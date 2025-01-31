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Ruward Award и «Далее» открыли прием заявок на премию «Лучшее агентское медиа в диджитал — 2025»

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Алина Алещенко
Алина Алещенко

Редактор RB.RU

Алина Алещенко

Ruward Award и диджитал-продакшен «Далее» объявили о старте приема заявок на премию «Лучшее агентское медиа в диджитал — 2025». Конкурс проводится второй год подряд и отмечает компании и специалистов, создающих яркие медиа в России.

Ruward Award и «Далее» открыли прием заявок на премию «Лучшее агентское медиа в диджитал — 2025»
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К участию допускаются как диджитал-агентства, так и отдельные авторы. Основное требование — наличие медиа (телеграм-канала, подкаста, блога и т. п.), которое вносит позитивный вклад в развитие диджитал-рынка РФ. Работы принимаются до 7 апреля 2025 года, а победителей объявят 24 апреля на церемонии награждения Ruward Award в Москве.

В 2025 году премия включает шесть номинаций:

  • Лучший телеграм-канал;
  • Лучшее персональное медиа;
  • Лучшее агентское мероприятие;
  • Лучший блог или собственное медиа агентства;
  • Standalone;
  • Лучшая единица контента.

Последние две номинации — нововведения. Standalone предназначена для независимых медиа о диджитале, не привязанных к конкретным компаниям. В номинацию «Лучшая единица контента» можно заявить отдельные статьи, лонгриды, посты и другие публикации от агентств или экспертов.

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Каждый участник может подать несколько заявок в разные номинации. К рассмотрению принимаются проекты, которые были запущены или активно развивались в 2024-2025 годах.

Жюри включает около 20 лидеров диджитал-рынка, среди которых Михаил Белошапка («Далее»), Андрей Терехов (Ruward), Павел Молянов («Сделаем»), Ольга Стройкова (PR-директор RB.RU) и другие.

Подать заявку можно на сайте премии.

Фото на обложке: pixabay.com

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