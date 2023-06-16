Стартапы смогут запитчить проекты заинтересованным инвесторам в рамках ALT Investment Conf 2023

30 июня в Центре событий РБК при поддержке бизнес-клуба «Атланты» пройдет первая конференция по альтернативным инвестициям ALT Investment Conf 2023 . На мероприятии обсудят, как вкладывать в непубличные компании малого и среднего бизнеса, реальные активы. Также в рамках конференции состоится инвестиционный питчинг, благодаря которому стартапы смогут выйти на частного инвестора.

Задача конференции и в частности питч-сессии — сформировать среду для развития P2P-инвестиций и создать открытое пространство для встречи перспективных стартапов и заинтересованных инвесторов.

Принять участие в инвестиционном питчинге может любой стартап, ищущий инвесторов, в независимости от сферы деятельности. Для подачи заявки необходимо подготовить презентацию, которая будет включать не менее семи слайдов и содержать:

краткое описание и суть проекта;

его сильные стороны;

стадию развития;

предложение для потенциального инвестора;

анализ рынка, который будет включать описание целевой аудитории, доступный рынок сбыта, обзор конкурентов, преимущество продукта в сравнении с конкурентами;

данные по выручке, операционной прибыли, объему собственного капитала и займов третьих лиц.

Среди члены отборочной комиссии:

Тимур Беликов, инвестбанкир;

Кирилл Комаров, руководитель департамента аналитики «Тинькофф Инвестиции»;

Михаил Лукьянов, финансовый директор «ЦИАН»;

Виктория Хасанова, основатель Global Invest.

Эксперты оценят проекты с точки зрения оптимального баланса между предлагаемой доходностью и риск-профилем и выберут пять лучших. Эти компании получат возможность выступить в Центре событий РБК перед 500 гостями Alt Investment Conf с личной презентацией.

Подать заявку для участие в питч-сессии можно на сайте до 23 июня включительно.

Фото на обложке: Anton Gvozdikov / Shutterstock