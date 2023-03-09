Конференция Data Fusion 2023 по машинному обучению, анализу данных и технологиям ИИ пройдет 13-14 апреля

13-14 апреля пройдет международная конференция Data Fusion 2023, посвященная работе с данными и развитию технологий искусственного интеллекта. Участие бесплатное.

Data Fusion — это точка сближения науки и бизнеса. Конференция будет полезна разработчикам и специалистам в области Data Science, CDO, бизнес-заказчикам DS-продуктов и сервисов, представителям государства и науки.

Первый день конференции будет посвящен аспектам управления данными, практикам перехода на доверенные технологии, доступности дата-сетов для ИИ и другим темам, актуальным для CDO и руководителей бизнес-подразделений.

Программа 14 апреля адресована data science-специалистам и исследователям. Темы докладов и сессий распределены по трем стримам:

ML+ — для тех, кто мыслит за рамками ML: ML+Physics, диффузионные модели, мультимодальный ML;

AI Classic — мемы от NLP до рекомендательных систем;

ML Environment — объединит такие темы как MLops, инструменты open source, новые технологии передачи данных.

Участие в конференции бесплатное. Ознакомиться с прогаммой и зарегистрироваться можно на сайте.

Фото на обложке: nipithstudio / Shutterstock