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АКИ проведет встречу о продвижении бизнеса с помощью цифрового искусства

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

18 апреля в бизнес-центре «Усадьба» Агентство креативных индустрий Москвы проведет встречу, посвященную цифровому искусству. Эксперты расскажут, как применять digital-искусство для продвижения бизнеса. Участие бесплатное, по регистрации. 

АКИ проведет встречу о продвижении бизнеса с помощью цифрового искусства
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Сегодня многие компании, причем не только из IT-индустрии, используют цифровое искусство для привлечения аудитории и взаимодействия с ней. Но в то же время есть и те, кто еще по каким-то причинам не попробовал этот инструмент для продвижения бизнеса. На встрече Агентства креативных индустрий эксперты поделятся информацией, которая поможет сделать первые шаги в этом направлении. 

Участники узнают:

  • почему сегодня практически любой компании может быть полезна интеграция цифрового искусства;
  • какими могут быть формы цифрового искусства и где они применимы;
  • где найти подходящие арт-объекты и тех, кто их создает;
  • как монетизировать цифровые арт-объекты.

Спикеры:

  • Евгения Сероусова, куратор отдела новейших течений Русского музея и основатель Maison25;
  • Kirill Rave, медиа- и цифровой художник, член Международного союза педагогов-художников, номинант первой Московской арт-премии, участник международных биеннале.

Встреча будет полезна галереям, дизайн-студиям, креативным бюро, маркетинговым агентствам, digital-художникам и всем, кто заинтересован развивать арт-проекты и ищет новых партнеров. 

Регистрация открыта на сайте.

Фото на обложке: Diego Cervo / Shutterstock

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