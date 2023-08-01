Как открыть успешный ресторан на Патриарших: новый выпуск подкаста «А как?»

«А как?» — подкаст основателей digital-агентства Hope Group , в котором ведущие обсуждают с экспертами темы бизнеса и маркетинга. Гость нового выпуска — Виталий Истомин, основатель московских ресторанов Narnia, Loona, Patriki Cafe, AVA Cafe. Он поделился секретами успешного управлениями заведениями общепита.

Ресторанный бизнес — это непросто. Однако московский ресторатор Виталий Истомин знает, как сделать заведения успешными и процветающими. В выпуске подкаста «А как?» он рассказал:

сколько стоит открыть ресторан в центре Москвы;

почему в одних ресторанах полная посадка, в других — нет;

что нужно, чтобы ресторан окупался;

как подобрать меню, которое захотят попробовать;

нужно ли сотрудникам ходить к конкурентам;

какие личностные качества нужны для ведения бизнеса;

как успевать контролировать процессы и справляться со стрессом.

Посмотреть выпуск можно здесь.

Фото на обложке: Alexander Storchak / Shutterstock