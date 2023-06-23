На ВДНХ появится первый в России центр ассистивных технологий

Центр ассистивных технологий «Феникс» появится в 2023 году. Он станет первой в России площадкой, которая объединит разработчиков и тех, кто хочет познакомиться с технологиями для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — слуха, зрения, мобильности, когнитивных способностей.

Новый центр предусматривает несколько тематических зон, в том числе шоурум, выставочный и конференц-залы, мастерские, коворкинг-зоны и офисы, а также трассу для проведения спортивных мероприятий.

Кроме того, у изобретателей появится возможность рассказывать о своих продуктах в онлайн-каталоге ассистивных технологий «Цифровая витрина» и получать экспертную помощь по патентованию разработки и государственным мерам поддержки. В центре они смогут размещать демонстрационные образцы продукции, участвовать в столичных и федеральных профильных мероприятиях и проводить собственные.

Разработчики ассистивных технологий станут частью сообщества, участники которого будут выступать потенциальными заказчиками новых решений и профессиональными консультантами для начинающих специалистов.

Разработчики ассистивных технологий уже создают уникальные продукты, в том числе нейроимплантаты для восстановления зрения, модульные экзоскелеты, системы нелекарственной терапии психофизиологических нарушений с использованием технологий виртуальной реальности, вездеходные кресла-коляски, бионические протезы и многое другое.

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