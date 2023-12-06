На AgroCode Conf обсудят, что ждет AgroTech в 2024 году

13 декабря состоится ежегодная конференция, посвященная прорывным сельскохозяйственным технологиям, AgroCode Conf 2023. Впервые мероприятие пройдет в офлайн-формате — на ВДНХ. Организатор — «Россельхозбанк».
AgroCode Conf 2023 будет интересна представителям AgroTech-стартапов и компаний, классических аграрных предприятий, институтов развития и поддержки, а также фермерам, IT-специалистам и всем, кто заинтересован в развитии российского AgroTech.
Участники узнают:
- как цифровые технологии изменят аграрный сектор в 2024 году;
- о трендах российского и глобального AgroTech;
- о передовых технологиях растениеводства и животноводства;
- как выглядит тарелка долголетия;
- какие кадры нужны AgroTech и многое другое.
Среди гостей конференции — «Россельхозбанк», Центр морских исследований МГУ имени М.В. Ломоносова, «КлимБиоТех», ExactFarming, KSITEST, Oilgene, MyGenetics, «Мираторг», «Черкизово» и другие.
Участие в AgroCode Conf 2023 бесплатное, по регистрации.
Кроме того, до 15 декабря идет прием заявок на премию «AgroCode Toп-100» в области эффективных и прикладных достижений российского агротех-сектора. Всего будет 10 номинаций:
- «Персона года в агротехе».
- «Образовательный проект года в сфере агро».
- «Событие года в сфере агро».
- «Профессия будущего в агро».
- «Лучший цифровой сервис для сельского хозяйства».
- «Агротех-стартап года».
- «Агроинвестор года».
- «Международное сотрудничество в сфере агротехнологий».
- «Социальный проект в агро».
- «Научное открытие года в сфере агро».
Претендентов на главный приз оценят независимые эксперты по нескольким критериями. В каждой номинации — шорт-лист из 10 участников и один победитель. Рейтинг опубликуют ведущие аграрные СМИ.
Фото на обложке: BigPixel Photo /
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