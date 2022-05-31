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Завершается прием заявок в акселератор MGIMO Ventures

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

MGIMO Ventures — это трехмесячная программа для стартапов ранних стадий, участие в которой доступно как студентам и выпускникам МГИМО, так и российским и международным командам.

Завершается прием заявок в акселератор MGIMO Ventures
Ак Барс Банк начал прием заявок по программе льготной ипотеки для сотрудников IT-компаний. Подробнее по ссылке

Участников ждут экспертные сессии с лидерами рынка, которые являются состоявшимися предпринимателями, возможность выиграть гранты и привлечь инвестиции, сопровождение опытного трекера, эксперта в области развития стартапов, образовательная программа, нетворкинг с другими проектами, партнерами программы и представителями профильных компаний.

Прием заявок продлится до 3 июня включительно. Участие для проектов в MGIMO Ventures бесплатное.

Подробнее о направлениях программы и условиях участия можно узнать на официальном сайте

Акселератор МГИМО реализуется в партнерстве с венчурной компанией Startech.vc в рамках программы государственной поддержки университетов «Приоритет 2030».

Фото на обложке: wavebreakmedia / Shutterstock

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