Идет прием заявок в программу ускоренного развития стартапов «Б8»

20 сентября 2022 года стартует программа «Акселератора Б8». В ходе нее стартапы получат менторскую, образовательную и финансовую поддержку для реализации идей, увеличения продаж и выхода на международные рынки. Организатор — Фонд развития инноваций Республики Саха (Якутия).

Программа будет длиться три месяца. В течение этого времени участникам будут доступны:

уникальные знания от успешных предпринимателей;

менторская поддержка от лидеров рынка;

нетворкинг с партнерами, экспертами, коллегами по отрасли и потенциальными клиентами.

Самые интересные проекты получат 1,5 млн рублей от Фонда развития инноваций на реализацию своей идеи. Средства выделяются в обмен на право выкупить 5% долю в компании в течение трех лет. Дальнейший успех проекта и его результаты будут инвестированы в другие стартапы и развитие инновационной экосистемы республики.

Принять участие в программа могут российские стартапы, а также малые и средние инновационные компании с MVP (Minimum Viable Product) или готовым продуктом.

«Мы фокусируемся на работе с проектами в предпосевной стадии, когда проект существует на уровне идеи. Большое внимание уделяем развитию навыков продуктивной командной работы, что немаловажно для ИТ-стартапов, которые зачастую работают удаленно. Также одна наша отличительная особенность — акцент на выходе на внешние рынки. Якутская ИТ-отрасль изначально развивалась как экспортно-ориентированная, и в этом отношении у нас накоплен уникальный опыт, который доступен всем участникам акселерационной программы», — сказал Василий Ефимов, директор Фонда развития инноваций.

Акселератор «Б8» давно вышел за границы региона, распространяя опыт и знания сначала на Дальний Восток, а затем и на всю территорию страны. Следует отметить, что Якутия как лидер в области инноваций и ИТ обеспечивает около двух третей экспорта ИТ-услуг в ДФО и готова делиться опытом с начинающими предпринимателями из других регионов. Среди участников прошлых потоков — команды из Владивостока, Хабаровска, Улан-Удэ, Красноярска, Москвы, Санкт-Петербурга и др.

Подать заявку на участие в акселераторе можно до 5 сентября на сайте.

Фото на обложке: Indypendenz / Shutterstock