Идет прием заявок на технологический конкурс 5G SmartTech

Фонд «Московский инновационный кластер», ГК «Аквариус», «МегаФон» и MTS Startup Hub ищут инновационные решения в сфере ИИ, облачных и мобильных технологий, нового уровня развития сетей и сервиса. Подать заявку можно до 27 ноября.
Принять участие в конкурсе 5G Smart Tech 2022 могут стартапы и
- высокотехнологичные компании по направлениям:
- инновации 5G, IoT (интернет вещей), технологии ИИ;
- развитие гетерогенных беспроводных сетей мобильной связи 5G;
- цифровые и стационарные устройства;
- развитие программно-определяемых сетей распределенного доступа SD-WAN;
- облачные сервисы cybersecurity;
- решения для развертывания сетей в жилых домах.
Участники получат возможность:
- запустить пилотный проект с корпоративными заказчиками и потенциальными клиентами из числа партнеров конкурса;
- привлечь инвестиции после успешного прохождения всех этапов конкурса;
- создать новые бизнес-связи и масштабирование проекта;
- присоединиться к сообществу предпринимателей-единомышленников.
Подробная информация и регистрация — на сайте.
Фото на обложке: Yurchanka Siarhei /
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