Bang Bang Education проведет онлайн-конференцию, посвященную созданию детских цифровых продуктов

23 декабря школа дизайна и технологий Bang Bang Education проведет первую онлайн-конференцию, посвященную созданию детских цифровых продуктов. В рамках этой темы эксперты обсудят вопросы — от детского финтеха и цифровой грамотности до практических рекомендаций построения этичной коммуникации на различных платформах. Участие бесплатное.
«На конференции мы с лидерами индустрии обсудим возможности в области дизайна детских цифровых продуктов, обменяемся идеями и опытом, направленными на создание продуктов, которые помогут детям эффективно и безопасно использовать потенциал технологий», — отмечает Владимир Синицын, операционный директор школы Bang Bang Education.
Мероприятие будет полезно дизайнерам, продакт-менеджерам, UX-исследователям и всем заинтересованным в теме детского цифрового дизайна.
Среди спикеров:
- Артем Михайлов, продакт-менеджер «Тинькофф Джуниор»;
- Анна Райская, графический дизайнер «Тинькофф Джуниор»;
- Руслан Мирсалихов, ведущий дизайнер, чаптер-лид «МТС Junior»;
- Илона Золотаревич, руководитель направления дизайна продукта в Okko;
- Яна Марудова, ведущий дизайнер продукта в Okko;
- Илья Круглый, менеджер продукта в Okko;
- Георгий Майсурадзе, руководитель команды дизайна умных колонок и приложений с «Алисой» в «Яндексе».
Подробная программа и регистрация — на сайте.
Фото на обложке: Miljan Zivkovic /
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