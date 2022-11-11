18 ноября в культурном парке «Этномир» пройдет масштабная конференция «100 частных школ России», посвященная развитию частного образования. Российские специалисты с богатым опытом в частном образовании и топовые международные эксперты расскажут, как строить успешную и сильную школу.

На конференции «100 частных школ России» расскажут, как строить успешную частную школу