Как открыть успешный ресторан на Патриарших: новый выпуск подкаста «А как?»

«А как?» — подкаст основателей digital-агентства Hope Group, в котором ведущие обсуждают с экспертами темы бизнеса и маркетинга. Гость нового выпуска — Виталий Истомин, основатель московских ресторанов Narnia, Loona, Patriki Cafe, AVA Cafe. Он поделился секретами успешного управлениями заведениями общепита.
Ресторанный бизнес — это непросто. Однако московский ресторатор Виталий Истомин знает, как сделать заведения успешными и процветающими. В выпуске подкаста «А как?» он рассказал:
- сколько стоит открыть ресторан в центре Москвы;
- почему в одних ресторанах полная посадка, в других — нет;
- что нужно, чтобы ресторан окупался;
- как подобрать меню, которое захотят попробовать;
- нужно ли сотрудникам ходить к конкурентам;
- какие личностные качества нужны для ведения бизнеса;
- как успевать контролировать процессы и справляться со стрессом.
Посмотреть выпуск можно здесь.
Фото на обложке: Alexander Storchak /
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