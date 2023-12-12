Демо-день международного акселератора MGIMO Ventures Tashkent состоится 15 декабря

15 декабря на базе Ташкентского филиала МГИМО в Узбекистане состоится демо-день международной акселерационной программы MGIMO Ventures Tashkent. Выпускники расскажут о своих инновационных решениях и поделятся полученными в течение программы результатами. Присоединиться к мероприятию можно в том числе онлайн.

MGIMO Ventures Tashkent — международный акселератор, направленный на помощь стартапам в выводе их продуктов на рынок Узбекистана, знакомство с технологической экосистемой страны и подготовку к сотрудничеству с местными крупными компаниями.

В течение программы участники работали над своими проектами с персональными трекерами и находили новые возможности улучшения их бизнеса на экспертных сессиях с приглашенными специалистами. Командам был открыт доступ к профильному нетворкингу, который включал представителей местных компаний Узбекистана и международного венчурного рынка.

На демо-дне финалисты программы, которые представлены командами из России, Узбекистана, Армении, Казахстана, Азербайджана и других стран, расскажут зрителям о своих решениях, поделятся достижениями и запросами к рынку. Мероприятие станет площадкой для нетворкинга и обсуждения новых партнерств между перспективными выпускниками и представителями различных компаний и фондов республики.

К участию приглашают экспертов, представителей компаний и корпораций, инвесторов и всем, кому интересны стартапы и венчурный рынок. После мероприятия участники получат запись демо-дня и подробные презентации проектов.

Подробности и регистрация доступны на сайте.

Программа реализуется при поддержке Эндаумента МГИМО и венчурной компании Startech.vc в рамках «Приоритет 2030».

Фото на обложке: Lukas Bischoff Photograph / Shutterstock



