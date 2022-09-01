Участники конкурса «Цифровой прорыв» в Карелии решат задачу от провайдеров телекоммуникационных услуг

C 5 по 30 сентября 2022 года в Республике Карелия пройдет пятнадцатый региональный чемпионат конкурса «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». В течение месяца участники со всей страны будут решать задачу по прогнозированию оттока пользователей провайдера телекоммуникационных услуг.

«​​На рынке провайдеров телекоммуникационных услуг серьезная конкуренция, требования потребителей к продукции и услугам постоянно растут, и, как следствие, время от времени в разных компаний возникает проблема оттока пользователей. На решение о смене провайдера влияет множество разных факторов. Учесть их все и спрогнозировать риск оттока потребителей может модель искусственного интеллекта. Уверен, решения, которые разработают участники, будут востребованы на рынке телекоммуникационных услуг», — прокомментировал первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.

Сфера телекоммуникаций — высококонкурентная динамичная среда, в которой уровень осведомленности пользователей позволяет легко получить информацию о других поставщиках услуг с аналогичным или наиболее высоким качеством по более выгодной цене. Отсюда и возникает проблема оттока и перехода пользователей.

Участники чемпионата разработают модель прогнозирования оттока пользователей с использованием данных о них, опираясь на информацию о запросах пользователей к другим сайтам данной отрасли и историю обращений в компанию. Постановщиками задачи выступают Ресурсный центр развития дополнительного образования Республики Карелия «Ровесник» и ООО «​​Ситилинк».

Индивидуальный чемпионат подойдет не только опытным, но и начинающим разработчикам. Участвуя в ИТ-чемпионатах, специалисты не только решат сложные и нетривиальные задачи, но и станут частью сообщества «Цифрового прорыва».

Победители чемпионата получат главный приз — туристическую поездку по России в рамках программы «Больше, чем путешествие», которая реализуется президентской платформой «Россия — страна возможностей».

Регистрация на чемпионат открыта на сайте.

Организатор конкурса — Министерство экономического развития Российской Федерации.

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