Demo Day программы Zayed Middle East Accelerator пройдет 31 мая

31 мая в онлайн-формате пройдет Demo Day первой в России программы по выводу стартапов на рынок ОАЭ Zayed Middle East Accelerator. Основатели расскажут о своих продуктах и результатах работы за три месяца акселерации.
На встрече выступят финалисты программы, развивающиеся в областях AgTech, AI, EdTech, FinTech, HealthTech, SaaS, Space, Gaming, AR/VR, E-commerce, Sustainability и Data analytics.
Акселератор дал участникам возможность изучить особенности перспективного рынка ОАЭ и начать там продажи, заключить партнерства с местными компаниями, а также привлечь инвестиции для роста и масштабирования бизнеса.
К участию в мероприятии приглашаются инвесторы, представители компаний, стартапы, заинтересованные в выходе на рынок ОАЭ, и все, кому интересны ИТ-проекты.
Участие бесплатное. Регистрация — на сайте.
Zayed MEA проводится Фондом имени Шейха Зайеда совместно с венчурной компанией Startech.vc и множеством крупных партнеров, финансовых и инновационных центров ОАЭ.
Фото на обложке: Rasto SK /
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