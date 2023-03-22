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«Академия стартапов» набирает технологические проекты в новую программу

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

«Академия стартапов» — акселератор на базе кластера «Ломоносов». Новый поток программы стартует в мае 2023 года. По ее итогам проекты представят свой продукт экспертам, потенциальным заказчикам и инвесторам. Подать заявку можно до 30 марта.    

«Академия стартапов» набирает технологические проекты в новую программу

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

В 2021-2022 году программу «Академия стартапов» (в прошлом — StartHub.Moscow) прошли более 300 компаний. Акселератор помог им увеличить выручку в среднем в три раза и суммарно привлечь около 1,5 млрд рублей венчурного финансирования и господдержки. 

Участников нового потока ждут:

  • трекинг, менторство и индивидуальные консультации;
  • нон-стоп нетворкинг с другими участниками;
  • лекции, сессии и воркшопы от экспертов;
  • новый human-friendly коворкинг в кластере «Ломоносов». 

Программа стартует в мае и продлится не менее пяти месяцев. Итоговый этап — демо-день, где лучшие участники смогут представить свой продукт экспертам, потенциальным заказчикам и инвесторам. 

Подать заявку на участие могут технологические компании, зарегистрированные в Москве. Количество мест ограничено.

Фото на обложке: fizkes / Shutterstock

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