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На Callday 2022 расскажут, где сегодня искать клиентов и откуда брать трафик

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

27 октября 2022 года сервис сквозной аналитики, коллтрекинга и управления рекламой Calltouch при поддержке «Яндекс.Бизнеса» проведет масштабную конференцию для предпринимателей и маркетологов Callday 2022. По словам организаторов, Callday 2022 — это отличная возможность приобрести новые знания, узнать о бизнес-трендах и реально работающих инструментах.

На Callday 2022 расскажут, где сегодня искать клиентов и откуда брать трафик
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Ежегодно в конференции Callday принимают участие более пяти тысяч человек. Основатели и гендиректора крупных компаний поделятся бизнес-историями, а также расскажут про кризисное управление и технологии. Одна из главных тем конференции этого года — где искать клиентов и откуда брать трафик, когда привычные инструменты больше не работают.

Среди спикеров:

  • Антон Макаров, основатель divan.ru; 
  • Александр Альперн, CEO Webinar Group;
  • Егор Егерев, основатель Tickets Cloud;
  • Николай Прянишников, CEO World Class и UFC Gym Russia;
  • Юрий Устинов, руководитель «Яндекс.Бизнеса»;
  • Алексей Авдеев, CEO Calltouch.

«Важно, чтобы каждый участник чувствовал обратную связь и вовлеченность в процесс. Именно это и будет основной задачей Callday 2022 — создать для каждого эффект присутствия в самой гуще бизнес-сообщества и вместе сгенерировать новые полезные идеи для бизнеса», — сказал Алексей Авдеев, CEO Calltouch.

Мероприятие пройдет в гибридном формате, участие бесплатное. Подробная информация и регистрация — на сайте

Calltouch — сервис сквозной аналитики, коллтрекинга и управления рекламой. Это софт для маркетологов, который помогает оптимизировать рекламные расходы и понять, откуда именно приходят клиенты. Компании доверяют более 25 тыс. клиентов в 68 регионах России.

«Яндекс.Бизнес» — сервис для предпринимателей, который помогает автоматически и без сложных настроек запустить рекламу в интернете.  

Фото на обложке: Sincerely Media / Unsplash

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