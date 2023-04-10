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На Brand Drift презентуют результаты исследования того, как руководители и сотрудники воспринимают бренд компании

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

13 апреля в московском event-пространстве в Mind Hub состоится конференция Brand Drift, посвященная особенностям построения брендов и эффективных коммуникационных стратегий.

Среди участников — владельцы бизнеса, руководители по стратегическому и корпоративному управлению и развитию, директора по маркетингу, коммуникациям, PR, HR-директора и HRBP, желающие получить новую информацию и поделиться своим опытом.

На Brand Drift презентуют результаты исследования того, как руководители и сотрудники воспринимают бренд компании

На Brand Drift обсудят:

  • эффективные решения для продвижения бренда работодателя;
  • влияние маркетинговых коммуникаций на бизнес-задачи и показатели компании;
  • влияние внешних и внутренних коммуникаций на построение бренда;
  • на какие тренды employer branding обратить внимание в 2023 году;
  • как провести ребрендинг в условиях неопределенности.

В качестве спикеров конференции станут представители компаний «Билайн», «Ростелеком», Inventive Retail Group, Segezha Group, «Работа.Ру», FUN&SUN, «ВЦИОМ Консалтинг» и других. 

На Brand Drift также пройдет презентация авторского исследования iConText Group «Бренд компании глазами руководителя и сотрудника», посвященного разнице в восприятии бренда рядовыми сотрудниками и руководителями, а также особенностям построения работы с брендами и HR-брендами в российских компаниях. Исследование охватывает, среди прочего, маркетинговые коммуникации и HR.

В рамках него было опрошено более двух тысяч респондентов — профессионалов, работающих как в коммерческом, так и в государственном секторе. Возраст участников опроса — от 20 до 60 лет.

Вопросы  разделены на несколько блоков:

  1. «Развитие бренда компании».
  2. «Развитие бренда работодателя (HR-бренд)».
  3. «Найм и испытательный срок».
  4. «Работа в компании и взаимодействие руководителей с сотрудниками».

Генеральные директора, директора по развитию, сотрудники подразделений всех уровней ответили на актуальные вопросы, касающиеся маркетинговых, PR и HR-аспектов жизни компаний, в которых они работают. Результаты исследования прокомментировали PR-, HR-директора, директора компаний и бизнес-коучи.

Фото на обложке: Jacob Lund / Shutterstock

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