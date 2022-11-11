На конференции «100 частных школ России» расскажут, как строить успешную частную школу

18 ноября в культурном парке «Этномир» пройдет масштабная конференция «100 частных школ России», посвященная развитию частного образования. Российские специалисты с богатым опытом в частном образовании и топовые международные эксперты расскажут, как строить успешную и сильную школу.
Главная ценность конференции — обмен опытом, технологии продаж, привлечения инвестиций, а также знания о мерах поддержки государства для развития компаний.
В рамках конференции спикеры раскроют две темы:
- экономика частной школы: инвестиции, доходность, капитализация, масштабирование;
- лучшие образовательные методики и программы в частных школах России.
Мероприятие будет полезно руководителям частных школ, инвесторам, педагогам и родителям школьников.
Участие бесплатное. Подробная информация и регистрация — на сайте.
Фото на обложке: Monkey Business Images /
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