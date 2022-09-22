Стартовала регистрация на региональный чемпионат проекта «Цифровой прорыв» в Краснодарском крае

В течение месяца участники со всей страны будут решать задачу от «Центра инновационных технологий Кортех» и Администрации Краснодарского края по разработке алгоритма распознавания дорожных знаков на кадрах с автомобильного видеорегистратора.

C 29 сентября по 27 октября 2022 года в Краснодарском крае пройдет двадцатый региональный чемпионат конкурса «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей».

«Участники чемпионата в Краснодарском крае смогут попробовать свои силы в решении задачи по разработке алгоритма, с помощью которого можно будет распознавать дорожные знаки на кадрах, записанных автомобильным видеорегистратором. Системы автоматического распознавания дорожных знаков активно применяются в автопилотах, тем самым повышая безопасность движения и существенно снижая аварийность на дорогах», — прокомментировал первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.

Автомобилестроение — одна из самых высокотехнологичных индустрий, которая вбирает в себя инновации из различных сфер, чтобы обеспечить водителям и пассажирам скорость, безопасность и комфорт при движении. Внимание многих автопроизводителей сейчас сфокусировано на создании беспилотных машин, что подразумевает внедрение целого комплекса программно-аппаратных решений, работающих, в том числе на основе технологий искусственного интеллекта. Решение задачи этого чемпионата поможет сделать еще один шаг навстречу беспилотному транспорту.

Индивидуальный чемпионат подойдет не только опытным, но и начинающим разработчикам. Для новичков — это возможность попробовать свои силы, понаблюдать, как справляются с задачами более опытные программисты. По итогам месяца соревнования участники смогут сравнить свои метрики с метриками других участников, собрать команду для запуска собственного проекта и получить обратную связь от экспертов — тимлидов или HR-специалистов в ИТ.

Участвуя в ИТ-чемпионатах, специалисты не только решат сложные и нетривиальные задачи, но и станут частью сообщества «Цифрового прорыва». Победители чемпионата выиграют главный приз — туристическую поездку по России в рамках программы «Больше, чем путешествие».

Регистрация на чемпионат доступна уже сейчас на официальном сайте проекта.

Организатор конкурса — Министерство экономического развития Российской Федерации.

Фото на обложке: Shahadat Rahman / Unsplash