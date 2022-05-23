Demo Day программы Zayed Middle East Accelerator пройдет 31 мая

31 мая в онлайн-формате пройдет Demo Day первой в России программы по выводу стартапов на рынок ОАЭ Zayed Middle East Accelerator. Основатели расскажут о своих продуктах и результатах работы за три месяца акселерации.

На встрече выступят финалисты программы, развивающиеся в областях AgTech, AI, EdTech, FinTech, HealthTech, SaaS, Space, Gaming, AR/VR, E-commerce, Sustainability и Data analytics.

Акселератор дал участникам возможность изучить особенности перспективного рынка ОАЭ и начать там продажи, заключить партнерства с местными компаниями, а также привлечь инвестиции для роста и масштабирования бизнеса.

К участию в мероприятии приглашаются инвесторы, представители компаний, стартапы, заинтересованные в выходе на рынок ОАЭ, и все, кому интересны ИТ-проекты.

Участие бесплатное. Регистрация — на сайте.

Zayed MEA проводится Фондом имени Шейха Зайеда совместно с венчурной компанией Startech.vc и множеством крупных партнеров, финансовых и инновационных центров ОАЭ.

Фото на обложке: Rasto SK / Shutterstock