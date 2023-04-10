На Brand Drift презентуют результаты исследования того, как руководители и сотрудники воспринимают бренд компании

13 апреля в московском event-пространстве в Mind Hub состоится конференция Brand Drift, посвященная особенностям построения брендов и эффективных коммуникационных стратегий.
Среди участников — владельцы бизнеса, руководители по стратегическому и корпоративному управлению и развитию, директора по маркетингу, коммуникациям, PR, HR-директора и HRBP, желающие получить новую информацию и поделиться своим опытом.
На Brand Drift обсудят:
- эффективные решения для продвижения бренда работодателя;
- влияние маркетинговых коммуникаций на бизнес-задачи и показатели компании;
- влияние внешних и внутренних коммуникаций на построение бренда;
- на какие тренды employer branding обратить внимание в 2023 году;
- как провести ребрендинг в условиях неопределенности.
В качестве спикеров конференции станут представители компаний «Билайн», «Ростелеком», Inventive Retail Group, Segezha Group, «Работа.Ру», FUN&SUN, «ВЦИОМ Консалтинг» и других.
На Brand Drift также пройдет презентация авторского исследования iConText Group «Бренд компании глазами руководителя и сотрудника», посвященного разнице в восприятии бренда рядовыми сотрудниками и руководителями, а также особенностям построения работы с брендами и HR-брендами в российских компаниях. Исследование охватывает, среди прочего, маркетинговые коммуникации и HR.
В рамках него было опрошено более двух тысяч респондентов — профессионалов, работающих как в коммерческом, так и в государственном секторе. Возраст участников опроса — от 20 до 60 лет.
Вопросы разделены на несколько блоков:
- «Развитие бренда компании».
- «Развитие бренда работодателя (HR-бренд)».
- «Найм и испытательный срок».
- «Работа в компании и взаимодействие руководителей с сотрудниками».
Генеральные директора, директора по развитию, сотрудники подразделений всех уровней ответили на актуальные вопросы, касающиеся маркетинговых, PR и HR-аспектов жизни компаний, в которых они работают. Результаты исследования прокомментировали PR-, HR-директора, директора компаний и бизнес-коучи.
Фото на обложке: Jacob Lund /
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