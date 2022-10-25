На Callday 2022 расскажут, где сегодня искать клиентов и откуда брать трафик

27 октября 2022 года сервис сквозной аналитики, коллтрекинга и управления рекламой Calltouch при поддержке «Яндекс.Бизнеса» проведет масштабную конференцию для предпринимателей и маркетологов Callday 2022. По словам организаторов, Callday 2022 — это отличная возможность приобрести новые знания, узнать о бизнес-трендах и реально работающих инструментах.
Ежегодно в конференции Callday принимают участие более пяти тысяч человек. Основатели и гендиректора крупных компаний поделятся бизнес-историями, а также расскажут про кризисное управление и технологии. Одна из главных тем конференции этого года — где искать клиентов и откуда брать трафик, когда привычные инструменты больше не работают.
Среди спикеров:
- Антон Макаров, основатель divan.ru;
- Александр Альперн, CEO Webinar Group;
- Егор Егерев, основатель Tickets Cloud;
- Николай Прянишников, CEO World Class и UFC Gym Russia;
- Юрий Устинов, руководитель «Яндекс.Бизнеса»;
- Алексей Авдеев, CEO Calltouch.
«Важно, чтобы каждый участник чувствовал обратную связь и вовлеченность в процесс. Именно это и будет основной задачей Callday 2022 — создать для каждого эффект присутствия в самой гуще бизнес-сообщества и вместе сгенерировать новые полезные идеи для бизнеса», — сказал Алексей Авдеев, CEO Calltouch.
Мероприятие пройдет в гибридном формате, участие бесплатное. Подробная информация и регистрация — на сайте.
Calltouch — сервис сквозной аналитики, коллтрекинга и управления рекламой. Это софт для маркетологов, который помогает оптимизировать рекламные расходы и понять, откуда именно приходят клиенты. Компании доверяют более 25 тыс. клиентов в 68 регионах России.
«Яндекс.Бизнес» — сервис для предпринимателей, который помогает автоматически и без сложных настроек запустить рекламу в интернете.
Фото на обложке: Sincerely Media /
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