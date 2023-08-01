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Как открыть успешный ресторан на Патриарших: новый выпуск подкаста «А как?»

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

«А как?» — подкаст основателей digital-агентства Hope Group, в котором ведущие обсуждают с экспертами темы бизнеса и маркетинга. Гость нового выпуска — Виталий Истомин, основатель московских ресторанов Narnia, Loona, Patriki Cafe, AVA Cafe. Он поделился секретами успешного управлениями заведениями общепита.   

Как открыть успешный ресторан на Патриарших: новый выпуск подкаста «А как?»
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Ресторанный бизнес — это непросто. Однако московский ресторатор Виталий Истомин знает, как сделать заведения успешными и процветающими. В выпуске подкаста «А как?» он рассказал:

  • сколько стоит открыть ресторан в центре Москвы;
  • почему в одних ресторанах полная посадка, в других — нет;
  • что нужно, чтобы ресторан окупался;
  • как подобрать меню, которое захотят попробовать;
  • нужно ли сотрудникам ходить к конкурентам;
  • какие личностные качества нужны для ведения бизнеса;
  • как успевать контролировать процессы и справляться со стрессом.

Посмотреть выпуск можно здесь.

Фото на обложке: Alexander Storchak / Shutterstock

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