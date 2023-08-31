Школа Bonnie&Slide приглашает на курс по дизайну презентаций. Навыки, полученные на курсе, можно будет применить не только для создания презентаций, но также карточек для маркетплейсов, рекламных баннеров и соцсетей. По данным Bonnie&Slide, средняя зарплата такого специалиста — 250 тысяч рублей.

Дизайн презентаций — перспективное направление. Сегодня любому бизнесу важно уметь подавать информацию профессионально, чтобы достичь целей в коммуникации с партнерами, сотрудниками, клиентами. Отчеты, выступления, защита проекта, поиск инвестиций, презентация компании, коммерческое предложение, стратегия развития — лишь малый список мероприятий и документов, которые требуют качественной презентации.

Для дизайнера создание презентаций может стать хобби, дополнительным заработком или фултайм-работой, которая, как правило, не требует нахождения в офисе. Так что дизайнеры могут позволить себе работать из разных уголков мира.

При этом чтобы стать дизайнером презентаций, не нужен талант или художественное образование, не обязательно жить в мегаполисе, не важен возраст и пол. Главное — освоить основы дизайна, тренировать насмотренность и регулярно оттачивать навыки.

Для тех, кто хочет попробовать себя в новом направлении, школа Bonnie&Slide дарит скидку 40% на курс дизайна презентаций. Воспользоваться промокодом rb40* можно до 29 сентября 2023 года. Подробнее о курсе и другая информация — на сайте.

*Скидочный промокод не суммируется с действующими акциями на сайте. Его можно применить при формировании заявки с менеджером по телефону на любой понравившийся курс.

Фото на обложке: предоставлено пресс-службой Bonnie&Slide