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Идет прием заявок в акселератор «Большая разведка»

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

«Большая разведка» — это возможность для стартапов доработать свои проекты в сотрудничестве с ведущими российскими предприятиями, подготовиться к федеральным акселераторам и конкурсам, получить поддержку от Министерства образования и науки Пермского края и институтов развития. Подать заявку можно до 20 мая. Участие бесплатное.

Идет прием заявок в акселератор «Большая разведка»

Принять участие в программе могут предприниматели, молодые ученые, аспиранты и студенты, у которых есть инновационные проекты на стадии от идеи и НИОКР до прототипа и продаж в направлениях:

  • TechNet;
  • Mining&Energy;
  • IT&Robotics;
  • Chemical&GreenTech;
  • Agro&MedTech.

В 2023 году также будет включен корпоративный трек АО «ОДК».

Участие в акселераторе даст возможность командам:

  • получить гранты от Министерства образования и науки Пермского края, грантовый фонд — 4 млн рублей;
  • пройти бесплатное обучение технологическому предпринимательству;
  • привлечь инвестиции от венчурных фондов и частных инвесторов;
  • найти потенциальных заказчиков среди индустриальных партнеров;
  • подготовиться к участию в федеральных конкурсах и программах;
  • подготовить заявки для привлечения финансирования по программам Фонда содействия инновациям, получения статуса резидента «Сколково»;
  • получить экспертную оценку от специалистов федерального и регионального уровня;
  • получить сертификат преакселератора для победителей программы «УМНИК».

По итогам «Большой разведки» прошлого года 26 финалистов привлекли инвестиции на сумму более 29 млн рублей.

Партнеры программы — Правительство Пермского края, Министерство образования и науки Пермского края, АО «ОДК», ООО «Лукойл-Пермь», АО «ОДК-Пермские моторы», АО «ОДК-СТАР», АО «ОДК-Сатурн», АО «ОХК «Уралхим», ПАО «Уралкалий» и другие.

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

Фото на обложке: Jacob Lund / Shutterstock

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