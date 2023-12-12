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«Деловая среда» проведет большую конференцию для предпринимателей о трендах в бизнесе в 2024 году

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

Дочерняя компания «Сбера» «Деловая среда» представила программу конференции для предпринимателей, руководителей и маркетологов «Тренды для бизнеса в 2024 году». Конференция пройдет в онлайн-формате 19 декабря. 

«Деловая среда» проведет большую конференцию для предпринимателей о трендах в бизнесе в 2024 году

Эксперты в области управления, маркетинга, развития бизнеса и построения личного бренда разберут тренды 2024 года и помогут слушателям построить актуальную стратегию на следующий год. Участники также смогут выиграть ценные призы. 

«В преддверии Нового года мы проведем образовательную конференцию для предпринимателей, во время которой слушатели вместе с экспертами смогут разобрать самые актуальные тренды наступающего года. Это особенно актуально для всех, кто планирует развивать и масштабировать свой бизнес в 2024 году.

Кроме того, программа будет интересна руководителям разных уровней: часть вопросов коснется особенностей рынка труда, внедрения новых технологий и перехода на новые модели управления. Среди участников мы традиционно разыграем призы», — рассказал Алексей Грищенко, исполняющий обязанности генерального директора АО «Деловая среда».

На конференции «Тренды для бизнеса в 2024 году» выступят:

  • Анна Латыпова, руководитель по организации обратной связи «ВкусВилл»;
  • Ильяна Левина, маркетолог, эксперт по личному бренду;
  • Александр Башков, член совета управляющих консалтинговой компании Beyond Taylor;
  • Елена Артемьева, директор по аналитике, Data Science и исследованиям сервиса «Работа.ру»;
  • Алексей Четвергоф, основатель и совладелец маркетингового агентства Marketing Brozers и другие эксперты.

Все подробности и регистрация — на сайте.

Фото на обложке: Kinga / Shutterstock

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