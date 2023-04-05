Идет прием заявок в акселератор «Большая разведка»

«Большая разведка» — это возможность для стартапов доработать свои проекты в сотрудничестве с ведущими российскими предприятиями, подготовиться к федеральным акселераторам и конкурсам, получить поддержку от Министерства образования и науки Пермского края и институтов развития. Подать заявку можно до 20 мая. Участие бесплатное.
Принять участие в программе могут предприниматели, молодые ученые, аспиранты и студенты, у которых есть инновационные проекты на стадии от идеи и НИОКР до прототипа и продаж в направлениях:
- TechNet;
- Mining&Energy;
- IT&Robotics;
- Chemical&GreenTech;
- Agro&MedTech.
В 2023 году также будет включен корпоративный трек АО «ОДК».
Участие в акселераторе даст возможность командам:
- получить гранты от Министерства образования и науки Пермского края, грантовый фонд — 4 млн рублей;
- пройти бесплатное обучение технологическому предпринимательству;
- привлечь инвестиции от венчурных фондов и частных инвесторов;
- найти потенциальных заказчиков среди индустриальных партнеров;
- подготовиться к участию в федеральных конкурсах и программах;
- подготовить заявки для привлечения финансирования по программам Фонда содействия инновациям, получения статуса резидента «Сколково»;
- получить экспертную оценку от специалистов федерального и регионального уровня;
- получить сертификат преакселератора для победителей программы «УМНИК».
По итогам «Большой разведки» прошлого года 26 финалистов привлекли инвестиции на сумму более 29 млн рублей.
Партнеры программы — Правительство Пермского края, Министерство образования и науки Пермского края, АО «ОДК», ООО «Лукойл-Пермь», АО «ОДК-Пермские моторы», АО «ОДК-СТАР», АО «ОДК-Сатурн», АО «ОХК «Уралхим», ПАО «Уралкалий» и другие.
Фото на обложке: Jacob Lund /
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