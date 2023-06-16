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Стартапы смогут запитчить проекты заинтересованным инвесторам в рамках ALT Investment Conf 2023

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

30 июня в Центре событий РБК при поддержке бизнес-клуба «Атланты» пройдет первая конференция по альтернативным инвестициям ALT Investment Conf 2023. На мероприятии обсудят, как вкладывать в непубличные компании малого и среднего бизнеса, реальные активы. Также в рамках конференции состоится инвестиционный питчинг, благодаря которому стартапы смогут выйти на частного инвестора. 

Стартапы смогут запитчить проекты заинтересованным инвесторам в рамках ALT Investment Conf 2023

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

Задача конференции и в частности питч-сессии — сформировать среду для развития P2P-инвестиций и создать открытое пространство для встречи перспективных стартапов и заинтересованных инвесторов.

Принять участие в инвестиционном питчинге может любой стартап, ищущий инвесторов, в независимости от сферы деятельности. Для подачи заявки необходимо подготовить презентацию, которая будет включать не менее семи слайдов и содержать:

  • краткое описание и суть проекта;
  • его сильные стороны;
  • стадию развития;
  • предложение для потенциального инвестора;
  • анализ рынка, который будет включать описание целевой аудитории, доступный рынок сбыта, обзор конкурентов, преимущество продукта в сравнении с конкурентами;
  • данные по выручке, операционной прибыли, объему собственного капитала и займов третьих лиц.

Среди члены отборочной комиссии:

  • Тимур Беликов, инвестбанкир;
  • Кирилл Комаров, руководитель департамента аналитики «Тинькофф Инвестиции»;
  • Михаил Лукьянов, финансовый директор «ЦИАН»;
  • Виктория Хасанова, основатель Global Invest.

Эксперты оценят проекты с точки зрения оптимального баланса между предлагаемой доходностью и риск-профилем и выберут пять лучших. Эти компании получат возможность выступить в Центре событий РБК перед 500 гостями Alt Investment Conf с личной презентацией. 

Подать заявку для участие в питч-сессии можно на сайте до 23 июня включительно.

Фото на обложке: Anton Gvozdikov / Shutterstock

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