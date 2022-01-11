«Жидкие» команды и «облака» талантов. Как бизнес по-новому может работать с фрилансерами

О трендах в работе с проектными командами, которые помогут по-новому взглянуть на фриланс, рассказывает эксперт в сфере gig-economy Павел Шинкаренко. Его компания, Solar Staff, помогает автоматизировать работу с фрилансерами более 1000 брендам из разных стран.

Сейчас уже четверть сотрудников в мире работает внештатно — от дизайнеров и разработчиков до водителей доставки. Бизнес использует фрилансеров в работе, но не все знают, как делать это эффективно, причем как для компании, так и для фрилансера.

В мире растет число проектных исполнителей. По оценкам ФНС в марте 2021 года рынок самозанятых в России составил почти 2 млн человек. В исследовании PwC говорится, что к 2025 году объем выручки фрилансеров во всем мире вырастет до 13,84 трлн долларов.

Проектные исполнители, в отличие от штатных сотрудников, более мобильны и склонны к риску — они стремятся получить как можно больше опыта, быстрее расти и зарабатывать. Чтобы эффективно с ними работать, бизнес должен учитывать новые форматы взаимодействия.

Liquid Super Teams

Что это? Временная проектная команда, состоящая из знакомых друг с другом фрилансеров.

Liquid Super Teams — популярная на Западе форма взаимодействия фрилансеров, которая лежит в основе экономики сотрудничества (cooperation economy). «Жидкие» команды строятся на концепции «слабых связей», например, на общении с бывшими коллегами или знакомыми.

Так, разработчик берется за задачу по созданию сайта и привлекает к работе еще несколько человек из своего окружения. После сдачи проекта эти люди «расходятся» и формируют уже другие команды.

Суть Liquid Super Teams в постоянном взаимодействии людей друг с другом: они объединяются на какое-то время под каждый отдельный проект и выполняют свою часть работы. При этом фрилансеры могут одновременно состоять в нескольких таких командах.

Как бизнес может использовать этот тренд в работе?

Хорошая бизнес-идея — создать сервис, который поможет реализовать этот формат рабочих отношений. Сегодня фрилансеры используют не совсем подходящие альтернативы, например, условные таск-трекеры вроде Trello, которые распределяют задачи между людьми. «Жидким» командам неудобно ими пользоваться: приходится постоянно отправлять приглашения новым участникам, исключать ненужных и прочее.

Другой способ использовать «жидкие команды» — предложить своим подрядчикам пригласить знакомых исполнителей для решения задач, которые можно отдать на аутсорс. Фрилансеры могут воспользоваться своими связями: чем больше людей ты знаешь, тем выше шансы взяться за сложный проект, порекомендовать специалиста и заработать на этом.

Hunting in Packs

Что это? Команда фрилансеров, которая работает над комплексными задачами.

В исследовании Harvard Business Review говорится, что семнадцать из двадцати лучших по заработку фрилансеров — те, кто пользуются «преимуществом численности». Ведь часто для выполнения сложной задачи недостаточно компетенции одного человека.

Например, чтобы сделать сайт, нужно не просто написать код, но и придумать дизайн, подготовить тексты, а также все сверстать — это уже работа полноценной команды.

Hunting in packs — это еще не агентство, но уже гораздо больше, чем просто одинокий фрилансер. Обычно такие команды ищут задачи на биржах фрилансеров и группах в Facebook. При этом заказчик может не знать, что его задачу выполняет несколько человек — на бирже может быть назначен один исполнитель, который выступает своеобразным менеджером проекта.

Как бизнес может использовать тренд в работе?

Пользуясь услугами таких постоянных команд, бизнес может экономить время на поиск отдельных исполнителей и на онбординг.

Кроме того, как и в случае с Liquid Super Teams, таким командам сейчас не хватает удобных сервисов и инструментов, через которые они могли бы легко передавать деньги друг другу и получать документы.

