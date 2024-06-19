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В Москве пройдет AdIndex City Conference

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

26 июня состоится ежегодная конференция AdIndex City Conference от команды AdIndex. Концепция мероприятия в этом году — «Автостопом по рекламной галактике». Профессионалов из индустрии рекламы, маркетинга и PR будут ждать митапы и обмен опытом с коллегами, а также генерация идей для развития бизнеса. Для участия необходимо приобрести билет.

В Москве пройдет AdIndex City Conference
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В рамках мероприятия запланировано 24 секции, пять потоков, более 130 спикеров, а также кейсы, аналитика, прогнозы, антикризисные и маркетинговые стратегии, лекции, бенчмарки, дискуссии и жаркие споры о современных подходах в Digital, ATL, PR, SMM, AI и Mobile.

Участники узнают, как создавать, упаковывать, монетизировать и распространять контент; как трансформируется рынок блогеров и какие изменения ждут рекламодателей; кто сегодня амбассадор и лидер мнений среди молодежи и так ли хрупко и инфантильно поколение «снежинок».

Среди спикеров:

  • Олег Дорожок, директор по маркетингу и монетизации Ozon; 
  • Василий Большаков, директор по маркетингу «М.Видео–Эльдорадо»;  
  • Михаил Горбунцов, медиадиректор «Т-Банк»; 
  • Алексей Кулаков, управляющий директор по маркетингу Lamoda; 
  • Наталья Жестарева, директор по маркетингу «Sибирская коллекция»;  
  • Варвара Басанович, операционный директор по маркетингу «Столото»; 
  • Ирина Зернышко, директор по маркетинговым коммуникациям, медиа и цифровой трансформации крупная CPG-компания;  
  • Ренат Шаяхметов, директор по бренду и контентному маркетингу «Иви»;
  • Александра Синицина, руководитель группы корпоративных онлайн-коммуникаций Health&Nutrition; 
  • Яна Чупина, руководитель департамента по медиапланированию и социальным медиа «Билайн» и другие. 

Подробная информация и билеты — на сайте.

Фото на обложке: AdIndex

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