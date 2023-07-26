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Стартовал ИИ-буткемп для школьников и студентов

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

Онлайн-буткемп AI-Arrow — возможность для школьников и студентов развить навыки в сфере программирования и искусственного интеллекта, реализовать интересные проекты и подготовиться к соревнованиям и олимпиадам, победа в которых дает до 100 баллов ЕГЭ при поступлении в вузы. Присоединиться к интенсиву можно до 15 августа. 

Стартовал ИИ-буткемп для школьников и студентов
Заставь искусственный интеллект самообучаться и совершенствоваться – выбирай онлайн-курсы в каталоге курсов по машинному обучению.

Буткемп AI-Arrow состоит из трех модулей:

  1. Junior — для тех, кто только начинает путь в программировании и хочет познакомиться с основами искусственного интеллекта и языка программирования Python.
  2. Middle — для участников, которые готовы погрузиться в область машинного обучения (ML), научиться строить графики и делать из них выводы.
  3. Senior — для тех, кто всерьез решил заняться обучением нейросетей, попрактиковаться в компьютерном зрении и обработке естественного языка.

В завершение буткемпа — с 10 по 20 августа — пройдет хакатон, посвященный теме экологии и охраны природы. Победители и призеры хакатона получат денежные призы и мерч.

Организатор — Академия искусственного интеллекта для школьников благотворительного фона Сбербанка «Вклад в будущее» при поддержке Кружкового движения НТИ. 

Фото на обложке: NDAB Creativity / Shutterstock

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