Идет прием заявок на конкурс проектов в сфере корпоративного волонтерства «Чемпионы добрых дел»

Принять участие в конкурсе могут любые коммерческие компании, работающие в России. Для этого нужно подать заявку на сайте проекта до 29 сентября 2023 года. Награждение победителей состоится 14 ноября в Москве.

Конкурс «Чемпионы добрых дел» проводится с 2015 года с целью повысить общественную значимость корпоративного волонтерства в России, а также влиять на развитие социального диалога в обществе.

В этом году конкурс проводится по семи основным номинациям: «Экология и охрана окружающей среды», «Местные сообщества», «Здоровье и спорт», «Социальное волонтерство», «Гуманитарная помощь», «Компетентностное и про боно волонтерство», «Корпоративное волонтерство в малом и среднем бизнесе».

Предусмотрены и пять специальных номинаций: «За личный вклад в развитие корпоративного волонтерства», «За поддержку инициатив бизнеса», «За информационную поддержку корпоративного волонтерства», «Герой из бизнеса» и «Столица корпоративного волонтерства».

Голосование членов жюри и экспертного совета пройдет 2-31 октября, а 14 ноября состоится подведение итогов и торжественное награждение победителей в рамках международного форума «Корпоративное волонтерство: бизнес и общество».

Организаторы — Ассоциация менеджеров и Национальный совет по корпоративному волонтерству.

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