На Brand Drift презентуют результаты исследования того, как руководители и сотрудники воспринимают бренд компании

Среди участников — владельцы бизнеса, руководители по стратегическому и корпоративному управлению и развитию, директора по маркетингу, коммуникациям, PR, HR-директора и HRBP, желающие получить новую информацию и поделиться своим опытом.

13 апреля в московском event-пространстве в Mind Hub состоится конференция Brand Drift , посвященная особенностям построения брендов и эффективных коммуникационных стратегий.

На Brand Drift обсудят:

эффективные решения для продвижения бренда работодателя;

влияние маркетинговых коммуникаций на бизнес-задачи и показатели компании;

влияние внешних и внутренних коммуникаций на построение бренда;

на какие тренды employer branding обратить внимание в 2023 году;

как провести ребрендинг в условиях неопределенности.

В качестве спикеров конференции станут представители компаний «Билайн», «Ростелеком», Inventive Retail Group, Segezha Group, «Работа.Ру», FUN&SUN, «ВЦИОМ Консалтинг» и других.

На Brand Drift также пройдет презентация авторского исследования iConText Group «Бренд компании глазами руководителя и сотрудника», посвященного разнице в восприятии бренда рядовыми сотрудниками и руководителями, а также особенностям построения работы с брендами и HR-брендами в российских компаниях. Исследование охватывает, среди прочего, маркетинговые коммуникации и HR.

В рамках него было опрошено более двух тысяч респондентов — профессионалов, работающих как в коммерческом, так и в государственном секторе. Возраст участников опроса — от 20 до 60 лет.

Вопросы разделены на несколько блоков:

«Развитие бренда компании». «Развитие бренда работодателя (HR-бренд)». «Найм и испытательный срок». «Работа в компании и взаимодействие руководителей с сотрудниками».

Генеральные директора, директора по развитию, сотрудники подразделений всех уровней ответили на актуальные вопросы, касающиеся маркетинговых, PR и HR-аспектов жизни компаний, в которых они работают. Результаты исследования прокомментировали PR-, HR-директора, директора компаний и бизнес-коучи.

Фото на обложке: Jacob Lund / Shutterstock