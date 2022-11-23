Фонд «Московский инновационный кластер», ГК «Аквариус», «МегаФон» и MTS Startup Hub ищут инновационные решения в сфере ИИ, облачных и мобильных технологий, нового уровня развития сетей и сервиса. Подать заявку можно до 27 ноября.

Идет прием заявок на технологический конкурс 5G SmartTech