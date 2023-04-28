Повысить личную и профессиональную продуктивность: стартует практикум по использованию ChatGPT

Практический онлайн-курс NeuralEdge по применению ChatGPT пройдет 6-8 мая 2023 года. Участие будет полезно копирайтерам и SMM-менеджерам, писателям, менеджерам по коммуникации и сопровождению, предпринимателям и всем, кто так или иначе работает с текстами.

Курс NeuralEdge включает теорию, кейсы и тренировочные сессии. Участники повысят навыки и компетенции в сфере AI: новые знания дадут возможность быстро разрабатывать свежие идеи и стратегии и повысить конкурентоспособность в своей нише.

Программа разработана и доработана с учетом обратной связи студентов прошлых потоков командой экспертов, среди них:

Энтони Минковский, основатель стартапа RemoteCamp, Основатель сообщества «Круглый стол по ChatGPT»;

Александр Морин, эксперт по Power BI и Power Query, руководитель отдела BI/DWH в ArrowMedia;

Андрей Герцен, автор блога о нейросетях, создатель телеграм-канала «НейрON»;

Евгений Костин, эксперт в маркетинге и SEO (клиенты — LG Russia, «Сбер», «ТрансТехСервис», TradingView, GOOD WOOD и другие);

Ольга Бондарева, специалист по маркетингу в соцсетях, основатель Social Selling-агентства ModumUp, ex. SMM Lead в Microsoft.

Все студенты получат доступ ко всем обновлениям практикума в течение года. Также помимо практикума в сообществе «Круглый стол по ChatGPT» регулярно проходят онлайн-мероприятия для налаживания полезных связей и создания новых сервисов и инструментов.

Подробнее ознакомиться с программой и зарегистрироваться на курс можно на сайте. Участие платное.

Фото на обложке: Ascannio / Shutterstock