Демо-день международного акселератора MGIMO Ventures Tashkent состоится 15 декабря

15 декабря на базе Ташкентского филиала МГИМО в Узбекистане состоится демо-день международной акселерационной программы MGIMO Ventures Tashkent. Выпускники расскажут о своих инновационных решениях и поделятся полученными в течение программы результатами. Присоединиться к мероприятию можно в том числе онлайн.
MGIMO Ventures Tashkent — международный акселератор, направленный на помощь стартапам в выводе их продуктов на рынок Узбекистана, знакомство с технологической экосистемой страны и подготовку к сотрудничеству с местными крупными компаниями.
В течение программы участники работали над своими проектами с персональными трекерами и находили новые возможности улучшения их бизнеса на экспертных сессиях с приглашенными специалистами. Командам был открыт доступ к профильному нетворкингу, который включал представителей местных компаний Узбекистана и международного венчурного рынка.
На демо-дне финалисты программы, которые представлены командами из России, Узбекистана, Армении, Казахстана, Азербайджана и других стран, расскажут зрителям о своих решениях, поделятся достижениями и запросами к рынку. Мероприятие станет площадкой для нетворкинга и обсуждения новых партнерств между перспективными выпускниками и представителями различных компаний и фондов республики.
К участию приглашают экспертов, представителей компаний и корпораций, инвесторов и всем, кому интересны стартапы и венчурный рынок. После мероприятия участники получат запись демо-дня и подробные презентации проектов.
Подробности и регистрация доступны на сайте.
Программа реализуется при поддержке Эндаумента МГИМО и венчурной компании Startech.vc в рамках «Приоритет 2030».
Фото на обложке: Lukas Bischoff Photograph /
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