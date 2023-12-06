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На AgroCode Conf обсудят, что ждет AgroTech в 2024 году

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

13 декабря состоится ежегодная конференция, посвященная прорывным сельскохозяйственным технологиям, AgroCode Conf 2023. Впервые мероприятие пройдет в офлайн-формате — на ВДНХ. Организатор — «Россельхозбанк».

На AgroCode Conf обсудят, что ждет AgroTech в 2024 году

AgroCode Conf 2023 будет интересна представителям AgroTech-стартапов и компаний, классических аграрных предприятий, институтов развития и поддержки, а также фермерам, IT-специалистам и всем, кто заинтересован в развитии российского AgroTech. 

Участники узнают:

  • как цифровые технологии изменят аграрный сектор в 2024 году;
  • о трендах российского и глобального AgroTech;
  • о передовых технологиях растениеводства и животноводства;
  • как выглядит тарелка долголетия;
  • какие кадры нужны AgroTech и многое другое. 

Среди гостей конференции — «Россельхозбанк», Центр морских исследований МГУ имени М.В. Ломоносова, «КлимБиоТех», ExactFarming, KSITEST, Oilgene, MyGenetics, «Мираторг», «Черкизово» и другие.

Участие в AgroCode Conf 2023 бесплатное, по регистрации

Кроме того, до 15 декабря идет прием заявок на премию «AgroCode Toп-100» в области эффективных и прикладных достижений российского агротех-сектора. Всего будет 10 номинаций: 

  1. «Персона года в агротехе». 
  2. «Образовательный проект года в сфере агро».
  3. «Событие года в сфере агро».
  4. «Профессия будущего в агро».
  5. «Лучший цифровой сервис для сельского хозяйства».
  6. «Агротех-стартап года».
  7. «Агроинвестор года».
  8. «Международное сотрудничество в сфере агротехнологий».
  9. «Социальный проект в агро».
  10. «Научное открытие года в сфере агро».

Претендентов на главный приз оценят независимые эксперты по нескольким критериями. В каждой номинации — шорт-лист из 10 участников и один победитель. Рейтинг опубликуют ведущие аграрные СМИ.

Фото на обложке: BigPixel Photo / Shutterstock

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