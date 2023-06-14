Бизнес-инкубатор «Ингрия» проведет встречу на тему найма сотрудников в стартап

15 июня состоится офлайн-встреча бизнес-инкубатора «Ингрия». Гости обсудят проблемы в области подбора специалистов в стартап и пути их решения, нестандартные подходы к найму сотрудников и юридические аспекты.

Елизавета Жарова, глава спецпроектов Solvery, платформы индивидуального развития навыков, расскажет о проблемах подбора IT-специалистов в стартап.

Руслан Фаткуллин, аккаунт-менеджер карьерного центра «Яндекс Практикума», поделится, как грамотно собрать команду в условиях ограниченного бюджета и на что обратить внимание при подборе специалистов в проект.

Илья Грустливый и Дарья Ветрова, представители RusAdvice, юридической компании, специализирующейся на поддержке IT-стартапов, расскажут об особенностях оформления сотрудников в стартапы разных стадий.

Артем Зараменских, директор по продукту Pruffme, платформы для создания и проведения видеоконференций, вебинаров, автовебинаров, интерактивных досок, курсов, тестов и опросов, рассмотрит кадровую политику сквозь призму корпоративной культуры.

Дмитрий Онегин, CEO Service AR, мобильного приложения для подбора, примерки и покупки мебели и предметов интерьера, расскажет о проблемах построения команды стартапа на начальных этапах.

В завершении встречи резиденты бизнес-инкубатора «Ингрия» поделятся своими кейсами и обсудят сложности в решении HR-задач.

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Фото на обложке: Alex from the Rock / Shutterstock