Бизнес, который реализует эту потребность, получит много заинтересованных клиентов. Некоторые иностранные компании уже поощряют командную работу среди фрилансеров — так, в США есть виртуальное коворкинг-сообщество Marteamo, объединяющее маркетологов в единую команду.

Private talent cloud

Что это? База фрилансеров, регулярно работающих с одной компанией.

Термин Private talent cloud придумал маркетплейс фрилансеров Upwork. Это «облако» исполнителей, которые постоянно работают с компанией, но не входят в штат. Upwork с помощью Upwork Business создал отдельную биржу фриланса вокруг одной компании: задачи там распределяются среди заранее выбранных исполнителей.

Одно из главных преимуществ Private talent cloud — гибкость. Команду можно собрать, когда нужны дополнительные ресурсы, и расформировать в случае кризиса. Опыт пандемии показал, что возможность быстро оптимизировать штат в такое неспокойное время очень важна. К примеру, в 2020 году, в разгар пандемии COVID-19, 27% российских компаний сократили штат сотрудников.

Как бизнес может использовать тренд в работе?

Любой бизнес может собрать Private Talent Cloud. Хороший пример — ритейл, которому время от времени нужны курьеры или кассиры. Или же креативные агентства, которые собирают контакты фрилансеров — операторов, дизайнеров и копирайтеров.

Любой бизнес уже сейчас может получить пользу, если начнет собирать свою базу проектных исполнителей и работать с ними через CRM. В этом случае Private talent cloud — не только постоянное облако с кадрами «под рукой», но и инструмент масштабирования бизнеса.

Как меняется отношение бизнеса к работе сотрудников?

Независимо от того, будут ли компании использовать новые форматы взаимодействия команд или нет, мы все равно увидим несколько глобальных изменений.

1. Уход от оценки времени к оценке задач

Многие IT-компании уже давно платят за результат, а не за «отработанное» в офисе время. Для эффективного взаимодействия с проектными исполнителями компаниям нужны метрики, по которым можно оценивать труд. Так проще перейти к работе с фрилансерами на прозрачной ставке — с фиксированными часами, потраченными на работу, временем согласования и так далее.

К примеру, сотрудники «Яндекса» имеют внутреннюю систему оценки работы: у каждого работника есть KPI и установленная SLA (оценка задачи по времени). И неважно, сколько времени сотрудник проводит на работе, важен только полученный в установленных рамках результат.

2. Эффективное разделение труда между штатными и внештатными сотрудниками

Нельзя привлекать людей к работе, если неизвестно, какую работу эти люди должны выполнить. Компании уже начинают делить все задачи на ключевые, которые команда делает лучше всех на рынке и которая приносит основную прибыль, и неключевые. Последние можно отдавать проектным исполнителям, чтобы у людей внутри компании оставалось больше времени на действительно важные вопросы.

Помочь организовать все эти процессы могут таск-трекеры Trello или Notion, а также сервисы для автоматизации документооборота и выплат.

3. Компании все чаще будут создавать облака талантов

Собрать базу фрилансеров важно, но еще важнее создать пространство, в котором будет возможно работать с ними постоянно. Облака талантов — отличная возможность держать рядом тысячи людей и подключать их, когда это необходимо. Привлекая большое количество проектных исполнителей, компании будут зарабатывать больше денег и масштабировать собственную бизнес-модель.

Так, например, Google был одной из первых компаний, которая научилась зарабатывать вместе с проектными исполнителями. Изначально, когда компания начала зарабатывать на поисковой рекламе, количество показов напрямую зависело от количества поисковых запросов на сайте google.com.

Чтобы увеличить прибыль, Google создал рекламную сеть (GDN) и привлек в нее десятки тысяч веб-мастеров, которые стали размещать рекламу на собственных площадках.

В течение 3-4 лет половина всего трудоспособного населения будет вовлечена в проектную занятость — пандемия только усилила этот эффект. Компании уже начинают конкурировать за фрилансеров, и важно, чтобы весь бизнес, а не только IT-сфера, сделал шаг в сторону проектной работы.

Фото на обложке: Shutterstock / Nik Merkulov