Стартапы смогут запитчить проекты заинтересованным инвесторам в рамках ALT Investment Conf 2023

30 июня в Центре событий РБК при поддержке бизнес-клуба «Атланты» пройдет первая конференция по альтернативным инвестициям ALT Investment Conf 2023. На мероприятии обсудят, как вкладывать в непубличные компании малого и среднего бизнеса, реальные активы. Также в рамках конференции состоится инвестиционный питчинг, благодаря которому стартапы смогут выйти на частного инвестора.
Задача конференции и в частности питч-сессии — сформировать среду для развития P2P-инвестиций и создать открытое пространство для встречи перспективных стартапов и заинтересованных инвесторов.
Принять участие в инвестиционном питчинге может любой стартап, ищущий инвесторов, в независимости от сферы деятельности. Для подачи заявки необходимо подготовить презентацию, которая будет включать не менее семи слайдов и содержать:
- краткое описание и суть проекта;
- его сильные стороны;
- стадию развития;
- предложение для потенциального инвестора;
- анализ рынка, который будет включать описание целевой аудитории, доступный рынок сбыта, обзор конкурентов, преимущество продукта в сравнении с конкурентами;
- данные по выручке, операционной прибыли, объему собственного капитала и займов третьих лиц.
Среди члены отборочной комиссии:
- Тимур Беликов, инвестбанкир;
- Кирилл Комаров, руководитель департамента аналитики «Тинькофф Инвестиции»;
- Михаил Лукьянов, финансовый директор «ЦИАН»;
- Виктория Хасанова, основатель Global Invest.
Эксперты оценят проекты с точки зрения оптимального баланса между предлагаемой доходностью и риск-профилем и выберут пять лучших. Эти компании получат возможность выступить в Центре событий РБК перед 500 гостями Alt Investment Conf с личной презентацией.
Подать заявку для участие в питч-сессии можно на сайте до 23 июня включительно.
Фото на обложке: Anton Gvozdikov /
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