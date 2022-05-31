Завершается прием заявок в акселератор MGIMO Ventures

MGIMO Ventures — это трехмесячная программа для стартапов ранних стадий, участие в которой доступно как студентам и выпускникам МГИМО, так и российским и международным командам.
Участников ждут экспертные сессии с лидерами рынка, которые являются состоявшимися предпринимателями, возможность выиграть гранты и привлечь инвестиции, сопровождение опытного трекера, эксперта в области развития стартапов, образовательная программа, нетворкинг с другими проектами, партнерами программы и представителями профильных компаний.
Прием заявок продлится до 3 июня включительно. Участие для проектов в MGIMO Ventures бесплатное.
Подробнее о направлениях программы и условиях участия можно узнать на официальном сайте.
Акселератор МГИМО реализуется в партнерстве с венчурной компанией Startech.vc в рамках программы государственной поддержки университетов «Приоритет 2030».
Фото на обложке: wavebreakmedia /
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