Стартовал ИИ-буткемп для школьников и студентов

Онлайн-буткемп AI-Arrow — возможность для школьников и студентов развить навыки в сфере программирования и искусственного интеллекта, реализовать интересные проекты и подготовиться к соревнованиям и олимпиадам, победа в которых дает до 100 баллов ЕГЭ при поступлении в вузы. Присоединиться к интенсиву можно до 15 августа.

Буткемп AI-Arrow состоит из трех модулей:

Junior — для тех, кто только начинает путь в программировании и хочет познакомиться с основами искусственного интеллекта и языка программирования Python. Middle — для участников, которые готовы погрузиться в область машинного обучения (ML), научиться строить графики и делать из них выводы. Senior — для тех, кто всерьез решил заняться обучением нейросетей, попрактиковаться в компьютерном зрении и обработке естественного языка.

В завершение буткемпа — с 10 по 20 августа — пройдет хакатон, посвященный теме экологии и охраны природы. Победители и призеры хакатона получат денежные призы и мерч.

Организатор — Академия искусственного интеллекта для школьников благотворительного фона Сбербанка «Вклад в будущее» при поддержке Кружкового движения НТИ.

Фото на обложке: NDAB Creativity / Shutterstock