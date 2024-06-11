Открыт прием заявок в третий сезон акселератора MGIMO Ventures

Подать заявку и получить поддержку от MGIMO Ventures могут как студенты и выпускники МГИМО, так и российские и международные команды. Для участия необходимо развивать проект на стадии MVP или первых продаж. Подать заявку можно до 23 июня. Основная часть программы пройдет онлайн.

Новый сезон программы стартует в начале июля. Среди направлений акселератора — FinTech, HRTech, EdTech, AgroTeсh, FoodTech, MedTech и другие.

В программе смогут принять участие 20 перспективных стартапов, часть из которых будет представлена наиболее успешными выпускниками третьего сезона преакселератора MGIMO Ventures. Экспертный отбор проведут специалисты от МГИМО и компании Startech.vc.

Участники третьего сезона получат поддержку наставников и смогут обращаться за консультацией к экспертам. Вебинары, лекции и мастер-классы — официальная программа профессиональной переподготовки Школы бизнеса и международных компетенций МГИМО. По завершении акселератора участники получат удостоверение (при наличии высшего образования) или сертификат.

У стартапов будет возможность запустить пилотный проект в крупных корпорациях-партнерах программы и присоединиться к большому нетворкинг-сообществу MGIMO Ventures. По итогам акселератора некоторые решения могут быть внедрены на базе МГИМО.

В рамках акселерационной программы участники соберутся на бизнес-завтраке. Также для стартапов запланирована организация инвестиционного комитета, где у основателей проектов будет возможность представить свои инновационные решения венчурным аналитикам и представителям фондов.

На демо-дне стартапы смогут привлечь внимание потенциальных партнеров и инвесторов, а также расширить свой профессиональный круг общения.

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