Стартует ChatGPT Hackathon, на котором участникам предстоит решить задачи с помощью известного чат-бота от OpenAI

10-12 марта 2023 года пройдет ChatGPT Hackathon — соревнование по созданию инновационных проектов с помощью технологии ChatGPT. Команды научат ИИ распознавать мошенников, генерировать идеи для успешного стартапа, создавать инвест-питчи, формировать маркетинговую стратегию и не только. Призовой фонд — 300 тысяч рублей.
Кто может участвовать
Принять участие в хакатоне могут продакт-менеджеры, machine learning-специалисты, frontend- и backend-разработчики, а также UX/UI-дизайнеры — не только профессионалы, но и студенты ведущих российских вузов и выпускники GigaSchool — в командах от двух до четырех человек. Присоединиться могут .
Хакатон пройдет в гибридном формате: офлайн в коворкинге AI Lab в ЮУрГУ и онлайн.
Что нужно делать
Командам в течение 48 часов нужно будет создавать AI-продукты для решения задач реальных секторов бизнеса и социально значимых проблем. Среди потенциальных задач наибольший интерес представляет создание медицинских помощников, юридических консультантов, копирайтеров, стражей порядка и других синтезированных сотрудников, которые помогут облегчить жизнь пользователей и сотрудников компаний.
«Napoleon IT уже активно использует в своей работе ChatGPT, и получаем много положительных откликов от разработчиков команды. Конечно, сегодня искусственный интеллект не может полностью заменить человека, но помочь с рутинными задачами, сделать рабочие процессы проще — да. Цель этого хакатона — получить MVP продуктов, решающих реальную проблему пользователей с помощью ChatGPT», — поделился Руслан Ахтямов, сооснователь Napoleon IT.
Зачем участвовать
Участники получат шанс выступить с питчем и презентовать MVP проекта инвесторам. Победители, занявшее первое место, получат 150 тысяч рублей, второе — 100 тысяч рублей, третье — 50 тысяч рублей.
Для участия в хакатоне нужна регистрация, подать заявку можно до 7 марта.
Организатор — GigaSchool, объединенная IT-школа трех ведущих компаний Napoleon IT, Xpage и PeopleDo. Партнеры — AI Talent Hub, Южно-Уральский государственный университет, IT-Park 74.
Фото на обложке: SuPatMaN /
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