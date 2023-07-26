Стартовал ИИ-буткемп для школьников и студентов

Онлайн-буткемп AI-Arrow — возможность для школьников и студентов развить навыки в сфере программирования и искусственного интеллекта, реализовать интересные проекты и подготовиться к соревнованиям и олимпиадам, победа в которых дает до 100 баллов ЕГЭ при поступлении в вузы. Присоединиться к интенсиву можно до 15 августа.
Буткемп AI-Arrow состоит из трех модулей:
- Junior — для тех, кто только начинает путь в программировании и хочет познакомиться с основами искусственного интеллекта и языка программирования Python.
- Middle — для участников, которые готовы погрузиться в область машинного обучения (ML), научиться строить графики и делать из них выводы.
- Senior — для тех, кто всерьез решил заняться обучением нейросетей, попрактиковаться в компьютерном зрении и обработке естественного языка.
В завершение буткемпа — с 10 по 20 августа — пройдет хакатон, посвященный теме экологии и охраны природы. Победители и призеры хакатона получат денежные призы и мерч.
Организатор — Академия искусственного интеллекта для школьников благотворительного фона Сбербанка «Вклад в будущее» при поддержке Кружкового движения НТИ.
Фото на обложке: NDAB Creativity /
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