В Башкортостане стартует первый региональный чемпионат конкурса «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект»

В течение месяца участники со всей страны в онлайн-формате будут решать задачи в области охраны природы на основе методов машинного обучения и искусственного интеллекта от Министерства цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан.

C 10 июня по 8 июля 2022 года в Башкортостане пройдет первый региональный чемпионат конкурса «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» .

В решении проблем в области охраны природы все чаще используются цифровые решения. Разработки в области интернет-технологий позволяют эффективно контролировать соблюдение необходимых экологических норм – в частности в области контроля за вывозом мусора. Эта проблема особо актуальна для многих российских регионов.

В Башкортостане для этого используют специальную систему по контролю о вывозе твердых коммунальных отходов (ТКО) со всех контейнеров. Однако зачастую перевозчики манипулируют информацией о вывозе, загружая в систему одни и те же фотографии для нескольких площадок. В республике предлагают привлекать к ответственности недобросовестных перевозчиков. Помочь в оперативном выявления проблем с неубранными мусорными контейнерами могут ИТ-технологии. Предложить свои решения этой проблемы смогут участники конкурса «Цифровой прорыв. сезон: искусственный интеллект».

В рамках регионального чемпионата участникам предстоит создать и обучить ML-модель для мониторинга контейнерных площадок до и после вывоза отходов на базе датасета и фотоотчетов и выявлять проблемные участки. Разработанные решения участников (модель) помогут региональным операторам по обращению с ТКО быстрее выявлять и своевременно реагировать на случае недобросовестного исполнения перевозчиками своих обязанностей, и оптимизировать работу коммунальных служб.

Индивидуальный чемпионат подойдет не только опытным, но и начинающим разработчикам. Для новичков — это возможность попробовать свои силы, понаблюдать, как справляются с задачами более опытные программисты. По итогам месяца соревнования участники смогут сравнить свои метрики с метриками других участников, собрать команду для запуска собственного проекта и получить обратную связь от экспертов – тимлидов или HR-специалистов в ИТ.

Участвуя в ИТ-чемпионатах, специалисты не только решат сложные и нетривиальные задачи, но и станут частью сообщества «Цифрового прорыва». Победители чемпионата выиграют главный приз — туристическую поездку по России в рамках программы «Больше, чем путешествие», которая реализуется президентской платформой «Россия — страна возможностей».

Регистрация на чемпионат доступна уже сейчас на официальном сайте проекта — hacks-ai.ru.

Организатор конкурса — Министерство экономического развития Российской Федерации. Оператором конкурса выступает АНО «Россия — страна возможностей».

Фото на обложке: unsplash