На Callday 2022 расскажут, где сегодня искать клиентов и откуда брать трафик

27 октября 2022 года сервис сквозной аналитики, коллтрекинга и управления рекламой Calltouch при поддержке «Яндекс.Бизнеса» проведет масштабную конференцию для предпринимателей и маркетологов Callday 2022. По словам организаторов, Callday 2022 — это отличная возможность приобрести новые знания, узнать о бизнес-трендах и реально работающих инструментах.

Ежегодно в конференции Callday принимают участие более пяти тысяч человек. Основатели и гендиректора крупных компаний поделятся бизнес-историями, а также расскажут про кризисное управление и технологии. Одна из главных тем конференции этого года — где искать клиентов и откуда брать трафик, когда привычные инструменты больше не работают.

Среди спикеров:

Антон Макаров, основатель divan.ru;

Александр Альперн, CEO Webinar Group;

Егор Егерев, основатель Tickets Cloud;

Николай Прянишников, CEO World Class и UFC Gym Russia;

Юрий Устинов, руководитель «Яндекс.Бизнеса»;

Алексей Авдеев, CEO Calltouch.

«Важно, чтобы каждый участник чувствовал обратную связь и вовлеченность в процесс. Именно это и будет основной задачей Callday 2022 — создать для каждого эффект присутствия в самой гуще бизнес-сообщества и вместе сгенерировать новые полезные идеи для бизнеса», — сказал Алексей Авдеев, CEO Calltouch.

Мероприятие пройдет в гибридном формате, участие бесплатное. Подробная информация и регистрация — на сайте.

Calltouch — сервис сквозной аналитики, коллтрекинга и управления рекламой. Это софт для маркетологов, который помогает оптимизировать рекламные расходы и понять, откуда именно приходят клиенты. Компании доверяют более 25 тыс. клиентов в 68 регионах России.

«Яндекс.Бизнес» — сервис для предпринимателей, который помогает автоматически и без сложных настроек запустить рекламу в интернете.

Фото на обложке: Sincerely Media / Unsplash