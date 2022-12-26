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«Академия инноваторов» приглашает начинающих предпринимателей в программу развития стартапов

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

Программа «Академии инноваторов» направлена на трансформацию идеи в работающий продукт для последующего выхода с ним на рынок. Участников ждет курс лекций по созданию технологического бизнеса и серия практических занятий с экспертами, имеющих опыт развитая стартапов в различных отраслях. Подать заявку можно до 15 января 2023 года. 

«Академия инноваторов» приглашает начинающих предпринимателей в программу развития стартапов

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

Программа пройдет в кластере «Ломоносов» технологической долины МГУ «Воробьевы горы». Принять участие могут авторы технологичных проектов, студенты с бизнес-потенциалом, ученые и предприниматели, команды с инновационными идеями и спиноферы — опытные руководители, готовые реализовать себя в стартапе. 

В рамках программы будет сформировано 100 проектных команд из двух и более человек. У каждой команды будет ментор и трекер. Кроме того, участникам предоставят бесплатные рабочие места в коворкинге инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы». Участники создадут прототипы продуктов и смогут протестировать их на городских и коммерческих площадках Москвы.  

Участие в программе бесплатное. Занятия будут проходить в очной форме.

Фото на обложке: Christina @ wocintechchat.com / Unsplash

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