Ruward Award и «Далее» открыли прием заявок на премию «Лучшее агентское медиа в диджитал — 2025»
Ruward Award и диджитал-продакшен «Далее» объявили о старте приема заявок на премию «Лучшее агентское медиа в диджитал — 2025». Конкурс проводится второй год подряд и отмечает компании и специалистов, создающих яркие медиа в России.
- Партнеры
К участию допускаются как диджитал-агентства, так и отдельные авторы. Основное требование — наличие медиа (телеграм-канала, подкаста, блога и т. п.), которое вносит позитивный вклад в развитие диджитал-рынка РФ. Работы принимаются до 7 апреля 2025 года, а победителей объявят 24 апреля на церемонии награждения Ruward Award в Москве.
В 2025 году премия включает шесть номинаций:
- Лучший телеграм-канал;
- Лучшее персональное медиа;
- Лучшее агентское мероприятие;
- Лучший блог или собственное медиа агентства;
- Standalone;
- Лучшая единица контента.
Последние две номинации — нововведения. Standalone предназначена для независимых медиа о диджитале, не привязанных к конкретным компаниям. В номинацию «Лучшая единица контента» можно заявить отдельные статьи, лонгриды, посты и другие публикации от агентств или экспертов.
Каждый участник может подать несколько заявок в разные номинации. К рассмотрению принимаются проекты, которые были запущены или активно развивались в 2024-2025 годах.
Жюри включает около 20 лидеров диджитал-рынка, среди которых Михаил Белошапка («Далее»), Андрей Терехов (Ruward), Павел Молянов («Сделаем»), Ольга Стройкова (PR-директор RB.RU) и другие.
Подать заявку можно на сайте премии.
Фото на обложке: pixabay.com
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Ольга Зиновьева и фитнес-сеть DDX, где 20% у партнера экс-супруги Игоря Сечина, открыли совместное кафе
Налог на прибыль организаций
Материалы по теме
- Пройти курс «Как построить личный бренд»
- 1 Москва станет площадкой для обсуждения будущего интернета на V Молодежном цифровом форуме Мероприятие пройдет 2 апреля 21 марта 11:32
- 2 VK открыла набор на бесплатные курсы по ИИ и кибербезопасности Они подойдут для новичков и специалистов с опытом 18 февраля 11:00
- 3 Стартовал прием заявок на премию «Цифровые Вершины» Он продлится до 20 февраля 07 февраля 15:10
- 4 Лидеры цифровой трансформации назвали ИТ-проекты года Сообщество Global CIO подвело итоги ежегодного конкурса 31 января 15:50