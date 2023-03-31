В Москве пройдет Design Day 2050 — масштабная конференция, посвященная российскому промдизайну

29 июня в московском центре «Точка рождения инноваций» состоится IV международная конференция Design Day 2050. Событие станет частью официальной программы World Design Organization по празднованию Международного дня промышленного дизайна. Регистрация открыта на сайте.
Основная тема мероприятия этого года — «Дизайн в действии/Design Impact». Цель организаторов — показать, как промышленный дизайн взаимодействует с наукой и технологиями и какую роль играет в бизнесе.
В программе — выступление экспертов в области промышленного дизайна международного уровня, дискуссии, презентации кейсов. А у молодого поколения дизайнеров будет шанс заявить о себе на конкурсе цифрового проектирования Design Challenge, который традиционно проходит в рамках Design Day 2050. Заявку на него можно подать до 1 июня на 2050.contest.ru.
«Нас ждет торжественное вручение дипломов первых выпускников магистерской программы “Промдизайн и инжиниринг” и защита проектов участников Всероссийского конкурса цифрового проектирования Design Challenge. Мы встретимся для того, чтобы понять, что мы сообщество людей, которое не просто наблюдает за дизайном в действии, а является частью этого изменения мира к лучшему», — Елена Пантелеева, директор по развитию «2050.ЛАБ».
Design Day 2050 проходит ежегодно с 2020 года. За это время конференция стала местом ярких и содержательных дискуссий, популярной площадкой встреч, нетворкинга и обмена мнениями. Здесь дизайнеры, руководители отраслевых ассоциаций, бизнеса, власти и медиа обсуждают тренды развития отрасли и формируют новый образ индустрии промышленного дизайна.
Организатор — Национальный центр промышленного дизайна и инноваций «2050.ЛАБ». Центр реализует проекты, призванные повысить привлекательность и конкурентоспособность отечественного производства на российском и международных рынках, а также опытно-конструкторскими работами для предприятий транспортно-машиностроительного комплекса РФ. Компания является членом World Design Organization (WDO).
Фото на обложке: Gorodenkoff /
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