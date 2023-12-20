Bang Bang Education проведет онлайн-конференцию, посвященную созданию детских цифровых продуктов

23 декабря школа дизайна и технологий Bang Bang Education проведет первую онлайн-конференцию, посвященную созданию детских цифровых продуктов. В рамках этой темы эксперты обсудят вопросы — от детского финтеха и цифровой грамотности до практических рекомендаций построения этичной коммуникации на различных платформах. Участие бесплатное.

«На конференции мы с лидерами индустрии обсудим возможности в области дизайна детских цифровых продуктов, обменяемся идеями и опытом, направленными на создание продуктов, которые помогут детям эффективно и безопасно использовать потенциал технологий», — отмечает Владимир Синицын, операционный директор школы Bang Bang Education.

Мероприятие будет полезно дизайнерам, продакт-менеджерам, UX-исследователям и всем заинтересованным в теме детского цифрового дизайна.

Среди спикеров:

Артем Михайлов, продакт-менеджер «Тинькофф Джуниор»;

Анна Райская, графический дизайнер «Тинькофф Джуниор»;

Руслан Мирсалихов, ведущий дизайнер, чаптер-лид «МТС Junior»;

Илона Золотаревич, руководитель направления дизайна продукта в Okko;

Яна Марудова, ведущий дизайнер продукта в Okko;

Илья Круглый, менеджер продукта в Okko;

Георгий Майсурадзе, руководитель команды дизайна умных колонок и приложений с «Алисой» в «Яндексе».

Подробная программа и регистрация — на сайте.

Фото на обложке: Miljan Zivkovic / Shutterstock