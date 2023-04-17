Конференция Digital Brand Day 2023 открыла регистрацию для участников

21 апреля пройдет конференция Digital Brand Day — профессиональное бизнес-мероприятие, посвященное инновационным решениям и актуальным вопросам в сфере цифровых маркетинговых и рекламных коммуникаций. Для участия нужна регистрация.

Главная тема конференции — осмысление трансформации классической модели коммуникации «Product. Price. Place. Promotion». Происходящие изменения в индустрии повлияли на современную интерпретацию маркетинг-микса: сегодня ее уже невозможно представить без элемента «Performance», так как он оказывает значительное влияние на построение коммуникаций бренда в цифровой среде. «Product. Place. Performance. Promotion» — новая модель и ключевая тема пленарной сессии Digital Brand Day 2023.

На конференции обсудят:

как эффективно организовать процесс создания продуктов, брендов и рекламы в современных реалиях;

как преодолеть «потребительский остракизм» и стать ближе к своей ЦА не только физически, но и эмоционально;

как увеличить эффект от рекламных коммуникаций в цифровом пространстве;

какие тренды и тенденции формируются в performance-маркетинге и будут воплощены в 2023 году.

Среди спикеров:

Алексей Толстоган, генеральный директор «Национального Рекламного Альянса»;

Руслан Тагиев, генеральный директор Mediascope;

Екатерина Веселкова, генеральный директор сейлз‑хауса «Газпром‑медиа»;

Алексей Бахтеров, президент Media Instinct Group;

Мария Колосова, генеральный директор Group4Media;

Мария Комарова, генеральный директор Gallery;

Андрей Чуваев, генеральный директор АДВ;

Андрей Осокин, директор по маркетингу «Детского Мира»;

Ирина Зернышко, директор по маркетинговым коммуникациям, медиа и цифровой трансформации Unilever;

Дарья Лебедева, заместитель коммерческого директора по работе с партнерами VK;

Алексей Кулаков, управляющий директор по маркетингу Lamoda.

Участников мероприятия ждет разбор кейсов, реализованных в течение последних месяцев в различных сегментах digital-среды, а также премьеры новых продуктовых и технологических решений.

Для участия в конференции нужна регистрация. Оргкомитет может отказать в посещении мероприятия без объяснения причин.

Организатор — Ассоциация производителей фирменных торговых марок «Русбренд» при участии издания о рекламе и бизнесе AdIndex, исследовательской компании Mediascope и Национального Рекламного Альянса (НРА).

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