик Runa Capital, составил список из 50+ сервисов и инструментов, которые помогут создать сайт, приложение, чат-бота, базу данных и многое другое без написания кода. Всё, что нужно — правильно их использовать, остальное они сделают за вас.
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Содержание:
5. Решение в области финтеха и страхования
7. Разработка мобильных приложений
11. Разработка мобильных приложений на основе электронных таблиц
Для внешних процессов:
Разработка игр
- AppOnBoard — платформа, которая предлагает полнофункциональные демо-версии и позволяет пользователям мгновенно испытать приложение или игру перед загрузкой.
- Gdevelop-app — кроссплатформенная программа с открытым исходным кодом. Использовать может любой желающий — у программы простой интерфейс и высокая скорость работы.
- Flowlab — игровая студия, которая работает прямо в браузере. Кодирование игры не требуется, есть функция экспорта на iOS, Android и Windows.
- Construct — полноценное, но очень простое в использовании программное обеспечение для создания игр, которое отличается высокой скоростью работы и регулярными обновлениями.
Разработка веб-сайтов
- Automattic (WordPress) — сервис от популярной издательской онлайн-платформы WordPress. Высокая скорость работы и простой интерфейс позволяют быстро разобраться в том, как его использовать.
- Webflow — сервис для дизайнеров, с помощью которого можно делать красивые веб-страницы без сложных кодов.
- Builder — инструмент для визуального управления и оптимизации контента сайтов и приложений.
- Tilda — простой и популярный конструктор сайтов. Есть множество шаблонов, по которым вы делаете страницу, не заморачиваясь над сложными схемами.
- Landen — инструмент для публикации и редактирования красивых веб-сайтов и лендингов без кода.
- Blueprints — генератор сайтов, которые позволяет создавать макеты и шаблоны за короткий срок.
- Pory — инструмент для создания сайтов с помощью продвинутых таблиц Airtable в качестве базы данных.
- Grid.studio — веб-платформа следующего поколения для создания прогрессивных веб-сайтов без написания кода
E-commerce платформы
- BigCommerce — открытая SaaS-платформа для электронной коммерции.
- Ecwid — облачное решение для электронной коммерции, позволяющее продавцам внедрять функции интернет-магазина в любую веб-платформу.
Конструкторы чат-ботов
- Spectrm — онлайн-платформа, которая поставляет новостной контент через мессенджеры.
- Formito — инструмент для создания чат-ботов для связи с клиентами.
- Flow XO — продукт для обмена бизнес-идеями и мыслями при помощи чат-бота. Предназначен для кроссплатформенных приложений.
Решение в области финтеха и страхования
- Unqork — фулфилмент-платформа для финансовых услуг и страхования.
Создание подкастов
- Anchor — универсальная платформа, которая позволяет любому человеку записывать или загружать высококачественное аудио, размещать неограниченное количество эпизодов и распространять их повсюду всего одним щелчком мышки.
Разработка мобильных приложений
- Bubble.io — инструмент программирования point-and-click (метод управления интерфейсом, заключающийся в наведении указателя на активную область и нажатии кнопкой) для веб-и мобильных устройств
- OpenAsApp — платформа для автоматизированного создания и совместного использования приложений.
- Draftbit — платформа для создания мобильных приложений прямо в браузере.
- Adalo — no-code ПО для создания приложений. Построено на технологии drag & drop, которая позволяет добавлять и перемещать элементы страницы: видео, текст, карты, иконки, изображения, кнопки.
- Bravo Studio — продукт для мгновенного превращения прототипов Figma в нативные приложения для iOS и Android.
- Kodiak — инструмент для создания iOS-приложений с помощью drag & drop.
- MiniAppMaker — инструмент для создания iOS-приложений с помощью функций Airtable.
Для внутренних процессов:
Интеграция процессов
- Notion — приложение для повышения производительности, рабочее пространство для ваших заметок, задач, вики-страниц и баз данных.
- Monday — инструмент социальной коммуникации для улучшения процессов обмена информацией внутри организации.
- Fibery — платформа, которая помогает в работе и постановке задач.
- Kintone — гибкая облачная система. Позволяет организовать рабочее пространство в сети и контролировать время.
Автоматизация процессов
- Zapier — продукт позволяет пользователям соединять между собой различные веб-приложения.
- Tonkean — платформа помогает управлять масштабными инициативами, автоматически собирает реальный прогресс и текущее состояние того, над чем работают команды, с помощью искусственного интеллекта.
- Bryter — набор инструментов для автоматизации процессов с помощью машинного обучения.
- Parabola — drag & drop инструмент для автоматизации ручных процессов обработки данных без использования электронных таблиц или кода.
- n8n — бесплатная платформа для автоматизации рабочих процессов. Позволяет синхронизировать текущие задачи и данные между различными приложениями.
- Automate.io — iPaaS-платформа, которая интегрирует облачные приложения, автоматизирует маркетинговые процессы, продажи и другие бизнес-задачи.
- Integromat — платформа, которая может подключаться практически к любому сервису и автоматизировать его работу.
- Alloy — платформа для автоматизации электронной коммерции.
- Synesty — облачное ПО для соединения различных API-системы и интерфейсов.
- Axiom.ai — программное обеспечение для создания ботов, которые позволят автоматизировать однообразную работу.
Электронные таблицы
- Airtable — продвинутые электронные таблицы для тех, кому неинтересно в Google. Есть возможность сделать внутри таблицы базу данных.
- DashDash — электронные таблицы с широким функционалом: интеграция, автоматизация, публикация.
- ActionDesk — простые и гибкие электронные таблицы с мощностью BI-инструментов.
- Stackby — платформа для управления, планирования работы с помощью электронных таблиц и API.
Разработка мобильных приложений на основе электронных таблиц
- Glide — платформа, которая позволяет создавать мобильные приложения на основе Google Таблиц.
- AppSheet — платформа для создания мобильных приложений для бизнеса, образования, некоммерческих организаций с помощью машинного обучения.
Инструменты для бизнеса
- Mendix — программное обеспечение для разработки приложений.
- Ninox — переход от бумаги и электронных таблиц к совместной платформе, которую легко настроить.
- Bettyblocks — платформа высокопроизводительных приложений (hpaPaaS). Позволяет создавать сложные приложения без кодирования.
- DronaHQ — low-code платформа для создания бизнес-приложений.
- Fliplet — открытый инструмент для создания мобильных приложений.
- Retool — быстрый способ создать пользовательский интерфейс для бизнеса с помощью таблиц, списков, диаграмм, форм, карт и макетов.
- FormBeaver — инструмент для создания и размещения пользовательских приложений баз данных.
Тестирование
- Reflect — no-code сервис для тестирования, работающий в браузере. План тестирования продукта не привязан ко времени. Тестирование доступно на различных устройствах, в том числе мобильных.
- Scriptworks (part of Odin) — визуальный интерфейс позволяет разрабатывать масштабируемые и многоразовые автоматизированные тестовые пакеты.
Data Science
- Gyana — no-code инструменты позволяют визуализировать информацию на карте, используя большие данные и искусственный интеллект.
- IntersectLabs — машинное обучение на основе данных электронных таблиц в 3 клика.
- Lobe — приложений для сбора и анализа больших данных при помощи искусственного интеллекта. Разработчики сервиса говорят, что у них это делать так же просто, как собирать Lego.
- Obviously.ai — no-code решение для SaaS-компаний, которые хотят спрогнозировать поведение клиентов, используя имеющиеся у них данные.
Фото на обложке: Unsplash
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