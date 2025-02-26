Как компаниям рассказывать о социальных и ESG-проектах: главное со встречи «Бренды с душой»

19 февраля в Москве прошла встреча Комитета по маркетингу и корпоративной стратегии Ассоциации менеджеров на тему «Бренды с душой: социальная ответственность в коммуникациях». Мероприятие объединило профессионалов в сферах маркетинга, PR, брендинга, а также представителей благотворительных фондов и руководителей социальных проектов.

Ключевой повесткой встречи стали эффективные стратегии коммуникации, направленные на освещение тем социальной ответственности бизнеса. Эксперты обсудили, как сегодня говорить о своих общественных инициативах так, чтобы это звучало искренне, как избежать обвинений в гринвошинге и сохранить доверие аудитории, и главное — как сделать так, чтобы социальная ответственность стала не просто частью коммуникаций, а DNA бренда.

В ходе дискуссии участники отметили, что наличие у бизнеса четко выраженной социальной позиции в коммуникациях не только способствует созданию доверительных отношений с клиентами и партнерами, но и увеличивает лояльность, положительно сказывается на показателях продаж и других метриках компании.

Так, Раиса Ирз, руководитель департамента устойчивого развития и деловых мероприятий «Почты России», отметила, что за последние пять лет после полноценного внедрения в политику организации практик ESG и появления множества социальных проектов 41% опрошенных граждан изменили отношение к «Почте России» в лучшую сторону.

На проблему распространения информации о социальных проектах обратила внимание руководитель ESG-коммуникаций компании «Северсталь» Полина Ломоносова. Спикер отметила, что нужно стараться привлекать внимание СМИ к освещению проектов с помощью нестандартных форматов и креативной подачи, а также важно отвечать запросам современной информационной повестки.

Анна Хороших, руководитель социальных проектов ИД КП, руководитель медиаплатформы «Открытые НКО», поделилась, что один из важных инструментов для освещения социального проекта компании в СМИ — участие в различных премиях и конкурсах, на которых можно презентовать подобные инициативы. Также спикер рекомендовала представителям бизнеса активно сотрудничать с НКО или благотворительными фондами, которые соответствуют ценностям компании.

О выстраивании взаимоотношений с клиентами категории premium рассказала Ирина Пронина, директор по маркетингу девелопера Pioneer: «Чтобы клиент доверял вам и разделял ваши ценности, нужно выстроить глубокие и тесные связи с аудиторией, понять ее и услышать запрос. Надо не продавать, а передавать ощущения, которые клиент получает от продукта. Именно это строит очень крепкие социальные связи. Проблема многих продавцов, что они продают что-то, сам предмет, а не его ценность. А клиенту хочется купить ощущение, смысл и атмосферу».

Ксения Владимирова, операционный директор строительной компании «Теремъ», в качестве одного из форматов честного диалога с аудиторией рекомендовала использовать подкасты, которые позволяют услышать не просто рекламу, а честный отзыв клиента.

В завершении мероприятия эксперты и участники пришли к общему мнению, что бизнесу нужно проводить больше совместных мероприятий, связанных с социальной повесткой. Кроме того, по мнению собравшихся, подобные встречи помогают найти партнеров для осуществления новых социально-значимых проектов.