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На конференции «100 частных школ России» расскажут, как строить успешную частную школу

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

18 ноября в культурном парке «Этномир» пройдет масштабная конференция «100 частных школ России», посвященная развитию частного образования. Российские специалисты с богатым опытом в частном образовании и топовые международные эксперты расскажут, как строить успешную и сильную школу.

На конференции «100 частных школ России» расскажут, как строить успешную частную школу
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Главная ценность конференции — обмен опытом, технологии продаж, привлечения инвестиций, а также знания о мерах поддержки государства для развития компаний.

В рамках конференции спикеры раскроют две темы:

  • экономика частной школы: инвестиции, доходность, капитализация, масштабирование;
  • лучшие образовательные методики и программы в частных школах России.

Мероприятие будет полезно руководителям частных школ, инвесторам, педагогам и родителям школьников.

Участие бесплатное. Подробная информация и регистрация — на сайте.

Фото на обложке: Monkey Business Images / Shutterstock

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