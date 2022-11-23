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Идет прием заявок на технологический конкурс 5G SmartTech

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

Фонд «Московский инновационный кластер», ГК «Аквариус», «МегаФон» и MTS Startup Hub ищут инновационные решения в сфере ИИ, облачных и мобильных технологий, нового уровня развития сетей и сервиса. Подать заявку можно до 27 ноября.

Идет прием заявок на технологический конкурс 5G SmartTech

Принять участие в конкурсе 5G Smart Tech 2022 могут стартапы и 

  • высокотехнологичные компании по направлениям:
  • инновации 5G, IoT (интернет вещей), технологии ИИ;
  • развитие гетерогенных беспроводных сетей мобильной связи 5G;
  • цифровые и стационарные устройства;
  • развитие программно-определяемых сетей распределенного доступа SD-WAN;
  • облачные сервисы cybersecurity;
  • решения для развертывания сетей в жилых домах.

Участники получат возможность:

  • запустить пилотный проект с корпоративными заказчиками и потенциальными клиентами из числа партнеров конкурса;
  • привлечь инвестиции после успешного прохождения всех этапов конкурса;
  • создать новые бизнес-связи и масштабирование проекта;
  • присоединиться к сообществу предпринимателей-единомышленников.

Подробная информация и регистрация — на сайте.

Фото на обложке: Yurchanka Siarhei / Shutterstock

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