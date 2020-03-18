Рост клиентов, конкурентов и популярности. К чему еще готовиться облачным компаниям в 2020 году?

Облачные решения вошли в топ основных IT-трендов предыдущего года . Как ситуация выглядит сейчас и как будет развиваться дальше? На что обратить внимание игрокам рынка «облаков»?

Российский рынок: рост стабильный, но не взрывной

Прежде всего нужно понимать, что хотя об облачных решениях довольно много говорят, на самом деле процент переходящих на них компаний не так уж велик. Это связано со множеством факторов, среди которых защита данных, юридические вопросы, цифровое неравенство регионов применительно к нашей стране и многое другое.

Отечественный рынок облаков довольно ограничен: в сущности, по-настоящему крупных облачных провайдеров в нашей стране нет, и российские заказчики активно пользуются продуктами глобальных лидеров рынка (AWS, MS Azure).

По прогнозам исследователей iKS-Consulting, объем российского рынка облачных услуг будет расти в среднем на 23,5% в год, достигнув к 2023 году 196 млрд рублей. Эта оценка довольно ясно демонстрирует, что отрасль находится в состоянии стабильного, но не взрывного роста.

Впрочем, есть и менее оптимистичные мнения. Некоторые аналитики, например, считают, что вышеприведенные цифры не отражают реального положения дел и не дают понимания текущего состояния технологического прогресса.

Малый бизнес — облачный клиент

Есть как минимум один сегмент отечественного бизнеса, для которого облачные решения будут сохранять свою востребованность в ближайшее время, — это малый бизнес. Кражи конфиденциальной информации, спам и даже DDos-атаки не теряют своей актуальности как угрозы, от которых нужна защита.

Облачные решения для малого бизнеса — это возможность передать защиту подобного рода провайдерам и тратить на обмен данными в компании в разы меньше средств, чем того требуют корпоративные сервера.

Простой пример. Малая фирма на 20 человек ведет интенсивные коммуникации между сотрудниками в электронной почте. В день на один почтовый ящик без фильтрации может приходить до нескольких сотен писем спама. Каждый сотрудник будет тратить на их обработку от 30 до 60 минут своего рабочего времени.

Выхода только два:

либо фильтровать спам будет системный администратор компании,

либо — специалисты облачного сервера.

Но работа системного администратора подразумевает наличие корпоративного сервера, что дорого стоит. Позволить себе расходы на это малый бизнес не может, поэтому облачные решения для него — оптимальный выход из положения.

Однако в нашей стране малый бизнес не очень серьезно влияет на экономические показатели — до 75% ВВП формируют все-таки крупные компании. А это означает, что и картину состояния рынка облачных решений процент их востребованности в малых фирмах кардинально не меняет.

Возможная оптимизация цен

Среди востребованных «облаков» популярность демонстрирует сегмент SaaS, который сейчас растет в среднем на 30–40% в год. В предыдущие годы крупнейшие производители SaaS поставили рекорды по росту выручки.

Не особенно отстают от них и решения IaaS: здесь на неплохие позиции еще в прошлом году вышли отечественные компании (например, «Ростелеком», МТС, DataLine). Кроме того, облачные решения становятся достаточно востребованными в госсекторе.

Все эти факторы позволяют спрогнозировать постепенную оптимизацию цен на облака. Это поможет производителям сделать свои решения более доступными для разных сегментов бизнеса и постепенно сокращать цифровое неравенство регионов в нашей стране. Помочь здесь может как по-прежнему низкий уровень проникновения SaaS (в частности), так и общее оживление рынка ИТ, которое пока сохраняется.

Тренд на частные облака

Становятся востребованными (и, видимо, эта тенденция будет набирать обороты) виртуальные частные облака (Virtual Private Cloud). В нашей стране их предлагают пользователям такие компании, как SberCloud и Selectel.

По сути, VPC — это «облако в облаке». Его суть заключается в том, что клиенты не делят используемое оборудование (системы хранения, серверы, сетевые устройства) с другими арендаторами, как в публичных облаках, а используют выделенный пул ресурсов, оплачиваемый по мере их использования. За счет этого клиенту VPC предоставляется полный контроль за ресурсами, обеспечивается безопасность облачной среды.

Наиболее популярные сферы, которым подходят частные облака — компании-разработчики софта, финансовые структуры и медицина. Здесь критично важен вопрос о безопасности данных, о чем пойдет речь в следующем пункте.

Безопасность прежде всего

Один из ключевых факторов при выборе облачных решений — вопрос информационной безопасности. Любая компания, вне зависимости от масштабов и сферы бизнеса, заинтересована в том, чтобы максимально обезопасить себя от утечек данных. В связи с этим можно прогнозировать на грядущий год повышение качества информационной безопасности облаков. Будут появляться новые инструменты и технологии для обеспечения комплексной и централизованной защиты данных.

Это естественная тенденция, которая существует с момента выхода облачных решений на рынок. С каждым годом ситуация меняется в лучшую сторону, однако фактор риска все равно остается и периодически дает о себе знать.

Одним из самых громких мировых событий подобного рода в прошлом году стала утечка учетных данных американского банка Capital One, который пользуется услугами AWS. На этом фоне ведущие компании облачной отрасли в грядущем году наверняка начнут вкладывать ресурсы в создание собственных решений по ИБ.

Как получить максимум

В заключение поговорим о том, что стоить учесть, если ваша компания планирует усилить свои позиции на отечественном облачном рынке в 2020 году.

Рост количества конкурентов : рынок продолжает увеличиваться, и нельзя исключать того, что на нем появятся прогрессивные новички, которые могут сразу же занять перспективные ниши. Действуйте с оглядкой на этот факт, мониторьте конкурентов и их преимущества.

: рынок продолжает увеличиваться, и нельзя исключать того, что на нем появятся прогрессивные новички, которые могут сразу же занять перспективные ниши. Действуйте с оглядкой на этот факт, мониторьте конкурентов и их преимущества. Востребованность облаков среди малого бизнеса (конечно, в зависимости от специфики решений, которые вы предлагаете): это отличные и перспективные клиенты, благодаря которым, в частности, растет сегмент SaaS.

(конечно, в зависимости от специфики решений, которые вы предлагаете): это отличные и перспективные клиенты, благодаря которым, в частности, растет сегмент SaaS. Растущая популярность частных виртуальных облаков : возможно, ваша компания уже задумывалась над предоставлением клиентам таких решений. Если нет, сейчас самое время развиваться в этом направлении.

: возможно, ваша компания уже задумывалась над предоставлением клиентам таких решений. Если нет, сейчас самое время развиваться в этом направлении. Качество информационной безопасности облаков: в его повышении заинтересован любой клиент. Хотите стать более конкурентоспособными? Разработайте более эффективные механизмы защиты данных, чем у ваших соперников на рынке.

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