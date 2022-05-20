13 стартапов вошли в новый грантовый акселератор бизнес-инкубатора ВШЭ

Грантовый акселератор бизнес-инкубатора ВШЭ направлен на подготовку и упаковку технологических стартапов для получения финансирования. Его участникам предстоит на протяжении двух месяцев работать над проектом, а в финале программы — представить решение инвесторам. Лучшие команды получат гранты на развитие.
Перспективные совершенно непохожие друг на друга проекты: стартап, посвященный строительству монолитных домов под ключ за один день, распределенная сеть автоматизированных грибных сити-ферм, онлайн-биржа рекламы в Telegram и многие другие — прошли отбор в новый грантовый акселератор бизнес-инкубатора ВШЭ.
В течение девяти недель участники будут работать над проектами, пользуясь ресурсами корпораций и экспертной поддержкой партнеров инкубатора. Лучшие команды подадут заявки на грантовое финансирование от государственных институтов поддержки.
Команды из двух и более человек с MVP или готовой технологией ожидают еженедельные консультации с entrepreneur in residence, работа со стартапом не менее 30 часов в неделю, встречи с менторами, консультации по грантам, треки по достижению целей и финальный демо-день с приглашением инвесторов, представителей корпораций и СМИ.
Каждый проект пройдет четыре этапа: выбор приоритетного гранта, экспертизу, упаковку и подачу заявки на грантовое финансирование.
Подробнее об акселераторе можно узнать на сайте.
Фото на обложке: dotshock /
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