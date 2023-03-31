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В Москве пройдет Design Day 2050 — масштабная конференция, посвященная российскому промдизайну

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

29 июня в московском центре «Точка рождения инноваций» состоится IV международная конференция Design Day 2050. Событие станет частью официальной программы World Design Organization по празднованию Международного дня промышленного дизайна. Регистрация открыта на сайте.

В Москве пройдет Design Day 2050 — масштабная конференция, посвященная российскому промдизайну
Стань профессиональным дизайнером — большой выбор программ обучения можно найти в каталоге курсов дизайна.

Основная тема мероприятия этого года — «Дизайн в действии/Design Impact». Цель организаторов — показать, как промышленный дизайн взаимодействует с наукой и технологиями и какую роль играет в бизнесе. 

В программе — выступление экспертов в области промышленного дизайна международного уровня, дискуссии, презентации кейсов. А у молодого поколения дизайнеров будет шанс заявить о себе на конкурсе цифрового проектирования Design Challenge, который традиционно проходит в рамках Design Day 2050. Заявку на него можно подать до 1 июня на 2050.contest.ru.

«Нас ждет торжественное вручение дипломов первых выпускников магистерской программы “Промдизайн и инжиниринг” и защита проектов участников Всероссийского конкурса цифрового проектирования Design Challenge. Мы встретимся для того, чтобы понять, что мы сообщество людей, которое не просто наблюдает за дизайном в действии, а является частью этого изменения мира к лучшему», — Елена Пантелеева, директор по развитию «2050.ЛАБ». 

Design Day 2050 проходит ежегодно с 2020 года. За это время конференция стала местом ярких и содержательных дискуссий, популярной площадкой встреч, нетворкинга и обмена мнениями. Здесь дизайнеры, руководители отраслевых ассоциаций, бизнеса, власти и медиа обсуждают тренды развития отрасли и формируют новый образ индустрии промышленного дизайна. 

Организатор — Национальный центр промышленного дизайна и инноваций «2050.ЛАБ». Центр реализует проекты, призванные повысить привлекательность и конкурентоспособность отечественного производства на российском и международных рынках, а также опытно-конструкторскими работами для предприятий транспортно-машиностроительного комплекса РФ. Компания является членом World Design Organization (WDO).

Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock

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